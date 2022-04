Der erste Punkt für Wertingen im neuen Jahr

Fußball-Bezirksliga Nord: Der TSV Wertingen bleibt gegen Horgau ohne Torerfolg, hält aber in der Abwehr dicht. Und im Angriff wurden etliche Chancen herausgespielt.

Das Bezirksliga-Heimspiel des TSV Wertingen gegen den FC Horgau endete torlos. Dieses Unentschieden können die Gastgeber aus zweierlei Sichten sehen. Zum einen war eine Leistungssteigerung im Vergleich zu den jüngsten Partien, die allesamt verloren wurden, zu erkennen. Die Wertinger kamen zu Torchancen und auch die Kampfbereitschaft war absolut vorhanden. Zudem ist die Defensive lobend zu erwähnen. Blickt man allerdings nach diesem Spieltag auf die Tabelle, ist festzustellen, dass dieser erste Punktgewinn im Jahr 2022 den TSV wenig vorangebracht hat. Auch deshalb, weil die Konkurrenz im Abstiegskampf ebenfalls gepunktet hat.

Wertingen macht gleich Druck

Die Mannschaft von Trainer Roman Artes hat sich vor der Partie einiges vorgenommen und setzte Horgau gleich unter Druck. Nach fünf Minuten lag der Ball bereits im Horgauer Netz, doch der Treffer zählte nicht. Marco Gerold stand im Abseits. Nur wenige Minuten später zwang Gerold mit einem Schuss aus 18 Metern den Horgauer Keeper zu seiner ersten Glanzparade. Auch Ivan Rasic scheiterte nach einer halben Stunde aus spitzem Winkel an Felix Häberl. In der 37. Minute hatte der TSV wohl die dickste Chance auf das Führungstor. Nach einem langen Ball von Markus Weigl auf Ivan Rasic ging es ganz schnell. Manuel Rueß wurde in die Tiefe geschickt, doch sein Lupfer über Häberl ging um Millimeter vorbei.

In der zweiten Hälfte flachte das Spiel ab und keine Mannschaft kam bis kurz vor Schluss zu weiteren Torchancen. Der eingewechselte Bastian Völk ließ Horgaus Keeper ein weiteres Mal fliegen. Seinen starken Schuss aus 18 Metern wehrte Häberl ab. In der Schlussphase kam Horgau zu zwei Chancen, doch TSV-Keeper Sandro Scherl war auf dem Posten.

Darauf kann der TSV Wertingen aufbauen

Unter dem Strich kann Wertingen auf diese Leistung aufbauen. Am Osterwochenende steht am Samstag die Auswärtsreise nach Ecknach an, ehe am Montag im eigenen Stadion das wichtige Spiel gegen Ziemetshausen stattfindet.

TSV Wertingen: Scherl; Gebauer, Weigl (57. Bröll), Langenmair, Schiermoch, Kotter, Beham, Rasic (71. Prestel), Rueß, Wiedemann, Gerold (79. Völk); Schiedsrichter: Frank Mühlenberg (TSV 1913 Georgensmünd); Zuschauer: 150