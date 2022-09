Der Knoten im Bachtal ist geplatzt

Es ist geschafft: Nach sieben punktlosen Begegnungen fährt die SpVgg endlich den ersten Saisondreier ein. Dabei begann das Spiel denkbar schlecht mit der Gästeführung durch Nießner (8.). Doch die Bachtaler zeigten eine starke Leistung und Co-Spielertrainer Patrick Mair glich Marke „Tor des Monats“ aus (27.). Kurze Zeit später musste Coach Häge Linksverteidiger Moritz Rettenberger (Gesichtsverletzung) ersetzen. Schießle setzte erneut Patrick Mair in Szene – 2:1 (43.). Nach einer schlechten Rückgabe wusste sich SpVgg-Zerberus Maxi Ackermann nur noch mit einem Foul zu helfen und war beim Strafstoß gegen Balzhausens Toptorjäger Keisinger machtlos (49.). Christian Keller erlöste die Bachtaler auf Vorlage von Schäffler mit dem 3:2 (69.). Nach 93 packenden Minuten kannte die Freude der SpVgg über den ersten Saisonsieg keine Grenzen. (CHB)

SpVgg Bachtal: Ackermann; Lotterer (56. Ruf, 72. Lotterer), Rettenberger (32. Hummel), C. Keller, Gräßle, Schäffler, Mair, Leder (84. M. Rettinger), Liebert (54. K. Collins Arbelo), Schießle, Weinelt Tore: 0:1 Jonas Nießner (8.), 1:1/2:1 Patrick Mair (27./43.), 2:2 Johannes Keisinger (49./FE), 3:2 Christian Keller (69.) SR: Steffen Brenner (TSV Nördlingen) Zuschauer: 150

Offingen – Weisingen 1:1

Die favorisierten Offinger spielten gefällig bis zum Strafraum, waren dann aber mit ihrem Latein meist am Ende. Lediglich kurz vor der Pause wurde es richtig gefährlich, als FCW-Keeper Tobias Duderstadt zwar parieren konnte, den Ball aber genau auf den zurückgeeilten Diego Seiler faustete, der mit der Hand ein äußerst unglückliches Eigentor erzielte (45.+2). Nach dem Wechsel hatte Weisingen aufgrund der Windverhältnisse mehr vom Spiel. Lucas Tesar feierte nach gut vier Jahren sein Comeback im Herrenbereich und hatte auch gleich eine gute Chance. Es lief schon die Nachspielzeit, als Max Junghanns einen letzten Konter initiierte. Seinen Steckball verwertete „Unglücksrabe“ Seiler Hermida elegant zum umjubelten Ausgleich ins lange Eck. (DUT)

FC Weisingen: Duderstadt; Wiener, Klauser, Schuhmair, Hämmerle, Knötzinger, Spring, Hahn, Fischer, Seiler Hermida, Junghanns; Kaltenstadler, Bockrath, Hering, Tesar, Ress Tore: 1:0 Eigentor Diego Seiler Hermida (45.+2), 1:1 Diego Seiler Hermida (90.+2) SR: Maik Kaack Zuschauer: 100

Wiesenbach – FC Lauingen 1:4

Beim Spitzenspieler nahm der FCL die volle Punktzahl mit und übernahm damit selbst die Tabellenführung. Die Mohrenstädter boten im ersten Durchgang eine überzeugende Leistung und gingen mit einem verdienten 3:0 in die Pause. Nach punktgenauem Zuspiel von Daniel Schaaf schob Elias Griener bald zum 0:1 ein (5). Neun Minuten später ließ Fabian Zengerle den Gast erneut jubeln, als er beim zweiten Ball nach einer Flanke von Kapitän Janik Schreitmüller zur Stelle war. Den Pausenstand markierte Daniel Schaaf mit seinem 25-Meter-Distanzschuss. Die größte Möglichkeit für Wiesenbach war ein knapp verzogener Freistoß von Michael Kircher. Auch im zweiten Durchgang hatte der FCL die ersten Möglichkeiten. In der 55. Minute köpfte Goalgetter Alban Nuraj einen Schreitmüller-Eckball zum 0:4 unter die Querlatte ein. In der restlichen Spielzeit wurde Wiesenbach stärker, aber FCL-Zerberus Arbnor Nimanaj parierte stark. Nur beim SpVgg-Ehrentreffer in der 76. Minute durch Paul Miller war er machtlos. (JOH)

FC Lauingen: Nimanaj; L. Müller (83. Pertler), D. Müller, Schaaf (Marek), E. Griener (78. Egger), Nuraj (63. Hoti), Zengerle (58. Gehring), Gentner, Schreitmüller, Pertler (68. Jabbie), Völker Tore: 0:1 Elias Griener (5.), 0:2 Fabian Zengerle (14.), 0:3 Daniel Schaaf (28.), 0:4 Alban Nuraj (55.), 1:4 Paul Miller (76.) SR: Alexander Hartmann Zuschauer: 120

TG Lauingen – GW Ichenhausen 1:0

Drei wichtige Punkte im Kampf um den Anschluss ans Mittelfeld verbucht TGL dank des Tores von Furkan Akaydin in der ersten Spielhälfte. (doze)

Türk Gücü Lauingen: Breskott; Enes Arslan, E. Öz, Eren Arslan, T. Öz, Baki, Ece, H. Kaya, Akaydin, Cukur, Askar; S. Kaya, Wiedenmann, Yüce, Bisgin, Kaylan, Gözübüyük SR: Andreas Neumann Zuschauer: 120

Glött – Thannhausen 1:1

Gegen das Spitzenteam aus Thannhausen erkämpfte sich die SSV ein Remis, wobei Keeper Dominik Trenker ein starker Rückhalt war. Vor allem Mitte der zweiten Hälfte drückten die Gäste verstärkt auf den Siegtreffer. Die Aschbergler erspielten sich teils hochkarätige Torchancen, agierten aber im Abschluss oft zu hektisch. Gleich mit der ersten Offensivaktion bekam der Gast bei einem Foulspiel von Franz Bacherle an Ahmet Cam einen Foulelfmeter zugesprochen. Trenker parierte aber – wie schon gegen Lauingen – und blieb gegen Ibrahim Capar der Sieger (2.). Auch auf der Gegenseite trat Peter Eggle vom Punkt an – und scheiterte an TSG-Torwart Liridon Rrecaj (26.). Nach der Pause gelang der SSV dann der perfekte Start: Außenverteidiger Franz Bacherle traf nach einem Ausflug in den gegnerischen Strafraum zum 1:0 für Glött. Es war sein erstes Tor im Lilien-Trikot (46.). Thannhausen zeigte sich jedoch keinesfalls beeindruckt und erspielte sich anschließend Chance um Chance. In der 56. Minute schloss Ibrahim Capar die Flanke von Meric Capar zum überfälligen 1:1 ab. Danach verpasste die TSG mehrmals den zweiten Treffer. Erst in der Schlussphase konnten sich die Lilien wieder etwas befreien. (RÖB)

SSV Glött: Trenker; Eggle, M. Krist, Schrettle, F. Bacherle, Kopp (85. Espig), Keil, Galgenmüller (39. Morais/77. Kastner), Kastner (68. Strehle), Taner (64. Ostertag), Stutzmüller (77. Galgenmüller) Tore: 1:0 Franz Bacherle (46.), 1:1 Ibrahim Capar (57.) SR: Martin Faußner (SV Niederhofen-E.) Zuschauer: 75