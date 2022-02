Fußball

12:00 Uhr

Das Gundelfinger Siegtor liegt in der Luft

Plus Fußball-Bayernliga Süd: Beim VfB Hallbergmoos schnuppert der FC Gundelfingen am Ende sogar am Dreier. Zuvor haben die Grün-Weißen aber eine brenzlige Situation zu überstehen.

Von Walter Brugger

Ein Traumtor lag in der Luft. Es lief bereits die 90. Minute, da knickte Felix Hafner in der Hüfte ab, nahm den halbhohen Ball volley und jagte ihn von der Strafraumkante Richtung Torwinkel. Doch der Bayernliga-Fußballer des FC Gundelfingen hatte die Rechnung ohne Ferdinand Kozel gemacht. Der Torhüter des VfB Hallbergmoos flog Richtung bedrohtes Eck, kam mit der Faust ans Spielgerät und lenkte es an die Latte. Womit Kozel nicht nur Hafners Torpremiere in der Bayernliga verhinderte, sondern auch den Gundelfinger Siegtreffer. So blieb es im „Kellerduell“ beim 0:0.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen