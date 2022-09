Das Führungstrio punktet auswärts voll

Fußball-A-KlasseWestII: Der SV Donaualtheim, Bachtal II und Zusamzell sind weiter gleichauf top.

Freihalden – Donaualtheim 2:4

Dank dieses Arbeitssieges beim kampfstarken Aufsteiger Freihalden bleibt der SVD punktgleich mit Bachtal II und Zusamzell an der Spitze der Fußball-A-Klasse West II. Der Gastgeber ging bereits nach sechs Minuten durch einen direkt verwandelten Freistoß in Führung. Donaualtheim brauchte eine viertel Stunde, um zu reagieren: Kapitän Maximilian Buttler traf sehenswert aus der Distanz zum Ausgleich (20.). In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit sorgte Marcello Pinto-Münz mit einem feinen Schlenzer ins lange Eck für die nicht unverdiente Pausenführung. Nach dem Wechsel blieb eine Reaktion der Heimelf über weite Strecken aus. Die Gäste bauten jedoch erst in der 79. Minute die Führung aus: Michael Mayer erzielte ein 30-Meter-Traumtor. Nach einem Freistoß von Luca Kuster zum 2:3 (86.) kam kurz unnötig Spannung auf. Pascal Scheider machte bei einem Konter den Deckel drauf (90.+4). (RETH)

TV Gundelfingen – Offingen II 2:0

Gundelfingens torgefährliche Angreifer stachen bei der Heimpartie gegen die Offinger. In Abschnitt eins legte Johannes Keiß mit seinem fünften Saisontor vor. Ebenfalls sein Treffer Nummer fünf war das 2:0 von Antonio Sottile (75.). (dirg)

Rettenbach II – FC Lauingen II 0:2

Beim Tabellenschlusslicht ließen die Lauinger nichts anbrennen. Philipp Schachner sorgte für die Führung (27.), in Hälfte zwei legte Dominik Remiger das 0:2 nach. (dirg)

Aislingen II – Zusamzell/R. 1:3

Die Aislinger zeigten ein richtig gutes Spiel, gingen aber wieder einmal leer aus. Vier Minuten vor der Pause war Daniel Kränzle für die Gäste erfolgreich. Die Platzherren hatten nach dem Wechsel gute Chancen durch Christian Röttle und Anner Bueso Hernandez, ehe Manuel Keller bei einem Eckball den Ball zum 1:1 in die Maschen wuchtete. Kurz darauf vergab Zusamzell einen Elfmeter. Aislingen war gut im Spiel, verpasste jedoch den Führungstreffer. Beim Schuss Franc Bytyqi machte sich der SVA-Keeper lang, konnte das 1:2 jedoch nicht mehr verhindern. Zwei SVA-Chancen später führte die SG einen Freistoß schnell aus und Bytyqi traf zum 1:3 (90.). (EST)

BC Schretzheim II – Unterbechigen 1:4

Beim zweiten Saisonsieg der Gäste traf für den BCS II nur Sandro Sturm zum 1:3 (47.). Schmauder (3.), Ruf (30.) und das Eigentor von Anthony Weiß (34.) hatten den FCU zuvor in Führung gebracht. Den 1:4-Endstand erzielte Valentin Förg (56.). (doze)

Glött II – Bachtal II 1:3

Die Lilien-Reservisten brachten sich wieder einmal durch Unaufmerksamkeiten in der Anfangsphase aus dem Spiel. Nutznießer Andreas Lukschnat schob zum 0:1 ein (11.). Drei Minuten später ließ Luca Ebel aus der Distanz das 0:2 folgen. Auch den Start in Hälfte zwei verschlief Glött und kassierte nach fünf Minuten das vorentscheidende 0:3 durch Sebastian Winterlik. Die Lilien gaben nie auf, mehr als der Ehrentreffer von Simon Ansbacher nach einer Kopfballverlängerung von Maxi Wendland sprang aber nicht mehr heraus (81.). (RÖB)