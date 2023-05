Der TSV Wittislingen will in die Relegation

Fußball-Kreisklasse West II: Knapper Erfolg im Kellerduell gegen Haunsheim. Dillingen zieht an der Spitze gleich, aber der bessere direkte Vergleich spricht noch für Neumünster.

Wittislingen – Haunsheim 4:3

Abstiegskampf pur in Wittislingen mit insgesamt sieben Toren. Mit dem knappen Heimsieg können die Wittislinger womöglich den Direktabstieg aus der Fußball-Kreisklasse West II verhindern. Haunsheim liegt nun schon fünf Punkte zurück. Wittislingen tat sich lange Zeit schwer und musste zweimal einen Rückstand wettmachen. Matthias Stehle (2), Jannik Schabert und Janik Hollmann machten die Tore beim Sieger. Für die tapferen Haunsheimer markierten Yves Krpic, Florian Schneider und Michele Mangerini die Treffer. In der brisanten Auseinandersetzung kassierten die Gäste in der Endphase noch zwei Zeitstrafen. (doze)

Wasserburg – Neumünster-U. 1:1

Einen Dämpfer im Aufstiegsrennen musste der Tabellenführer Neumünster beim Aufsteiger hinnehmen. Die Partie war geprägt von Pass- und Stockfehlern. Kurz vor der Pause schlug Pascal Schrodi mit individueller Qualität zu: Im Strafraum behielt er die Ruhe, ließ mit einem Haken einen Verteidiger stehen und netzte ein. Wasserburg, für das es um nichts mehr geht, kam überwiegend durch ruhende Bälle in die Gefahrenzone. Einmal musste SSV-Torwart Maximilian Manhard einen Kopfball ans Gebälk lenken. In der Nachspielzeit konnte Blau-Weiß einen weiten Ball nicht klären, und Ivan Lukic bedankte sich mit dem 1:1-Ausgleich. (micr)

Großkötz – Dillingen 1:3

Mit diesem Auswärtserfolg in Großkötz haben die Dillinger an der Tabellenspitze mit Neumünster nach Punkten gleichgezogen. Nach einer 1:0-Führung der Kreisstädter (23.) dauerte es bis zur Schlussviertelstunde, ehe Adonis Isufi und Berat Kasumi den Dreier sicherten. Bei den Gastgebern konnte Simon Itzelberger noch auf 1:3 verkürzen (83.). Im direkten Vergleich mit Tabellenführer Neumünster liegt Dillingen hinten. Beide Teams gewannen das Auswärtsspiel beim Kontrahenten, der SSV aber deutlicher. (doze)

Aislingen – Scheppach 1:1

In dieser Saison war Scheppach erst der zweite Gegner, der den Kapellenberglern zu Hause Punkte abluchsen konnte. Die erste Hälfte brachte jeweils eine Chance. Die Gäste waren dabei cleverer und markierten die Führung: Bei der Hereingabe von Nizamettin Uludogan lauerte Kapitän Daniel Ungar im Zentrum und wuchtete das Leder in die Maschen. Auch im zweiten Durchgang konnten beide Teams nur wenig Nadelstiche setzen. Ein schöner Spielzug in der 77. Spielminute brachte schließlich den Ausgleich: Christoph Schuster spielte zu Johannes Böck , welcher Niklas Hahn bediente. Dieser schob zum 1:1 ein. In der Folge hatte Christoph Schuster noch zwei schöne Chancen auf der Sohle. Die erste Möglichkeit setzte er jedoch am Gehäuse vorbei, bei der zweiten entschied der Unparteiische auf Abseits. (EST)

Ziertheim – Burgau 3:0

Früh zeigte die Heimelf ihren Willen zum Sieg. Julian Dörflinger traf nach zehn Minuten zur Führung, musste jedoch im Anschluss mit einer Kopfverletzung ausgewechselt werden. Kurz vor der Pause setzte sich Andreas Hartleitner durch – 2:0. Gleich nach der Pause hatte Julian Golda die Chance zum 3:0, scheiterte aber am Torwart. Mitte der zweiten Halbzeit erhöhte Burgau den Druck und erspielte sich zwei sehr gute Chancen. Kurz vor Schluss gab es mehr Räume für Ziertheim , und Andreas Hartleitner entschied mit seinem zweiten Treffer die Begegnung. (jugo)

Röfingen – Bächingen/Medlingen 1:3

Mit dem Rückstand durch Enes Bastan konfrontiert, sprang der Motor bei den Gästen an. Marcus Mattick und Alexander Nusser drehten noch vor der Pause die Partie für die Kicker aus Bächingen und Medlingen. Die 1:3-Entscheidung fiel durch Jamain Cermak zehn Minuten vor Ende. (doze)

TGB GZ – Baiershofen 1:1

Trotz zweier Ampelkarten (79. Johannes Kraft/90.+4 Mathias Fritz ) ergatterte Baiershofen beim Dritten ein Remis. Die Gäste kamen gut in die Partie und sorgten nach einer Viertelstunde durch Johannes Kraft für die Führung. Gleich nach dem Wechsel gelang den Einheimischen durch Oktay Demirci der Ausgleich. Dramatisch wurde es in der Schlussviertelstunde: In Unterzahl wehrten sich die Gäste erfolgreich und brachten das Remis über die Ziellinie. (doze)





