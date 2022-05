Den BC Schretzheim hat´s erwischt

Fußball-Kreisliga Nord: Der Abstieg ist nach der Derby-Niederlage in Kicklingen besiegelt. Der TSV Binswangen muss versuchen, sich über die Relegation zu retten.

Wemding – Binswangen 4:1

Bis Mitte der ersten Hälfte war der TSV Binswangen noch guter Hoffnung, vielleicht sogar aus eigner Kraft den direkten Erhalt der Fußball-Kreisliga Nord schaffen zu können. Es stand 1:1, nachdem Christopher Fiegel die Wemdinger Führung ausgeglichen hatte. Doch im weiteren Spielverlauf traf nur noch der Gastgeber ins Tor und feierte am Ende einen sicheren 4:1-Heimsieg. Weil Schretzheim in Kicklingen unterlag und damit Festabsteiger ist, kann Binswangen nun via Relegation versuchen, die Klasse doch noch zu halten. (dz)

TSV Binswangen: B. Winkler; J. Winkler, Fiegel, Besel, Glogger, Miller, Chromik, Förg, Mück, Fondanelle, M. de Pieri; Schulz, Bihlmayr, Singler, C. de Pieri, Gumpp, Fehle; Tore: 1:0 Manuel Fensterer (5.), 1:1 Christopher Fiegel (12.), 2:1 Florian Veit (26.), 3:1 Manuel Fensterer (70.), 4:1 Julian Hönle (81.); SR: Tobias Sing; Zuschauer: 250

Holzheim – Altisheim-L. 1:1

Recht zerfahren begann die Partie zwischen Holzheim und dem Gast aus Altisheim-Leitheim. Lettenbauer nutzt gleich die erste Unachtsamkeit der Platzherren zum 0:1 (8.). Es dauerte, bis der SVH ins Spiel fand. Pascal Petermann verpasste einen erfolgreichen Abschluss. Kurz vor Halbzeitpfiff dann reges Geschehen vor dem Gästetor. Die Zuschauer dachten, die Chance ist schon vorbei, doch Julian Rupp brachte seinen Fuß noch dran – der 1:1-Ausgleich (45.). Die zweite Halbzeit war Holzheim zwar am Drücker, ohne aber in der Offensive die nötige Durchschlagskraft zu haben. (TF)

SV Holzheim: Hofmeister; Haringer, J. Scheider, Rupp, D. Scheider, St. Allmis, T. Allmis, Peter, Miller, Petermann, Somodi; Chr. Scheider, Bader, Pennacchia, Czernoch, Wagner, Schade; Tore: 0:1 Peter Lettenbauer (8.), 1:1 Julian Rupp (45.); SR: Stefan Baur; Zuschauer: 160

Kicklingen-F. – Schretzheim 6:4

Die Gäste brauchten dringend drei Punkte zum Klassenerhalt und kamen gut ins Spiel. Sie trafen mit ihren ersten beiden Torchancen zum 0:2 (Hergöth/Schmid), ehe Jonas Manier die Derby-Gastgeber auf 1:2 heranbrachte. Noch vor der Pause erhöhte Schretzheim aber wieder – 1:3 (Schreiber). Doch es wurde nichts aus dem dringend benötigten Sieg, denn die zweite Halbzeit gehörte den Hausherren. Jonas Manier brachte mit einem Elfmeter seine Mannschaft auf 2:3 heran, Julian Eberhardt sorgte Mitte der zweiten Hälfte für den Ausgleich. Michael Bihler schoss Kicklingen erstmals in Führung. In den Schlussminuten glich der BCS zwar nochmals aus, doch im Gegenzug machte Manier seinen dritten Treffer zum 5:4 – und legte in der Nachspielzeit sogar noch das verdiente 6:4 nach. (TOHI)

SV Kicklingen-F.: Reschnauer; Rathgeber, Dirr, J. Manier, Eberhardt, M. Bihler, P. Jung, S. Jung, Prießnitz, L. Manier, Schäffenacker; Hitzler, Schneider, Schildenberger, Gumpp, Steiner, Chr. Jung; BC Schretzheim: Aninger; Krauter, Schreiber, Mayerle, Feistle (65. Ilias), Schmid, Sturm T. (45. Seiler), Humml, Hergöth, Minnich (74. Kurz), Behringer (65. Reitmeier) Tore: 0:1 Nico Hergöth (5.), 0:2 Matthias Schmid (19.), 1:2 Jonas Manier (33.), 1:3 Sebastian Schreiber (40.), 2:3 Jonas Manier (52./FE), 3:3 Julian Eberhardt (64.), 4:3 Michael Bihler (78.), 4:4 Jonas Behringer (81.), 5:4 Jonas Manier (83.), 6:4 Jonas Manier (90.+4), SR: Tobias Heuberger; Zuschauer: 250