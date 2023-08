Der FC Weisingen will keine Schießbude sein

Untere Fußball-Ligen: Weisingen hat in zwei Spielen der Kreisklasse West II schon elf Gegentore kassiert. Auch die letzten Kreisliga-Partien des Absteigers gingen hoch verloren.

Sage und schreibe 30 Gegentore hat der FC Weisingen in seinen vergangenen sechs Punktspielen dieses Jahres kassiert. 19 waren es bei den vier Spielen der Kreisliga West vor dem Abstieg, bereits elf Einschläge im FCW-Gehäuse gab es in den bisherigen beiden Begegnungen der Kreisklasse West II. Dem Auftakt-1:4 bei der SG Reisensburg folgte am Wochenende eine 1:7-Packung auf eigenem Platz gegen den TSV Wittislingen. Vor dem Aschberg-Derby am kommenden Sonntag gegen den SV Aislingen stellt sich manch besorgter FCW-Anhänger die Frage, ob denn seine Mannschaft zur Schießbude der Liga werden könnte?

Der neue Trainer Florian Lorenz, der nach seinem ersten Engagement in Weisingen (2011 bis 2013) im vergangenen Juli nach zehn Jahren zu den Weiß-Roten zurückgekehrt ist, legt da freilich sein Dementi ein. „Wir wollen und wir werden uns stabilisieren“, verspricht der 45-Jährige. Wie lange dieser Prozess dauern wird, kann er derzeit noch nicht so richtig einschätzen. Nicht nur im Defensivbereich, so Lorenz, gebe es einige Baustellen, auch in den anderen Mannschaftsteilen versucht er Woche für Woche die Abläufe und Mechanismen innerhalb des Teams zu verbessern.

Sascha Wild wird Weisinger Keeper

Mit der Trainingsbeteiligung seiner Schützlinge kann der Weisinger Übungsleiter bisher sehr zufrieden sein, zumal sich auch die Rekonvaleszenten Tobias Käsmayr und Fabian Wengenmeyer nach Kreuzbandrissen inzwischen wieder im Aufbautraining befinden. Froh ist Florian Lorenz zudem, dass der Verein mit Sascha Wild einen ehemaligen Torwart reaktivieren konnte, der es nach zehn Jahren Pause nochmals wissen will. Dabei war für den Kasten eigentlich Dennis Waidele von der SSV Glött als Nachfolger von Routinier und Torwarttrainer Tobias Duderstadt vorgesehen. Waidele hatte bereits für die neue Saison in Weisingen zugesagt, ehe er dann Mitte Mai alles wieder rückgängig machte. Somit musste Duderstadt in den ersten beiden Spielen zwischen die Pfosten und insgesamt elfmal hinter sich greifen.

Dass der FCW nach dem überraschenden Aufstieg 2022 die Kreisliga nicht halten konnte, lag einerseits am kleinen Kader, aber auch an langandauernden Verletzungen dreier Stammspieler. Der Abstieg wird in Weisingen keinesfalls als „Beinbruch“ gesehen. „Die Kreisklasse war vor dem Aufstieg 23 Jahre lang unser Wohnzimmer“, so Tobias Duderstadt, der sein erneutes Engagement im Tor als „Zwischenlösung“ bezeichnet.

Der "familiäre" Verein FC Weisingen

Froh ist Chefcoach Florian Lorenz, dass die Mannschaft nach dem Abstieg zusammengeblieben ist und mit Lukas und Leon Gallenmiller vom SV Kicklingen zwei externe Neuzugänge dazugekommen sind. Aus dem eigenen Nachwuchsbereich der JFG Aschberg stießen Christoph Linder, Max Hämmerle und Simon Demharter zum Kader. Sie im Team zu integrieren, auch das sieht Bankkaufmann Lorenz, der in Oberthürheim wohnt, als wichtige Aufgabe seiner erneuten Tätigkeit in Weisingen. Viel verändert, so der 45-Jährige, habe sich im Vergleich zu seiner ersten Bindung vor gut einem Jahrzehnt im Umfeld kaum etwas: „Es ist der gleich geführte familiäre Verein geblieben“, fühlt sich Lorenz erneut pudelwohl im südlichen Landkreis Dillingen.

Als breiter Unterbau der „Ersten“ soll neben den A-Junioren der JFG Aschberg die zweite Mannschaft der SG Weisingen/Holzheim dienen. Als großen Vorteil wertet man dabei beim FCW die Tatsache, dass die Reserve bis auf eine Ausnahme stets das Vorspiel in der B-Klasse West IV bestreitet. Das gilt auch für die Auswärtsbegegnungen. Was die Aussichten für das Derby gegen Aislingen anbelangt, wissen die Gastgeber, dass der Gegner mit breiter Brust anreisen wird. „Aber wir werden dagegenhalten“, verspricht FCW-Coach Lorenz. Trotz der Gegentorflut bei den letzten Punktspielen.