Der TSV Wertingen spielt ein letztes Mal mit dem Meistertrainer

Fußball-Bezirksliga Nord: Das abschließende Saisonspiel in Hollenbach bedeutet für Landesliga-Aufsteiger TSV Wertingen auch den Abschied von Daniel Scheider.

Der „Noch-Trainer“ Daniel Schneider hatte die Fußballer des TSV Wertingen zur Saison 2022/23 übernommen. Was er seitdem geleistet hat, ist bemerkenswert. Schneider, so zeugt auch der Erfolg, hat seine Mannschaft von Woche zu Woche weiterentwickelt. Der Höhepunkt war erreicht, als der TSV jetzt unter ihm vorzeitig die Bezirksliga-Meisterschaft klarmachte. Bis vor Kurzem hätte man in der Zusamstadt noch nicht einmal von so einem derartigen Erfolg geträumt. Schneider und seine Schützlinge haben es dennoch vollbracht.

Schneider hat Großartiges erreicht

Am Samstag ab 14 Uhr beim TSV Hollenbach wird der Erfolgstrainer jedoch sein vorerst letztes Spiel für die Wertinger betreuen. Er hört zum Saisonende aus privaten Gründen auf, dann übernimmt Tjark Dannemann die Trainergeschäfte. „Es fühlt sich auf der einen Seite sehr gut an, weil wir etwas Großartiges erreicht haben. Auf der anderen Seite ist es auch schwer, dass das Ganze jetzt vorbei ist“, blickt Daniel Schneider etwas wehmütig auf sein letztes Spiel.

Rückkehr nach Wertingen nicht ausgeschlossen

Auf Nachfrage, ob sich der 37-Jährige vorstellen kann, in Zukunft irgendwann zum TSV Wertingen zurückzukehren, antwortet Schneider: „Mit Sicherheit! Es hat mit allen Beteiligten unglaublichen Spaß gemacht.“ Die Wertinger Möglichkeiten kommende Saison in der Landesliga schätzt er so ein: „Ich glaube, die Jungs haben gute Chancen. Der Kader ist gut und noch lange nicht am Höhepunkt angekommen. Die Jungs können noch einiges mehr leisten.“

Der Kader für das letzte Bezirksligaspiel des TSV Wertingen in Hollenbach wird sich kaum ändern. Kapitän Maximilian Beham, der sich in der vergangenen Woche schwer am Knie verletzte, wird jedoch sicher ausfallen. Eine genaue Diagnose für den Spielführer, dessen Kniescheibe in der 10. Minute gegen Horgau herausgesprungen war, steht noch aus. Die Wertinger werden aber auch ohne Beham alles versuchen, um ihrem Meistertrainer in Hollenbach einen würdigen Abschied zu geben.

