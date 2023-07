Das Lauinger TG-Trainerduo steht für Kontinuität

DZ/WZ-Kick-off-Check: Der Fußball-Kreisligist Türk Gücü Lauingen hat aber einen neuen Abteilungsleiter.

„Türk Gücü“ heißt einer von zwei Fußball-Vereinen aus Lauingen, die in der Kreisliga West ihre sportliche Heimat haben. Ins Deutsche übersetzt bedeutet der Vereinsname „Türkische Kraft“. Der Lokalrivale des FC Lauingen setzt auf Kontinuität bei den Coaches. Damit ist die wichtigste Frage vor der neuen Saison schon geklärt: Das Trainerteam mit Nuh Arslan, 36 Jahre, und Sahin Tasdelen, 27, gibt weiter die Kommandos auf und neben dem Platz. „Nach einer schwachen Vorstellung in der Vorrunde konnten unsere Kicker mit dem Trainerduo Arslan/Tasdelen, das in der Winterpause sein Amt übernommen hat, noch den achten Tabellenplatz ergattern“, stellt der neue Abteilungsleiter Emre Ugur zur vergangenen Saison fest. Die Zweite feierte zudem erstmals in der Vereinsgeschichte den Aufstieg in die A-Klasse. „Als Gesamtpaket können wir zufrieden sein mit der abgelaufenen Runde“, so der Abteilungsleiter. Wie die Lage für die neue Spielzeit ist, zeigt unser DZ/WZ-Kick-off-Check.

Coach & Co

„Bei TG Lauingen hat sich einiges getan, der Vorstand ist neu besetzt, und das Trainerduo Arslan Nuh/Sahin Tasdelen gab die Zusage für die Saison 23/24“, erzählt Ugur. Da Emre Ugur jetzt als Abteilungsleiter für Türk Gücü tätig ist, hat er schon in der Saison 22/23 das Traineramt der zweiten Mannschaft an Sinan Kaya und Ugurcan Yurt übergeben.

Hin & weg

Drei Abgänge hat TGL zu verzeichnen: Hakan Kaya (SSV Glött), Oguzhan Baki (FC Lauingen) und Firat Ece (Türkspor Heidenheim). Auf zwei weitere Leistungsträger muss in Zukunft verzichtet werden, weil Furkan Akaydin (verletzungsbedingt) und Tarik Öz (umgezogen) ihre Laufbahn beendet haben. Auf der „Habenseite“ stehen die vier Neuzugänge Mevlüt Dülger (SG Reisensburg), Mohamad Rabie Alsebae (SV Großkuchen), Savas Demir (TKSV Donauwörth) und Cagri Yunus Sener (SSV Dillingen).

Glücks- und Sorgenkinder

Sorgenkinder hat die Türk Gücü aktuell keine mehr. Allenfalls die Urlaubsplanung einiger Spieler, die den Saisonstart betrifft, stellt für den Verein ein kleines Problem dar. Ernsthaft verletzt ist im Moment niemand.

Plus & Minus

„Als Plus gilt, dass das Team und Trainer sehr gut harmonieren. Ein Minus ist leider, dass viele Kicker zum Saisonstart für zwei bis drei Wochen in den Urlaub fliegen“, erzählt Spartenchef Emre Ugur.

Test & Taktik

Das erste Sparkassenpokalspiel wurde souverän mit 6:1 gegen den FC Unterbechingen gewonnen, das zweite Spiel sogar 7:1 gegen Aislingen. Es folgte die schwache Vorstellung gegen den Bezirksligisten FC Gundelfingen U23 samt dem Ausscheiden. Ein Test gegen die SpVgg Ellzee wurde 3:0 gewonnen. Das Trainerduo bewertet die Leistungen noch als schwankend. TG Lauingen will aber auf jeden Fall weiterhin angriffslustigen Fußball spielen. Allerdings muss noch an der Defensive gearbeitet werden.

Start & Ziel

Im ersten Punktespiel geht es für die Türk Gücü am 6. August zu Hause gegen Balzhausen. Bereits das zweiten Match ist dann das Landkreis-Derby beim SV Holzheim. „Entscheidend wird sein, wie schnell wir unser Spiel einstudieren und umsetzen können. Wir haben an der ein oder anderen Stellschraube gedreht, um neue Wege aufzuzeigen. Unterm Strich möchten wir die positive Tendenz der vergangenen Jahre fortsetzen“ – dies sagen Nuh Arslan und Sahin Tasdelen unisono.

Prognose: Die Lauinger „Türken“ werden an die Leistungen der vergangenen Jahre anknüpfen können. Damit sollte ein Platz im ersten Drittel der Tabelle möglich sein.