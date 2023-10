Der BC Schretzheim löst Kicklingen vorne ab

Fußball-Kreisklassen: Die Schlusslichter SV Donaualtheim und Unterringingen punkten erstmals in dieser Saison – der TSV sogar auswärts.

Kreisklasse Nord II

Donaualtheim – FC Donauried 2:2

Wie vor Wochenfrist gingen die Donaualtheimer früh in Führung. Nach einem Steckpass von Reiter vollendete Julian Hutter zum 1:0. Zwei Minuten später glich Florian Waller durch einen abgefälschten Schuss aus, bevor Julian Hutter auf Zuspiel von Rohmeder eiskalt blieb und zum 2:1 für das Schlusslicht der Fußball-Kreisklasse Nord II traf. Noch vor dem Halbzeitpfiff folgte der erneute Ausgleich für den FC Donauried durch einen Distanzschuss von Tobias Nitbauer, der im rechten Eck einschlug. In Halbzeit zwei brachte eine beherzte Defensivleistung der Hausherren den lange ersehnten und überaus verdienten ersten Saisonpunkt ein. (YGAL)

Kicklingen-F. – Oberndorf 1:2

Den besseren Start hatten die Gäste und gingen durch Torjäger Fabian Kretschmer in Führung (22.). Der Tabellenführer erhöhte das Tempo. Bernd Gumpp und Jonas Manier hatten Großchancen, die aber ungenutzt blieben. Den Ausgleich erzielte vor der Halbzeit Mario Meier per Foulelfmeter (42.). Nach der Pause war Kicklingen besser im Spiel, konnte sich aber keine zwingenden Torchancen mehr erarbeiten. In der 73. Minute ging Oberndorf unerwartet durch einen traumhaften Sonntagsschuss von Tobias Miller in Führung. Kurz darauf landete ein Freistoß von Jonas Manier an der Latte. Kicklingen warf nun alles nach vorne, konnte aber die erste Heimniederlage der Saison nicht verhindern. (TIRE)

Schretzheim – Altisheim-L. 1:0

Der BCS nutzt den Kicklinger Ausrutscher und setzte sich an die Tabellenspitze. Nach einer chancenarmen ersten Halbzeit ging es torlos in die Kabine. Nach dem Wechsel waren die Kleeblätter aktiver und auch spielerisch besser. In der 68. Minute brachte Coach Christoph Kehrle einen scharfen Eckball in die Mitte, wo Sebastian Schreiber zum 1:0 für Schretzheim einköpfte. Es war am Ende ein verdienter, wenn auch kein überzeugender Heimsieg. (MÜDA)

Binswangen – Unterthürheim 3:0

Eine starke Vorstellung lieferten die Binswanger ab und siegten am Ende deutlich. Die Pausenführung der Gelb-Schwarzen markierte Daniel Fondanelle auf Vorlage von Kevín Oberschmid. Danach blieb die Partie lange Zeit offen, ehe Jonas Winkler zu seinem dritten Saisontreffer einnetzte. In der 83. Minute machte Niklas Chromik auf Vorlage von Philipp Wagner den Deckel drauf. (doze)

FC PUZ – Ehingen-O. 0:2

Mit einem Doppelschlag nach einer Viertelstunde zogen die Ehinger den Gastgebern schon frühzeitig den Zahn. Simon Leser und zwei Minuten später Robin Schmidbaur (15./17.) garantierten mit ihren Toren für den Auswärtserfolg des Tabellenzweiten im Zusamtal. (doze)

Eggelstetten – Wertingen II 3:5

In der torreichen Partie schob Ivan Rasic schon nach acht Minuten zum 0:1 ein. Eggelstettens Ausgleich durch Daniel Hurle (15.) konterte nach einer halben Stunde Marco Schiermoch per Kopfball – 1:2. Und es ging Schlag auf Schlag weiter. Eggelstetten glich sechs Minuten später durch Alexander Kühling erneut aus – und konnte das Unentschieden wieder nicht halten. 60 Sekunden nach dem 2:2 schoss Bastian Völk zum 2:3 ein. Im zweiten Durchgang baute Ivan Rasic die Wertinger Führung aus (59.). In der 75. Minute traf Marco Schiermoch dann ein zweites Mal – 2:5, die Vorentscheidung. Der Gastgeber verkürzte durch Christian Mittereiter nur noch auf 3:5. Der TSV Wertingen II ist nach der enttäuschenden Niederlage gegen den FC PUZ wieder zurück in der Erfolgsspur. (THMI)





Kreisliga Nord I

Lauber SV – Bissingen 6:1

60 Minuten lang war Bissingen ein ebenbürtiger Gegner. Zu diesem Zeitpunkt stand es 1:1 nach Toren von Jannik Trollmann (LSV; 31.) und Simon Burger ( Bissingen ; 52.) und es war hochverdient für die Gäste. Anschließend spielten sie jedoch zu passiv. Nach zwei weiteren Toren von Jannik Trollmann (69./76.) riss bei den Kesseltalern komplett der Faden. Dem Lauber SV gelang nun fast alles. Frank Fackler (80.), Jannik Trollmann (82.) und Dennis Maurer (86.) erhöhten noch auf 6:1. Bissingen wurde an diesem Tag eindeutig unter Wert geschlagen. (WM)

Flotzheim – Unterringingen 2:2

Die Heimelf begann schwungvoll und erzielte schnell as 1:0: Noah Berger köpfte einen Eckball ein. Wenig später musste der Torschütze mit einer Schulterverletzung ins Krankenhaus. In der Folge blieb die SG zwar bestimmend, weitere Chancen kamen aber nicht zustande. Mit dem Pausenpfiff gelang Jan Berchtenbreiter aus abseitsverdächtiger Position der Ausgleich für das Schlusslicht. Paul Hauk brachte den Favoriten mit einem schönen Distanzschuss wieder in Führung (55.). Der TSV vergab einen Strafstoß, kam aber zehn Minuten später durch Spielertrainer Frank Bytyqi dennoch zum 2:2 (75.). In der Schlussphase warf Flotzheim alles nach vorne, der Siegtreffer wollte jedoch nicht mehr gelingen. Die Gäste verdienten sich aufgrund ihrer aufopferungsvollen Mannschaftsleistung ihren ersten Saisonpunkt. (fsv)





Kreisliga West II