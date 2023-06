Der SV Villenbach ist jetzt ein Kreisklassist

FC Lauingen

Die zweite Mannschaft deshat den Sprung in die Kreisklasse verpasst. Eine Stunde hielten die Mohrenstädter das Entscheidungsspiel am Sonntagabend gegen dieoffen, kassierten dann aber zwischen der 62. und 83. Minute drei Gegentreffer – und verließen mit hängenden Köpfen das Spielfeld in. Daran änderte auch der Ehrentreffer durch Dominik Remiger in der Nachspielzeit nichts mehr. (gül)

FC Lauingen II: Hirschauer; Cunha, Stegner (24. Braun), Schreiber (60. Remiger), Egger, Riß, Möller (39. B. Griener), E. Griener, Hummel, Przyklenk, Goldau; SG Gundelsheim/Weilheim-Rehau: Färber; Lehrl, Feurer, F. Pfeifer, Mayer, M. Meyr, M. Roßkopf (24. Auenhammer), Max. Schuster, Meusel, J. Meyr (16. J. Pfeifer), Matt. Schuster Tore: 0:1 Tim Aurnhammer (62.), 0:2 David Meyer (72.), 0:3 Markus Meyr (83.) SR: Johannes Heider Zuschauer: 600 in Bissingen

Türkiy. Krumbach – Villenbach 0:1

Anpfiff war erst kurz nach 18 Uhr am Sonntagabend. In den ersten 45 Minuten gab es Chancen auf beiden Seiten, die aber nicht genutzt wurden. Zurück aus der Kabine, legte der SV Villenbach einen Blitzstart in Hälfte zwei hin: Philip Baumann traf beim Entscheidungsspiel vor 1100 Zuschauern in Röfingen zur Führung für den Zweiten der A-Klasse West III. Die Krumbacher Türken versuchten in der Folge alles, um noch zum Ausgleich zu kommen. Doch der wollte nicht mehr fallen. So bejubelten die Villenbacher mit ihren zahlreichen Fans ausgelassen den Aufstieg in die Kreisklasse. (her)

Türkiyemspor Krumbach: Hakin; C. Altavilla, Akpinar, A. Yilmaz, I. Yilmaz, Y. Özmutlu, R. Özmutlu, Bastan, Tekin, K. Yilmaz, Dasbacak; N. Yilmaz, Kayan, Özdogan, Birinci, Al Salameh, Öney, Öz, T. Altavilla SV Villenbach: Thoma; Weldishofer, Chr. Dippel, Tischmacher, Lutz, L. S. Filbrich, Illmer, Rauner, Baumann, Lutz, Wiedemann; Moosmüller, Bader, N. Dippel, Lehnert, F. Wagner, Grunenberg, Chr. Wagner Tor: 0:1 Philip Baumann (46.) SR: Jonathan Schädle Zuschauer: 1100 in Röfingen