Der Letzte seiner Art beim FC Gundelfingen

Viermal durfte Timo Ratter bislang in der Bayernliga ran – und der Torhüter des FC Gundelfingen wird diese Quote in den kommenden Wochen weiter steigern. Denn die etatmäßig Nummer eins, Dominik Dewein, wird erst Ende März wieder ins Geschehen eingreifen.

Plus Fußball-Bayernliga Süd: Timo Ratter ist in Gundelfingen aktuell der einzig verbliebene Torhüter. Im Kellerduell beim VfB Hallbergmoos will er sein Können unter Beweis stellen.

Von Walter Brugger

Die Erinnerungen an den Tabellennachbarn VfB Hallbergmoos sind alles andere als gut. Mit 0:1 verloren die Bayernliga-Fußballer des FC Gundelfingen das Hinspiel. Nach dem guten Saisonstart war dies für die Grün-Weißen der Auftakt für eine Negativserie, die erst 14 sieglose Partien später mit dem 3:1-Erfolg beim TSV Schwabmünchen enden sollte. Am Samstag (13.30 Uhr) gastieren die Gundelfinger beim direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, notfalls findet die Partie auf Kunstrasen statt.

