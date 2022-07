Der erste Dreier für die Gundelfinger U 23

Fußball-BezirksligaNord: Gegen den FC Maihingen lief aber längst nicht alles rund.

Der Premierensieg ist perfekt. Im Aufsteigerduell der Bezirksliga Nord setzten sich die U 23-Fußballer des FC Gundelfingen gegen den FC Maihingen mit 3:1 (2:1) durch.

Nach einem ordentlichen Beginn der Gundelfinger schien es, als könnte die Partie nach einer Viertelstunde kippen. Da musste einerseits FCG-Kapitän Philipp Urban verletzt vom Platz, wenig später bediente Verteidiger Lukas Schön beim Klärungsversuch Maihingens Max Steger, der frei vor Torhüter Fabian Karg zum 0:1 vollstreckte. Doch die Grün-Weißen hatten passende Antworten. Das Flügelspiel sollte sich bis zum Pausenpfiff als Erfolgsrezept erweisen. Beim 1:1 war Benedikt Ost auf links freigespielt worden und die flache Hereingabe verwertete Johannes Hauf, beim Führungstor ging es über rechts und Raphael Neher, Jonas Veh schloss am langen Pfosten ab.

„Beide Tore waren schön herausgespielt“, lobte FCG-Coach Peter Stegner und war mit dem Auftritt bis dahin durchaus zufrieden. Obwohl er mehrere Stammkräfte ersetzen mussten, dafür konnte er auf Benedikt Ost, Elias Miller und Marius Brugger aus dem Bayernliga-Kader zurückgreifen. Letzterer war in der zweiten Halbzeit an der Seite seines Bruders Marcel wiederholt gefordert, weil die Maihinger mehr riskierten – und sich beim FCG die Abspielfehler häuften. Torhüter Karg musste nach einer Stunde gegen Dominik Göck und beim Kopfball von Louis Taglieber sein ganzes Können zeigen, um den Ausgleich zu verhindern. So blieb es spannend, auch weil Ost das vorentscheidende 3:1 nach 57 Minuten verpasst hatte. Das gelang dann Hauf, der zehn Minuten vor dem Ende alles klar machte.

FC Gundelfingen U 23: Karg – Neher, Marius Brugger, Schön, Werner – Nelkner (85. Ja. Schneider), Veh, Urban (18. Marcel Brugger), Miller (67. Friebel) – Ost (63. Rembold), Hauf

Schiedsrichter: Hägele (SpVgg Joshofen-Bergheim) Tore: 0:1 Steger (20.), 1:1 Hauf (28.), 2:1 Veh (37.), 3:1 Hauf (80.) Zuschauer: 80