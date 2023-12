Fußball

Der FC Gundelfingen hat einen neuen Trainer

Plus Fußball: Beim Bayernligisten tritt Mario Schmidt die Nachfolge von Jasko Suvalic an.

Von Walter Brugger

Mit Mario Schmidt auf der Trainerbank bestreiten die Bayernliga-Fußballer des FC Gundelfingen die Frühjahrsrunde. Der 37-Jährige wird damit Nachfolger von Jasko Suvalic, der die Grün-Weißen bis zu Beginn der Winterpause gecoacht hatte. „Wir sind froh, dass Mario zugesagt hat und wir in dieser Personalie Klarheit haben“, erklären der Sportliche Leiter Stefan Kerle und Kaderplaner Rudi Schiller unisono.

Bis Saisonende in Gundelfingen zugesagt

Ob Schmidt eine längerfristige Lösung ist, hängt nicht nur vom Verlauf der Restsaison ab. „Die Zusage gilt jetzt mal bis Saisonende“, so der Inhaber der Trainer-B+-Lizenz, der in Gallenbach vor den Toren Aichachs wohnt. Er müsse selbst erst mal schauen, wie hoch der Aufwand für ihn beim Comeback auf der Trainerbank ist. Zuletzt war Schmidt bis zum Corona-Ausbruch zusammen mit Florian Fischer beim TSV Gersthofen tätig und führte den zum Landesliga-Aufstieg, zuvor waren beide mit dem VfL Ecknach in die Bezirksliga aufgestiegen.

