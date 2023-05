Das Titelrennen spitzt sich zu

Fußball-Kreisligen: Glött ist in der besten Position, doch die West-Meisterschaft längst nicht entschieden. In der Nord-Gruppe schweben sieben Teams in Abstiegsgefahr – inclusive Holzheim und Kicklingen.

Glött - Mindelzell

Noch hält Tabellenführer SSV Glött in der Fußball-Kreisliga West das beste Blatt. Am vorletzten Saisonspieltag erwarten die Lilien den Tabellenzehnten SV Mindelzell zu ihrem letzten Heimspiel (Sonntag, 15 Uhr). Die Rickauer-Elf muss mindestens einen Zähler einfahren, um dann am Pfingstsonntag in Jettingen den entscheidenden Stich im Titelkampf machen zu können. Die Gäste benötigen selbst noch einen Zähler, um sich den Klassenerhalt vorzeitig sichern zu können. Zudem dürfen sich die zuletzt etwas schwächelnden Glött nicht vom Tabellenstand des SVM täuschen lassen. Seit dem Trainerwechsel zu Karl Kögl kickt Mindelzell wie ausgewechselt und hat mit der Mannschaft vom 4:0-Hinspielsieg der Glötter nicht mehr viel gemein. SSV-Coach Markus Rickauer hat diese Entwicklung natürlich mitbekommen: „Mindelzell wird sicherlich mit breiter Brust bei uns auflaufen. Doch wenn wir unsere Tugenden auf den Platz bekommen, bin ich überzeugt, werden wir diesen auch siegreich verlassen.“ Rickauer musste zuletzt feststellen, dass die Leichtigkeit bei seiner Truppe etwas verloren gegangen ist. Für die Lilien ist es das erste Heimspiel nach fünf Wochen und Mehmet Taner nach Wochen endlich wieder einsatzfähig. Ob Raphael Martin noch einmal eingreifen kann, zeigt erst das Abschlusstraining. (RÖB)

Es fehlen: Kopp (Urlaub), Oberfrank (verletzt) Hinspiel: 4:0 für Glött

FC Lauingen – TG Lauingen

Das abschließende Saison-Heimspiel für den FC Lauingen ist das Stadtderby gegen Türk Gücü. Keine der beiden Mannschaften geht als Sieger der Vorwoche ins Spiel: Der FCL trennte sich in Staufen 2:2 von der SpVgg Bachtal, TGL unterlag daheim Altenmünster 0:2. Obwohl sich beide Vereine aus zahlreichen Vorbereitungsspielen kennen, steigt am Sonntag erst das vierte Stadtduell. Die Tagesform und der größere Siegeswillen werden entscheiden. Der FCL will seine Chancenauswertung verbessern und sich mit einem Sieg vom eigenen Publikum verabschieden. (JOHA)

Hinspiel: 2:2-Remis

Weisingen – Jettingen II

Nachdem der direkte Wiederabstieg aus der Kreisliga nach nur einer Saison durch die Niederlage am Mittwoch gegen Thannhausen beschlossene Sache ist, bleiben dem Schlusslicht noch zwei Heimspiele Zeit, um sich ehrenvoll zu verabschieden. Die erste Gelegenheit dazu besteht am Samstag (16 Uhr) gegen den bereits gesicherten Mitaufsteiger VfR Jettingen II. Das Hinspiel ging trotz Überlegenheit der Weisinger verloren. Manuel Kleber kehrt nach überstandener Muskelverletzung in den Kader zurück. (DUD)

Hinspiel: Weisingen verliert 1:2

Thannhausen – Bachtal

Aufstiegshoffnung trifft auf Abstiegsangst: Die Gastgeber um ihren Trainer Rainer Amann schnuppern nach starkem Saisonstart und einem Zwischentief inzwischen als Tabellenzweiter wieder am Titel. Sie stellen die erfolgreichste Offensive der Liga. Bei der SpVgg Bachtal zeigte die Formkurve zuletzt weiterhin in die richtige Richtung, sie blieb in den jüngsten fünf Begegnungen ungeschlagen. Will die Mair-Truppe jedoch den Klassenerhalt via Relegation vielleicht doch noch schaffen, müssen die verbleibenden beiden Saisonspiele zwingend gewonnen werden. Spielertrainer Patrick Mair und seine Schützlinge hatten eine sehr positive Trainingswoche. Bis auf die beiden Langzeitverletzten sollte der komplette Kader zur Verfügung stehen. (CHRIS)

Es fehlen: Christian Keller, Lukas Wickmair (beide verletzt) Hinspiel: 0:6-Heimniederlage der SpVgg

Kreisliga Nord

Kicklingen-F. – Riedlingen

Noch bitterer als die weitere Niederlage gegen Möttingen ist der Ausfall von Julian Eberhardt und Tobias Fuchsluger, die beide verletzt ausgewechselt wurden. Während hinter Fuchsluger noch ein Fragezeichen steht, fallen gegen Riedlingen Julian Eberhardt, Philipp Rathgeber, Florian Schneider, Benny Haase sowie die Langzeitverletzten Patrick Jung, David Löffler, Philipp Schäffenacker und Timo Reschnauer aus. Die ersatzgeschwächten Kicklinger müssen am Sonntag nochmals alles in die Waagschale werfen, um drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt an der Bertenau zu behalten. (TIRE)

Hinspiel: 2:1 für Riedlingen

Möttingen – Holzheim

Nach der jüngsten 1:5-Heimpleite gegen Mertingen will der SVH (29 Punkte) am Sonntag in Möttingen (28) seine schwarze Serie brechen. Hoffnung macht, dass dieser Gegner den Aschberglerin in der Vergangenheit oft gelegen hat. Auf den hinteren Rängen geht es derweil eng zu. Neben Möttingen und Holzheim rangieren weitere fünf Mannschaften nur durch drei Punkte getrennt vor Festabsteiger Donaumünster-Erlingshofen. Ab Rang sieben (Holzheim) werden also noch der Relegationsteilnehmer und ein zweiter Festabsteiger (aktuell wäre dies Kicklingen mit 26 Punkten) ermittelt. (TF)

Hinspiel: 1:0 für Holzheim