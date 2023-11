Der Herbstmeister heißt Burgau

Kreisliga West II

Der Tabellenzweite der Fußball-Kreisklasse West II entführte die volle Punktzahl vom Kapellenberg . Die erste halbe Stunde war wenig aufregend, ehe Villenbach durch Benedikt Lutz und Lukas Filbrich die erste Chance hatte. Dabei machte jedoch Aislingens Keeper André Schipp eine gute Figur. Erst Alexander Berchtenbreiter traf zum 0:1. Die Aislinger verpassten nach einem Eckball den Ausgleich. Auch zu Beginn von Hälfte zwei hatten sie das 1:1 auf der Sohle, doch Niklas Hahn verfehlte knapp. Villenbach nutzte dagegen seine zweite Möglichkeit zum 0:2: Lukas Filbrich netzte die Hereingabe von Philip Baumann ein. In der 74. Minute kamen die Platzherren zum Anschluss, als Stephan Siegner den Eckball von Kapitän Johannes Böck einnickte. Zwei Minuten später bedeutete ein Strafstoß den Ausgleich (Mehmet Bademli ). Aislingen hätte durch Torjäger Niklas Hahn nun sogar die Führung übernehmen können. Alexander Berchtenbreiter verwertete dagegen seine Chance nach einem eigentlich schon geklärten Freistoß und drehte die Partie – 2:3. (EST)

Bei TGB in Günzburg wäre für die Ziertheimer durchaus etwas zu holen gewesen. Trotz der Pausenführung der Platzherren durch Oktay Demirci (37.) hielten die Gäste das Spiel bis zum Schluss offen. (doze)

Drei Punkte brachte die SpVgg Bachtal vom schweren Gastspiel in Wasserburg mit heim. Mit dem holprigen Geläuf kamen die Gäste besser zurecht, verpassten es aber immer wieder, ihre Torchancen zu verwerten. Erst in der 34. Minute brachte Kapitän Steffen Schießle die SpVgg in Führung. Auch in der Folge blieben die Bachtaler am Drücker. Im zweiten Durchgang war es Steffen Schießle , der für die SpVgg auf 0:2 stellte (78.). Erst fünf Minuten vor Spielende verkürzte Tom Eberhardt noch auf 1:2. Nach Abschluss der Vorrunde belegt die SpVgg Bachtal den dritten Tabellenrang. (CHRIS)

Dem Herbstmeister aus Burgau genügten 15 starke Minuten in Durchgang eins sowie weite acht in der zweiten Hälfte, um jeweils mit einem Dreierpack für klare Verhältnisse zu sorgen. Nahezu jedem Gästetreffer ging ein kapitaler Schnitzer der Hausherren voraus. Und die Marktgräfler nahmen die Geschenke dankend an. Burhan Bastan (5.), Luca Rogg (13.), Patrik Merkle (22./49.), Daniel Nolde (52.) und Philip Hämmerle (53.) erzielten die Burgauer Treffer. Auf Weisinger Seite verwandelte Manuel Fischer einen berechtigten Foulelfmeter souverän zum 1:3-Halbzeitstand. Für Weisingen geht damit eine der schwärzesten Halbserien zu Ende, in der kein einziger Sieg errungen wurde. (DUT)

Durch diese klare Niederlage in Röfingen hat die SG aus Bächingen und Medlingen den Anschluss an das Spitzenfeld vorerst verloren. Enes Bastan Mitte der ersten Hälfte sowie Alexander Kränzle (70.) und Andreas Herrmann per Strafstoß in der 81. Minute waren die Heim-Torschützen. (dz)

Der Gastgeber fand besser in die Partie und hatte bereits nach elf Minuten eine erste gute Möglichkeit, doch Franz Behmer scheiterte an Benjamin Seidel im Baiershofer Kasten. Zwei Minuten später markierte Torjäger Fabian Schrodi dann aber die Führung für Neumünster / Unterschöneberg , als er nach einem Zuspiel von Stefan Kirchberger ungehindert einschoss. Baiershofen wurde jetzt immer besser und kam durch Gabriel Streil und Fabian Röller ihrerseits zu Chancen. Als Daniel Kränzle in der 77. Minute für zehn Minuten vom Platz geschickt wurde, war dies für die Gäste das Signal zur totalen Offensive. Diese verpuffte aber ebenso wie die Konter der Platzherren. (AZ)

Gast Wittislingen hielt sich beim Kreisliga –Absteiger wacker. Erst in der Schlussviertelstunde konnten sich die Reisensburger schließlich entscheidend durchsetzen. Zunächst war Luca Wagner (69.) erfolgreich, zwei Zeigerumdrehungen später folgte das 2:0 durch Patrick Hartmann . (doze)

Kreisklasse Nord II

Kicklingen-F. - Donaumünster 0:2

Donaumünster hatte den besseren Start in diese Partie der Fußball-Kreisklasse Nord II und die erste Gelegenheit durch Jürgen Sorg, dessen Schlenzer landete allerdings am Querbalken. Danach kam Tabellenzweiter Kicklingen durch Spielertrainer Jonas Manier zu seiner ersten Chance. Er scheiterte ebenfalls aus kurzem Winkel an Gästekeeper Abold. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang Donaumünster das 0:1 durch Omar Suso nach einer Sorg-Ecke. Nach dem Wechsel verflachte die Partie. In der Schlussphase warf Kicklingen nochmals alles nach vorne, konnte sich aber keine gefährliche Torchance erarbeiten. Den 0:2-Schlusspunkt setzte Gäste-Spielertrainer Sorg bei einem Konter. (TIRE)

Oberndorf – Donaualtheim 1:0

Der Tabellenletzte aus Donaualtheim trat in Oberndorf mutig auf und beschränkte sich nicht nur auf das Verteidigen. Jedoch fehlte den Gästen über 90 Minuten hinweg vorne die nötige Durchschlagskraft. Der VfB tat sich gegen das leidenschaftlich kämpfende Schlusslicht schwer. So mussten die Heimfans bis zur 45. Minute warten, ehe Christian Neubaur zum Führungstreffer einnetzte. Im zweiten Durchgang vergab Oberndorf weitere Tormöglichkeiten, es blieb beim knappen 1:0. (hoe)

FC Donauried – Wertingen II 1:1

Nach torlosen ersten 45 Minuten traf Son Tran Xuan per Strafstoß für die Platzherren (58.). Samir Hassan glich aus (68.), weitere Chancen verpufften auf beiden Seiten ergebnislos. (dz)

Wortelstettten – FC PUZ 1:3

Beim Gemeindederby zeigten sich die Gäste hellwach und lagen zur Pause durch Tore von Patrick Skrotzki und Stefan Böck 2:0 vorne. Hoffnung für den SVW machte das Anschlusstor von Werner Schmid (68.). Doch es kam ganz anders: Zunächst sah SVW-Kicker Stephan Hack Rot (73.). Und zehn Minuten später sorgte Michael Bröll für die 3:1-Entscheidung. (doze)

Unterthürheim – Eggelstetten 0:2

Mit dem ersten Angriff gingen die Gäste in Führung: Einen Fehlpass nahm Felix Dirr an und ließ Niki Enzler in TSV-Tor keine Chance. Die Unterthürheimer berappelten sich und hatten in der 20. Minute die Doppelchance zum Ausgleich. Doch sowohl Moritz Bestle wie auch Alex Drexler scheiterten am Pfosten. Drexler verzog nur zwei Minuten später aus sechs Metern. Die abgezockteren Eggelstettener legten in der 65. Minute durch Peter Rossmann das 0:2 nach. (tsvu)

Ehingen-O. – Altisheim 1:1

Böiger Wind und Regen verhinderte ein geordnetes Fußballspiel. Simon Leser brachte unter Mithilfe des Altisheimer Torhüters den Ball zur Führung über die Linie (9.). Nach der Pause kamen die Gäste mit den Bedingungen besser zurecht und setzten sich in der Ehinger Hälfte fest. Folgerichtig fiel der Ausgleich durch Marco Probst (65.). In der 85. Minute war Spielertrainer Reinhold Armbrust durch und wurde vom Gästekeepr gelegt. Rot und Elfmeter waren die Folge. Simon Leser trat an und vergab. (muerai)

Schretzheim - Binswangen 1:2

Der BCS zeigte eine erschreckend schwache erste Halbzeit, nachdem der Unparteiische erst mit Verspätung zum Anpfiff erschienen war. Binswangen war schneller im Spiel und ging durch Daniel Fondanelle verdient in Führung (22.). Kurz vor der Halbzeit erhöhte der TSV nach einem Eckball auf 0:2 (Eigentor Dennis Brückner). Nach dem Wechsel kam mehr von den Kleeblättern, Binswangen stand jedoch kompakt und konterte immer wieder gefährlich. In der 54. Minute war Dennis Brückner nach einer Ecke zur Stelle – 1:2. Martin Schromm hatte nach einem gut getretenen Freistoß Pech, dass der Pfosten einem Treffer im Weg stand. Schretzheim war nun überlegen, konnte den Ausgleich aber nicht mehr erzielen und bleibt nur aufgrund von Ausrutschern der Konkurrenz in Schlagdistanz zur Tabellenspitze. (MÜDA)

Kreisklasse Nord I

Unterringingen – Wolferstadt 2:5

Im Kellerduell der KK Nord I verpassten die Hausherren ihren ersten Saisonsieg. Die starken Gäste trafen durch Tim Nikolai (2), Manuel Fensterer (2) und Robert Hofmann. Beide Unterringinger Tore erzielte Philipp Weng. (doze)

Bissingen – Gundelsheim 3:1

Bissingen begann stark. Einen Freistoß aus 18 Meter setzte Luca Müske unhaltbar in den Winkel (13.). Der einzige Vorwurf an die Hausherren lautete, dass sie nach Chancen von Daniel Braun (8.), Felix Reiter (25.) und Simon Burger (39.) bis zur Pause nicht höher führten. Die bemühten Gäste verzeichneten einen Lattenschuss (45.). Die Kesseltaler brachten sich danach durch zwei Zeitstrafen (Simon Burger 40./Johannes Ebermayer 51.) in Bedrängnis. Dennoch fiel das verdiente 2:0 per Freistoßtor von Daniel Braun (59.). Die Antwort folgte prompt durch eine schöne Einzelaktion von Dominik Stowasser: 2:1 (61.). Nach einem Eckball von Sebastian Kommer machte Noah Ganzenmüller das vorentscheidende 3:1 (72.). (WM)