Der TSV Wertingen zieht einsam seine Kreise

Fußball-Bezirksliga Nord: Schon sieben Punkte Vorsprung für den Spitzenreiter. Das Topspiel in Jettingen gewinnt die Schneider-Truppe dank zweier Spizert-Tore.

Auch der VfR Jettingen kann den Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga Nord nicht stoppen. Dank der beiden Treffer von Torjäger David Spitzert in Hälfte zwei gewann der TSV Wertingen auch das nächste Topspiel und 2:0 und hat nun schon sieben Punkte Vorsprung auf das Verfolgerfeld. Die Zusamstädter müssen den Auswärtserfolg jedoch teuer bezahlen, denn Abwehrchef Florian Heiß verletzte sich schwer an der Wade.

Den besseren Start hatte die Heimelf. Bereits in der 3. Minute zielt Matteo Komm knapp über das TSV-Gehäuse. Wertingen arbeitet sich nun besser in diese kampfbetonte Partie. Die erste Gästechance hatte Ersatzkapitän Christoph Prestel mit einem 25-Meter-Freistoß in der 33. Minute, den VfR-Keeper Lucca Nagel zur Ecke abwehrte. Fünf Minuten nach der Pause kam eine flache Hereingabe von rechts durch Marco Gerold über Marcel Mayr zum frei stehenden Spizert, der aus acht Metern keine Mühe hatte, zur Gästeführung einzuschießen.

Scherl hält Wertinger Führung fest

Zehn Minuten später steckte Mayr den Ball auf Manuel Rueß durch, doch der scheiterte aus spitzem Winkel am Schlussmann. Nun häuften sich die Chancen auf beiden Seiten. TSV-Keeper Sandro Scherl hielt die Führung seiner Mannschaft fest, als er gegen Komm aus kürzester Distanz rettete. In der 67. Minute folgte der Verletzungsschreck um Florian Heiß. Nach einer Freistoßflanke wollte der Abwehrchef schnell wieder aufstehen und verdrehte sich dabei ohne Fremdeinwirkung unglücklich das Bein. Eine genaue Diagnose steht noch aus, doch könnte mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Die Wertinger verdauten den Schock jedoch gut und bauten zwei Minuten später ihre Führung aus: Nach einem Jettinger Fehlpass im Aufbau traf Spizert sehenswert aus 20 Metern über Nagel hinweg in den rechten Winkel. Jettingen ließ jedoch nicht locker und Scherl wurde drei Minuten später zur nächsten Glanzparade gezwungen. Erneut war es Komm, der frei durch war.

Wertingen hat auch etwas Glück

Kurz darauf hatte der TSV Wertingen das Glück des Tüchtigen auf seiner Seite, als ein Kopfball von Pascal Prünstner am Pfosten landete. In der Schlussphase war Jettingen zwar weiterhin um den Anschlusstreffer bemüht, doch auch aufgrund starker Wertinger Abwehrarbeit kam der VfR nicht mehr zu guten Abschlusssituationen.

TSV Wertingen: Scherl; Fischer, Heiß (68. Gebauer), Knöpfle (87. Hein), Wiedemann, Gerold (79. Rasic), Kotter, Mayr, Prestel (85. Völk), Rueß, Spizert (87. Schwarzfischer) Tore: 0:1 David Spizert (50.), 0:2 David Spizert (69.) Schiedsrichter: Florian Ambrosch (TSV Königsbrunn) Zuschauer: 220 Foto: Brugger