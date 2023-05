Fußball

Der TSV Bissingen verpasst die Entscheidung

Fußball: Titelfrage in der A-Klasse West III bleibt weiter offen. Topspiel am Sonntag in Villenbach.

Nichts war es mit dem vorzeitigen Titelgewinn für Bissingen in der A-Klasse West III. Vor der großen Kulisse von 300 Zuschauern unterlag der TSV am Mittwochabend dem SC Tapfheim mit 1:4 (0:2). Die Gäste begannen das Derby aggressiv, während die Hausherren eine halbe Stunde überhaupt nicht ins Spiel fanden. In dieser Phase legte Tapfheim den Grundstein für den Sieg. Dennis Gail verwandelte einen Freistoß aus 17 Meter (18.) und Johannes Helber stand nach einem verunglückten Bissinger Klärungsversuch bei einer Freistoßflanke goldrichtig – 0:2 (32.). Anschließend gestaltete Bissingen die Partie offener und scheiterte durch Jörg Hämmerle frei vor dem Gästetorwart (41.). Dennis Gail erstickte gleich nach der Pause die Bissinger Hoffnung im Keim mit einem Konter zum 0:3 (46.). Die Kesseltaler bemühten sich bis zum Schlusspfiff, doch an diesem Tag wollte gegen einen starken Gegner einfach nichts gelingen. Jörg Hämmerle (50.) und Dominik Konle (59.) scheiterten aus aussichtsreicher Position. Dennis Gail avancierte mit dem 0:4 per Freistoß zum Matchwinner (87.). Den Schlusspunkt in diesem Spiel setzten die Hausherren mit dem 1:4 durch einen Kopfball von Felix Reiter in der Nachspielzeit (91.). Am Sonntag fährt Bissingen zum Topspiel bei Verfolger SV Villenbach. Ein Remis würde dem TSV dort zum Titelgewinn reichen. Sollten die Kesseltaler verlieren, müssten sie sicherheitshalber ihr letztes Saisonspiel daheim gegen Mertingen II gewinnen, da Villenbach im direkten Vergleich mit Bissingen vorne läge. (WM)

