Das hat sich Gundelfingen etwas anders vorgestellt

Plus Fußball-Nachlese: Trotz der Gundelfinger Bayernliga-Niederlage sieht Trainer Stefan Anderl bei seinem Comeback gute Ansätze. Im Kreisliga-Derby wird ein Lauinger Spieler besonders gelobt.

„Null-Drei“, gab David Anzenhofer lang gezogen von sich und schüttelte dabei den Kopf. Der Verteidiger des FC Gundelfingen hatte sich die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte ganz anders vorgestellt. Vor der Bayernliga-Partie am Karsamstag hatte er die alten Teamkollegen des TSV Landsberg noch freudig begrüßt, hinterher freuten sich lediglich die Lechstädter über den 3:0-Erfolg. Wobei „Comebacker“ Stefan Anderl mit dem ersten Auftritt der grün-weißen Fußballer unter seiner Regie nicht unzufrieden war. „Die Mannschaft hat eine überragende Mentalität, ich habe viele gute Ansätze gesehen. Darauf lässt sich aufbauen“, lobte der Coach.