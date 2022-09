Das Führungsduo Höchstädt und Schretzheim siegt „zu null“

Fußball-Kreisklasse Nord II: Schretzheim behauptet die Spitze vor der SSV Höchstädt. Der FC Donauried punktet im Kellerduell gegen Unterringingen souverän.

Binswangen – Wortelstetten 2:0

In einer umkämpften Partie der Fußball-Kreisklasse Nord II mit vielen Fouls setzte sich Binswangen verdient durch. In der 14. und 19. Minute kam der TSV zweimal über die rechte Seite und Fondanelle fand beide Male den frei stehenden Christopher Fiegel, der nur noch einschieben musste. Weiter gute Möglichkeiten wurden nicht genutzt. Kurz vor der Halbzeit hatte Wortelstetten seine einzige Chance, traf aber nur die Latte. Binswangens Defensive stand sehr gut. Nach dem Wechsel verflachte die Partie und auf beiden Seiten passierte nicht mehr viel. (JOWI)

Wertingen II – FC Pfaffenhofen-UZ 2:0

Der Heimsieg gegen den FC Pfaffenhofen Untere-Zusam war ungefährdet. Im ersten Durchgang bestimmten die Wertinger bereits das Spiel, doch die Torschüsse waren noch zu ungenau. 20 Sekunden nach der Pause brach der Bann: Eine Flanke von Lukas Gutekunst köpfte der Trainer der ersten TSV-Mannschaft, Daniel Schneider, ins lange Eck ein. Nur zehn Minuten später erhöhte Wertingen II auf 2:0. Samir Hassan zog aus 18 Metern ab und der Ball landete flach im rechten Eck. Der FC PUZ war zu harmlos und konnte sich keine einzige Torchance erspielen. (THIM)

Steinheim – Altisheim-L. 1:3

In einer mäßigen Partie ging die Heimelf durch Nico Wagner in Führung (20.). Bereits fünf Minuten später glich Altisheim aus (Johannes Förg). In der Folge kam der Gast besser ins Spiel und erzielte durch Valtentin Ricker noch vor der Pause das 2:1. Nach dem Wechsel versuchte Steinheim noch, das Blatt zu wenden. Jegliche Hoffnung auf einen Punktgewinn erstarb mit Rickers 1:3 kurz vor Ende. (BEST)

Höchstädt – Unterthürheim 2:0

Die Rothosen siegten verdient dank einer abgezockten und souveränen Leistung. TSV-Keeper Andreas Eisenkolb hielt nach kurzer Zeit Mark-Andre Wimmers Kopfball spektakulär, ehe Wimmer zwei Mal aus aussichtsreichen Positionen verzog. Die sicher stehende SSV-Defensive ließ in der ersten Halbzeit wenig zu, beim einzigen gefährlichen Gäste-Angriff klärte Höchstädts Keeper Matthias Huber gedankenschnell vor Moritz Bestle. Mit dem Pausenpfiff blockte ein Unterthürheimer Verteidiger den Schuss von Benedikt Wurm zunächst mit der Hand, Wurm drosch den Abpraller zur verdienten 1:0-Pausenführung in die Maschen (45.). Für die 2:0-Vorentscheidung sorgte kurz nach der Pause SSV-Kapitän Sebastian Wanek, als er einen sehenswerten Spielzug über Zecevic, Patrick Wanek und Wimmer per Kopf vollendete (50.). In der Folge war die Luft raus. (JOEB)

Eggelstetten – Schretzheim 0:4

Der BCS übernahm von Beginn an die Kontrolle und hatte erste Chancen. In der 26. Minute flankte Christoph Ehnle, Martin Schromm legte ab und Stürmer Jonas Behringer traf zum verdienten 0:1. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Behringer per Kopf nach Flanke von Manuel Schuster. Nach der Pause war der BCS sofort wieder hellwach. Auf Vorarbeit von Behringer machte Martin Schromm das 0:3 (51.). Den Schlusspunkt setzte Behringer wieder selbst mit seinem 14. Saisontor nach Vorarbeit von Jakob Feistle. Es war ein hochverdienter Auswärtssieg für den BC Schretzheim, der weiterhin Tabellenführer bleibt. (MÜDA)

FC Donauried – Unterringingen 5:0

Beim Kellerduell setzte sich der FC Donauried deutlich durch. Tobias Kapfer und Marian Grunow (Foulelfmeter) sorgten schon vor dem Pausenpfiff für klare Verhältnisse. Das 3:0 markierte Johannes Eichberger, ehe kurze Zeit später Gäste-Kicker Jens Schmidt die Ampelkarte verpasst bekam. In Unterzahl musste Unterringingen noch zwei weitere Gegentore durch Matthias Draws und Martin Draws einstecken. (doze)