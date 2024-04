Der FC Lauingen lässt zur Spitzegruppe abreißen

Kreisliga West

Fußball-Kreisliga

TSV Ziemetshausen

Nikolai Miller

Lauingen

Felix Egger

Strafstoß

Kasakowski

Nikolai Miller

Kasakowski

Michael Przyklenk

Andreas Mayer

Daniel Schaaf

Nikolai Miller

Nichts wurde es aus dem erhofften Heimsieg des FC Lauingen in derWest gegen Aufstiegsanwärter. Statt eines vom Verlauf her gerechten Unentschiedens setzte es in der Nachspielzeit durch den Freistoß voneine 1:2-Niederlage. Damit verliertden Anschluss ans Spitzenfeld. Die erste Chance gehörte dem FCL durch Lukas Lauft (7.). Nur vier Minuten später wurdeim Strafraum regelwidrig gefoult. Denverwandelte Manuelsouverän zum 1:0). Kurz darauf setzte sich TSV-Angreiferauf der rechten Außenbahn durch, sein Pass nach innen wurde beim Lauinger Klärungsversuch unglücklich zum Ausgleich ins eigene Tor gelenkt. In der 25. Minute wurde Lauingens Quendrim Thaqi herrlich von Manuelin die Nahtstelle der TSV-Viererkette freigespielt, verzog aber knapp. Die beste Möglichkeit zum 2:1 hatte der aufgerückte, seinem Kopfball nach einer Ecke klärte jedoch TSV-Zerberus. Im zweiten Durchgang spielte sich das Geschehen überwiegend zwischen den Strafräumen ab – mit leichten Feldvorteilen für den FCL.verpasste eine Siegchance (87). In der Nachspielzeit nutzte dagegen Gastseine Gelegenheit … (JOHA)

FC Lauingen: Nimanaj; L. Müller, Thaqi (66. Marek), Kasakowski (85. Schaaf), Zengerle, Egger (46. Neziri/72. Baki), Lauft, Przyklenk, Hummel, Pertler, Völker (85. Gentner) Tore: 1:0 Manuel Kasakowski (FE/11.), 1:1 Eigentor FCL (13.), 1:2 Nikolai Miller (90.+4) Zeitstrafen: Michael Przyklenk (70./FCL), Andre Bettighofer (74./Ziemetsh.) Schiedsrichter: Matthias Schilling (TV Erkheim) Zuschauer: 100

Dillingen – Wiesenbach 2:2

Die SSV Dillingen wehrte sich tapfer gegen den Tabellenführer. Zehn Minuten nach dem Wechsel kamen die Wiesenbacher aber durch Pierre Heckelmüller nach einer schönen Kombination zum 0:1. In der Schlussviertelstunde ging es dann Schlag auf Schlag. Drei Elfmeter wurden verhängt, alle drei verwandelt. Berat Kasumi glich so zweimal eine Gästeführung aus. Das 1:2 hatte erneut Pierre Heckelmüller erzielt. (dz)

SSV Dillingen: Körber; Hildmann, Kasumi, Riedinger, Sakowrjaschin, F. Lloqanaj, Gehring, Sailer, A. Isufi, L. Isufi, Hoti; Zoch, G. Nuraj, Wohldann, Kroschinski, Kinder, Zienc, A. Lloqanaj, F. Isufi Tore: 0:1 Pierre Heckelmüller (54.), 1:1 Berat Kasumi (72./FE), 1:2 Pierre Heckelmüller (83./FE) 2:2 Berat Kasumi (87./FE) Rot: Algert Hoti (90.+4/SSV) Schiedsrichter: Norbert Süss (TSV Ellgau) Zuschauer: 70

Jettingen II – TG Lauingen 1:4

Beim Tabellenvorletzten lief Türk Gücü Lauingen zunächst einem schnellen Rückstand hinterher (7.), dominierte dann aber zunehmend die Partie und kam Mitte der ersten Hälfte durch Sahin Tasdelen zum Ausgleich. Er brachte die klar überlegenen Gäste, die etliche Torchancen ausließen, auch nach dem Wechsel in Führung (71.) – trotz Unterzahl wegen einer Zeitstrafe für Timur Cukur, der dann aber kurz vor Schluss das 1:3 markierte (87.). Yigitcan Yüce legte sogar noch den 1:4-Endstand nach (90.+2). (dz)

Türk Gücü Lauingen: Breskott; Bisgin, Wiedenmann, Ellici, N. Arslan, Askar, Enes Arslan, Yüce, Cukur, S. Tasdelen, Kaya; Safak, Öztürk, Subasi Tore: 1:0 Severin Kufner (7.), 1:1 Sahin Tasdelen (27.), 1:2 Sahin Tasdelen (71.) Zeitstrafe: Timur Cukur (64./TGL) Schiedsrichter: Michael Hertle (TSV Oettingen) Zuschauer: 70

Balzhausen – Holzheim 2:0

Torjäger Johannes Keisinger besiegelte mit seinen beiden Treffern die Holzheimer Auswärtsniederlage in diesem Kellerduell. Dabei sahen die Zuschauer keinen fußballerischen Leckerbissen. Holzheim stand die ersten 30 Minuten gut, ehe Balzhausens Topscorer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte erstmals seinen Torriecher unter Beweis stellte – 1:0. Gut eine Stunde war verstrichen, da wuchtet erneut Keisinger das Leder mittig ins SVH-Tor. Die Aschbergler gaben sich zwar nicht auf, offenbarten aber im Spiel mit dem Ball und im Abschluss Schwächen. Sinnbildlich war ein Pfostentreffer 20 Minuten vor Schluss vor dem leeren TSV-Tor. (gb)

SV Holzheim: Hofmeister; J. Scheider, Peter, Rupp, Feistle (72. N. Allmis), T. Allmis, Haringer, Dietrich, Sandro Allmis, Graf(46. Stefan Allmis), Mohammadi (48. Pennacchia/82. Geißler) Tore: 1:0 Johannes Keisinger (45.), 2:0 Johannes Keisinger (63.) SR: Andreas Schaudig (SpVgg Ederheim) Zuschauer: 120

Kreisliga Nord

Oettingen – Höchstädt 1:1

Verdient war das Höchstädter Remis beim TSV in Oettingen, auch wenn zwei Punkte mehr durchaus möglich gewesen wären. In der 53. Minute brachte Mark Wimmer seine Rothosen zwar in Führung, die hatte aber nicht lange Bestand: Das 1:1 von Marc Löfflad neun Minuten später bedeutete auch schon den Endstand. (dz)

SSV Höchstädt: Huber; Zengerle, Stelzle, S. Wanek, A. Nuraj (46. Wagner) , Zecevic, Junginger (81. T. Korittke), Wurm, Kölle, Weißbecker (68. N. Korittke), Wimmer Tore: 0:1 Mark Wimmer (53.), 1:1 Marc Löfflad (62.) Schiedsrichter: Patrick Beutmiller (FC Pfaffenhofen-UZ) Zuschauer: 105