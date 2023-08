Der perfekte Saisonstart für Schretzheim und Kicklingen

Fußball-Kreisklassen: Der BC Schretzheim und SV Kicklingen-F. sind in der KK Nord II gleichauf vorne. Unterringingen unterliegt beim Nord-I-Tabellenführer in Monheim deutlich.

Eggelstetten – Schretzheim 1:3

Jakob Minnich bediente Martin Schromm, und der traf zum wichtigen 0:1 für den Tabellenführer der Fußball-Kreisklasse Nord II aus Schretzheim. Kurz darauf legte Martin Schromm den Ball zu Jonas Behringer, der ließ seinen Gegenspieler gekonnt stehen und traf ins lange Eck zum 0:2-Halbzeitstand. Auch nach dem Wechsel waren die Kleeblätter das bessere Team und erhöhten durch Manuel Schuster auf 0:3 (75.) – die Vorentscheidung. Erst in der 88. Spielminute gelang Schirner noch der 1:3-Ehrentreffer. Der BC Schretzheim darf sich über einen perfekten Saisonstart mit voller Punkteausbeute freuen. (MÜDA)

FC Pfaffenhofen-UZ– Kicklingen-F. 0:1

Kreisliga-Absteiger Kicklingen hatte in Pfaffenhofen einen schweren Stand und musste sich bis zur 84. Minute gedulden, ehe die drei Pluspunkte auf der Habenseite waren. Jonas Manier sorgte für das goldene Tor bei den Gästen, die damit zusammen mit dem BCS das verlustpunktfreie Führungsduo bilden. (doze)

Wertingen II – Oberndorf 3:3

Das Spiel war teils ein wilder Schlagabtausch, vor allem im ersten Durchgang. Wertingen erwischte in der 3. Minute einen Blitzstart. Marco Gerold steckte durch für Moritz Hempel, und der Routinier traf eiskalt ins lange Eck. Dominik Wörle erhöhte in der 18. Minute auf 2:0. Nach Zuspiel von Marco Schiermoch schoss er flach ein. Nur fünf Minuten gelang Florian Grenzebach der Anschlusstreffer. Wertingen hätte in der 34. Minute den alten Abstand wiederherstellen müssen, doch Wörle schoss bei einer aussichtsreichen Überzahlsituation am Tor vorbei. Im Gegenzug kam Oberndorf zum Ausgleich (Fabian Kretschmer). In der 41. Minute drehte Oberndorf die Partie sogar komplett. Erneut war Neubaur der Vorlagengeber für Kretschmer. Doch kurz vor dem Wechsel konnte der TSV wieder ausgleichen. Hempel stocherte den Ball zu Schiermoch durch – 3:3. In der 57. und 68. Minute verpassten es Gerold und Wörle die Wertinger Führung. Bei Gerolds Versuch parierte Oberndorfs Keeper Mathias Mayr stark. In der Schlussphase drückte der VfB auf den Siegtreffer, die TSV-Defensive hielt aber stand. (THMI)

Donaualtheim – Donaumünster 0:5

Bereits in der 1. Minute traf Florian Schreiber für die Gäste nach einer Ecke per Kopf. Nach einer kurzen SVD-Drangphase ließen Jürgen Sorg und Omar Suso das 0:2 bzw. 0:3 folgen. Auch nach dem Wechsel waren die Gäste spielbestimmend und netzten zwei Bälle (Schreiber/Marco Ritter) zum 0:5-Endstand ein. Der starke Brian Sturm im Heimtor vereitelte einen höhere Schlappe. (yaga)

FC Donauried – Unterthürheim 1:0

Es läuft noch nicht rund beim TSV Unterthürheim. Mit der dritten Saisonniederlage finden sich die Knötzinger-Schützlinge im Tabellenkeller der Tabelle wider. Der entscheidende Treffer für den FC Donauried fiel bereits nach 15 Minuten durch Son Tran Xuan. (doze)

Ehingen-O. – Wortelstetten 2:1

Bei leichtem Regen sahen 130 Zuschauer ein umkämpftes Derby. Bereits in der 12. Minute brachte Tobias Fech nach einem Steilpass die Gäste in Führung. Es entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit vielen Fouls und Torraumszenen. Die Heimelf kam in der ersten Hälfte nur zu einem Pfostentreffer durch Leser (39.). Nach der Pause wurden die Ehinger stärker. In der 59. Minute platzte der Knoten, als Simon Leser zum 1:1 traf. Nur fünf Minuten später schnürte Leser per Freistoß den Doppelpack. Die Gäste aus Wortelstetten kamen nicht mehr gefährlich vor das Heimtor. (sveo)

Altisheim – Binswangen 1:7

Der erste Saisonsieg des TSV Binswangen fiel am Ende gleich sehr deutlich aus. Zwar führte der TSV in Altisheim schon nach 21 Minuten durch einen verwandelten Elfmeter von Jonas Winkler. Doch erst zwischen der 51. und 67. Minute fielen die Gästetreffer wie reife Früchte bis zur 6:0-Führung (Lukas Gumpp, 2, Philipp Wagner, Oktay Cicek, Kevin Oberschmid). Den Heim-Ehrentreffer (Johannes Förg) beantwortet Jonas Winkler mit einem weiteren Strafstoßtor zum 1:7-Endstand. (dz)

Kreisklasse Nord I

Sportclub D.L.P. – Bissingen 6:2

Den Grundstein für den Erfolg legte die Heimelf bereits in der ersten Halbzeit. Bissingen verzeichnete zwar Chancen durch Josef Ebermayer und Sebastian Kommer, doch ansonsten war der Sportclub klar überlegen. Christoph Ulrich belohnte sein Team mit zwei Toren (10./23.). Als kurz vor der Pause Marco Schwarz (42.) und Marco Schmidt (45.) auf 4:0 stellten, schien alles entschieden. Nach dem Pausentee gestaltete Bissingen die Partie aber offener, und Josef Ebermayer gelang das 4:1 (60.). Nach Foul an Daniel Braun verwandelte Ebermayer den Strafstoß – 4:2 (77.). Bissingens Hoffnung auf eine spannende Schlussphase zerstörten Christoph Ulrich (81.) und Tomek Ulrich (90.). (WM)

Monheim – Unterringingen 4:0

Schon kurz nach dem Anpfiff markierte Lukas Felbinger das 1:0. Die Gäste hielten zunächst gut dagegen und störten das Monheimer Aufbauspiel. Wirkliche Gefahr in der Offensive konnten sie allerdings nicht ausüben. Nach Flanke von Scheuenpflug erhöhte Leon Kaspar auf 2:0. In der zweiten Halbzeit hatten die Gastgeber das Geschehen dann vollkommen unter Kontrolle. Nach weiteren Toren durch Dominik Burkhardt und Felbinger war das Spiel entschieden, und Monheim behauptete die Tabellenführung. (tsv)

Kreisklasse West II

Drei von sieben angesetzten Spielen der Fußball-Kreisklasse West II fielen am Wochenende den schlechten Witterungs- und Platzbedingungen zum Opfer. In den ausgetragenen vier Partien standen zwei Heimsiege ( Burgau 1:0 gegen TGB Günzburg, Villenbach 4:0 gegen Wasserburg) zwei Auswärtserfolge gegenüber (Bachtal 2:1 in Wittislingen, Bächingen/Medlingen 2:0 in Ziertheim). Tabellenführer bleibt Burgau mit neun Punkten aus drei Spielen vor der SG Bächingen/Medlingen und SpVgg Bachtal (jeweils sieben Punkte). Punktlos am anderen Ende der Tabelle rangieren Weisingen, Ziertheim-Dattenhausen und der SSV Neumünster-Unterschöneberg.

Wittislingen – Bachtal 1:2

Etwas mehr als 100 Zuschauer waren nach Wittislingen gekommen, um das Derby zwischen dem heimischen TSV und Kreisliga-Absteiger SpVgg Bachtal zu verfolgen. Dabei legten die Gäste gleich forsch los und gingen früh in Führung: In der 7. Minute bediente Martin Lukschnat seinen Mitspieler Tim Liebert, der den Ball unter den Querbalken donnerte. Die Heimelf kam nun besser ins Spiel. Hollmann köpfte noch knapp über das Bachtaler Gehäuse, in der 24. Minute erzielte Johann Glas aber mit einem abgefälschten Schuss den Ausgleich. Erst kurz vor dem Wechsel kam die SpVgg wieder zu einer guten Gelegenheit, doch Keeper Schuster parierte klasse gegen Liebert. Im zweiten Abschnitt beschränkten sich die Gastgeber nur noch auf eine stabile Defensive, Bachtal machte nun mit konditionellen Vorteilen gewaltig Druck. Zweimal Schäffler und Liebert scheiterten in aussichtsreichen Positionen, ein Foulspiel an Heck im Strafraum wurde nicht geahndet. In der 77. Minute war es dann doch so weit: Heck setzte sich energisch auf rechts durch, legte den Ball mustergültig ab, und Liebert traf unhaltbar zur erneuten Gästeführung. In der Schlussphase wurde es nochmals hektisch, und Referee Klinge verwies Schießle (Bachtal) und Schabert (Wittislingen) mit der Roten Karte des Feldes. Es bleib beim verdienten Dreier für die SpVgg Bachtal. (CHRIS)

Villenbach – Wasserburg 4:0

Nach dem Ausrutscher in Günzburg zeigten die Villenbacher im Heimspiel gegen Wasserburg eine gute Reaktion und siegten deutlich. SSV-Stürmer Benedikt Lutz ließ gleich in der Anfangsphase (13./16.) mit einem Doppelschlag seine Torjägerqualitäten aufblitzen. In der 75. Minute legte Philip Baumann mit einem Abstaubertor zum 3:0 nach. Wenig später hielt Villenbachs Keeper Mathias Thoma einen Foulelfmeter von Ivan Lukic. Fünf Minuten vor dem Abpfiff erzielte Benedikt Lutz mit einem Elfmetertor seinen dritten Treffer in dieser Partie. (doze)

Ziertheim – Bächingen/Medlingen 0:2

Die Gäste aus Bächingen und Medlingen setzten sich nicht unverdient durch. Marcus Mattik von der SG traf bereits in der 22. Minute zum 0:1. Im Verlauf der ersten Halbzeit hatten die Gastgeber dann etwas Glück, erarbeiteten sich aber ebenfalls Chancen für einen eigenen Treffer. In der zweiten Halbzeit fand der SV Ziertheim-Dattenhausen besser ins Spiel und begann, Druck auf die Gäste auszuüben. Die Bemühungen wurden jedoch in der 72. Minute zunichtegemacht, als Pascal Reuter sehenswert das vorentscheidende 0:2 erzielte. Trotz des Rückstands kämpfte der Gastgeber bis zum Schlusspfiff tapfer, jedoch blieb ihm der Anschlusstreffer verwehrt. (JUHE)