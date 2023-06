Der SSV Peterswörth bleibt im Rennen

Fußball-Relegation: Nach dem 2:1 über FC Nordries geht es jetzt gegen die SpVgg Bachtal III um den A-Klassen-Aufstieg.

Während der FC Nordries nach seiner 1:2-Niederlage im ersten Entscheidungsspiel um den Aufstieg ein B-Klassist bleibt, darf sich der in Ebermergen siegreiche SSV Peterswörth weiter Hoffnung auf die A-Klasse machen. Am Donnerstag, 8. Juni, um 17 Uhr laufen die SSVler in Staufen zum entscheidenden Duell gegen Bachtal III auf.

Die wichtige Führung für Peterswörth gelang unmittelbar vor dem Pausenpfiff Guiseppe Leone (45.). Zehn Minuten nach dem Wechsel glich Luca Zwickel aus. Doch die SSV-Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Andreas Arker machte den 2:1-Siegtreffer (64.). Danach hatte der FCN etliche Ausgleichschancen.

Peterswörth hat noch Luft nach oben

SSV-Trainer Nicolai Blöck kritisch: „In der ersten Halbzeit war es ein typisches 0:0-Spiel, nach dem Führungstreffer klar, dass der Gegner verstärkt kommen wird. Wir haben da nicht so gespielt, wie ich mir das vorstelle.“

FC Nordries: Sulcz; Sprößer, Hönle, Kolb, Chr. Hirle, Merkl (73. J. Hirle), Erdmann (80. Hach), L. Zwickel, Zolnhofer (55. Kienle), Cisse, Ott (55. Förschner/76. D. Zwickel) SSV Peterswörth: Gandenheimer; T. Winkler, Stadler, M. Leone (60. Liebhart), J. Winkler, Springer-Peixoto, Beloch, Wölz (56. Arker), Meitinger (78. Sattler), Huber, G. Leone (60. Preiß) Tore: 0:1 Guiseppe Leone (45.), 1:1 Luca Zwickel (55.), 1:2 Andreas Arker (64.) Gelb-Rot: Marco Preiß (87./SSV) SR: Moritz Simnacher (Gundremmingen); Zuschauer: 320 in Ebermergen