Den Tabellenführer aus Thannhausen geknackt

Fußball-KreisligaWest: Während TGL knapp im Auwaldstadion unterliegt, schlägt der FC Lauingen an gleicher Stelle Thannhausen. Felix Kastner erzielt Hattrick für Glött.

TG Lauingen – Jettingen II 0:1

Das erste von zwei Kreisliga-West-Spielen dieses Wochenendes im Lauinger Auwaldstadion absolvierte am Samstag Türk Gücü. Gegen den starken Aufsteiger VfR Jettingen II sah es lange nach einem torlosen Remis aus, ehe das späte Tor von Nico Di Doi eine unglückliche Heimniederlage von TG Lauingen besiegelt. (doze)

Türk Gücü Lauingen: Breskott; Enes Arslan (76. Aytan), Ece, Eren Arslan (76. Gözübüyük/89. Kaya), T. Öz, Kaya, Bal, Yüce, Akaydin, Cukur, Tasdelen (26. Safak) Tor: 0:1 Nico Di Doi (84.) SR: Markus Klatt (TSV Holzheim) Zuschauer: 75

FC Lauingen – Thannhausen 2:1

Rund 24 Stunden nach dem Lokalrivalen TGL lief auch der FCL zum Heimspiel im Auwaldstadion gegen ein Topteam auf – und fügte Tabellenführer Thannhausen dessen erste Saisonniederlage bei. Die erste Großchance verzeichnete der Gast durch Ibrahim Capar. Keeper Nimanaj war aber zur Stelle. Auf der Gegenseite setzte Elias Griener das erste FCL-Ausrufezeichen. In Unterzahl wegen einer Zeitstrafe gegen Daniel Müller ging Lauingen dann in Führung. Griener schickte Gerstmeier steil, dessen Abschluss konnte nur noch mit der Hand durch einen Verteidiger geblockt werden. Den fälligen Elfmeter verwandelte Nuraj zur Pausenführung. Gleich nach dem Wechsel glich der Tabellenführer aus. Bei einem Eckball war Torjäger Ibrahim Capar zur Stelle und netzte unhaltbar zum zwischenzeitlichen 1:1 ein. In dieser Phase zeigten beide Mannschaften ihre spielerische Klasse. Ab der 65. Minute musste Thannhausen in Unterzahl weiterspielen, weil sich Capar zu einer Tätlichkeit hinreißen ließ – „Rot“. Die FCL-Anhänger mussten aber bis zur 90. Minute warten, ehe Janik Schreitmüller mit einem Freistoß für den umjubelten 2:1-Sieg sorgte. (SIWE)

FC Lauingen: Nimanaj; M. Müller, D. Müller, Griener (90. Gerstmeier), Nuraj (63. Marek), Gerstmeier (59. Schaaf), Gentner, Schreitmüller, Gehring (59. Hoti), Pertler (59. Zengerle), Völker Tore: 1:0 Alban Nuraj (42./HE); 1:1 Ibrahim Capar (49.); 2:1 Janik Schreitmüller (90.) SR: F. M. Renner Zuschauer: 200

Foto: Karl Aumiller

Altenmünster – FC Weisingen 2:1

Die frühe Führung durch Christoph Bernhard brachte der Gastgeber auch in die Pause. Nach dem 2:0 durch Bevanda in der 56. Minute schien die Vorentscheidung gefallen. Doch Philipp Klauser verkürzte wenig später per Elfmeter und hielt damit die Spannung bis zum Abpfiff hoch. (doze)

FC Weisingen: Duderstadt; Wiener, Ph. Klauser, Ch. Schuhmair, Käsmayr, Knötzinger, Spring, Hahn, Fischer, Hermida, Junghanns; Hartmann, N. Schuhmair, Ress, Chr. Klauser, Myrczik, Kleber, Kaltenstadtler Tore: 1:0 Christoph Bernhard (10.), 2:0 Hrvoja Bevanda (56.) , 2:1 Philipp Klauser (60./FE) SR: Johannes Lösch

Reisensburg – Glött 0:3

Glött beginnt furios und führte schon in den ersten Minuten mit 2:0 durch zwei Tore von Felix Kastner. Beim zweiten Treffer leistete Wohnlich die Vorarbeit. Auch im zweiten Abschnitt änderte sich nichts an der Überlegenheit der Lilien. Die Vorentscheidung fiel bereits in der 56. Minute: Mit einer sehenswerten Direktabnahme gelang Kastner der dritte Treffer. In der Folge verflachte das Geschehen. Reisensburg kam erst in den Schlussminuten zu eigenen Abschlüssen. (RÖB)

SSV Glött: Trenker; Eggle, M. Krist, Schrettle (59. F. Bacherle), Morais, Keil, Kopp (81. Schmid), Wohnlich (75. M. Konle), Stutzmüller, B. Waidele (81. Taner), Kastner SR: Marcel Bergmann Tore: 0:1 Felix Kastner (4.), 0:2 Felix Kastner (10.), 0:3 Felix Kastner (56.) Zuschauer: 85

SV Offingen – SpVgg Bachtal 2:0

Spiel Nummer fünf, Niederlage Nummer fünf für den Aufsteiger aus dem Bachtal. Das Schlusslicht verschlief den ersten Durchgang und geriet bereits nach zehn Spielminuten durch das Tor von Philipp Schönberger in Rückstand. David Süß erhöhte für Offingen nach 34 Minuten auf 2:0 – die Vorentscheidung. Überschattet wurde die Partie, die am Ende knapp 130 Minuten dauerte, von einer schweren Verletzung eines Offinger Spielers, der mit dem Helikopter abtransportiert wurde. Im zweiten Durchgang parierte Zerberus Maximilian Ackermann noch einen Foulelfmeter für nie aufsteckende Bachtaler. (CHB)

SpVgg Bachtal: Max. Ackermann; Lotterer, Rettenberger, Keller, Ebel, Mair, Kirchner, Liebert, Schießle, Weinelt, Hummel; Schäffler, Heck, Ruf, Schirrotzki, Collins Arbelo

Tore: 1:0 Philipp Schönberger (10.), 2:0 David Süß (34.) SR: Christian Bosch Zuschauer: 200