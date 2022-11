Der BC Schretzheim stellt schon jetzt die Weichen

Blick in die Vereine: Fußballer verlängern mit dem TrainerteamKehrle/Rechthaler.

Christoph Kehrle, Trainer der ersten Fußballmannschaft, und Fabian Rechthaler, seines Zeichens Coach der Zweitvertretung der Kleeblätter, bleiben dem BC Schretzheim unabhängig von der Ligazugehörigkeit auch in der nächsten Saison treu. Mit Christoph Kehrle konnte sogar ein Zweijahresvertrag ausgehandelt werden, um die erfolgreiche Zusammenarbeit fortzuführen.

Sportleiter Peter Aust ist froh, beide Trainer von einer weiteren Zusammenarbeit überzeugt zu haben: „Wir haben ein junges, engagiertes Trainerteam, das sehr gut mit unseren Mannschaften harmoniert und in Zukunft noch vieles erreichen kann.“ Auch Abteilungsleiter Christian Seiler zeigt sich überzeugt: „Beide leisten beim BCS hervorragende Arbeit, menschlich sowie sportlich passen sie perfekt zu unserem Verein.“

Schretzheim spielt eine starke Runde

Christoph Kehrles Mannschaft spielt eine fast makellose Saison in der Kreisklasse Nord II mit bislang 14 Siegen (ein Unentschieden, eine Niederlage). Aktuell belegt der BCS den zweiten Platz und hat gute Karten, am Ende die Meisterschaft samt Wiederaufstieg in die Kreisliga zu feiern. Kehrle: „Ich fühle mich beim BC Schretzheim menschlich sowie sportlich pudelwohl. Es macht mir sehr viel Spaß, mit meinem Team zu arbeiten. Von jedem Einzelnen, den ich hier kennengelernt habe, kommt so viel Menschlichkeit zurück, wie ich es nicht immer erlebt habe. Wir haben eine junge und starke Truppe, mit der ich in den nächsten Jahren etwas aufbauen will und den Kreisliga-Aufstieg realisieren möchte.“

Fabian Rechthaler übernahm im Oktober 2021 die Schretzheimer „Zweite“. Der 28-Jährige holte mit seinem Team in 16 Spielen starke 30 Punkte und belegt Rang vier in der A-Klasse West II. „Unsere junge Mannschaft steht momentan im oberen Drittel der Tabelle und überzeugte vor der Winterpause mit starken Leistungen und einer Siegesserie“, so Rechthaler. Alle Neuzugänge beim BC Schretzheim haben sich schnell integriert.