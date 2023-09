Fußball

vor 47 Min.

Der Erste Kicklingen gibt sich bescheiden

Plus Untere Fußball-Ligen: Beim Kreisliga-Absteiger SV Kicklingen-Fristingen wäre Abteilungsleiter Peter Reschnauer schon mit einem Rang zwischen zwei und fünf zufrieden.

Von Günther Dirr Artikel anhören Shape

Am liebsten möchte Abteilungsleiter Peter Reschnauer den 27. Mai 2023 aus seinem Gedächtnis streichen. „Das hat sehr weh getan. Ich will eigentlich darüber gar nicht mehr sprechen“, äußert der 55-Jährige deutlich seine noch immer anhaltende Enttäuschung. Was war passiert? Am letzten Spieltag der Fußball-Kreisliga Nord ist der SV Kicklingen-Fristingen nach der 1:2-Niederlage in Holzheim abgestiegen.

Die Kicker in Rot-Weiß gehören nun wieder der Kreisklasse Nord II an und stehen nach sieben Spieltagen mit 18 Pluspunkten ganz oben in der Tabelle. Ebenso die Zweite, die die A-Klasse West III anführt. Wer jetzt denkt, die Kicklinger streben den sofortigen Wiederaufstieg an, der wird von Reschnauer eines Besseren belehrt: „Wenn wir in dieser Saison am Ende zwischen Rang zwei und fünf landen, bin ich zufrieden.“

