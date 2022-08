Der Villenbacher Höhenflug dauert an

Fußball-A-Klasse West III: Auch Gast Brachstadt kann den SVV nicht stoppen.Die Aufsteiger Unterliezheim und Mödingen/Finningen tun sich weiter schwer.

SG Lutzingen – Unterliezheim 3:1

Nach der furiosen Vorsaison scheinen die Unterliezheimer in der Fußball-A-Klasse West III noch nach ihrer Form zu suchen. Die Lutzinger Hausherren bliesen gleich zum Angriff und legten durch Tore von Dennis Mantai und Alexander Köhnlein zwei Tore vor. Der SCU verkürzte gleich nach dem Wechsel durch Andreas Federle. Den Heimsieg brachte letztlich Spielertrainer Martin Mayrle mit seinem 3:1-Treffer in der Schlussminute unter Dach und Fach. (dirg)

Kicklingen II – Roggden 2:1





Die Gäste kamen besser ins Spiel und gaben in der ersten Halbzeit den Ton an. P. Hetsch traf zur verdienten Halbzeitführung (37.). In der zweiten Hälfte verlagerten sich die Spielanteile und Kicklingen drängte auf den Ausgleich, welcher A. Fuchsluger per Elfmeter gelang. (68.). J. Schildenberger machte mit einem schönen Heber das 2:1 (72.) – ein verdienter Heimsieg. (TOHI)





Villenbach – Brachstadt-O. 3:1





Der Gast aus dem Kesseltal konnte den Höhenflug des SVV nicht unterbinden – auch wenn es zunächst den Anschein hatte. Durch einen Treffer von Patrick Thurian ging Brachstadt-Oppertshofen mit dem Halbzeitpfiff in Führung. Die Hausherren gerieten dadurch etwas aus dem Konzept, ehe sie das Ergebnis korrigierten. Zweimal Benedikt Lutz sowie Philip Baumann sorgten am Ende für einen sicheren 3:1-Heimsieg des Tabellenersten. (dirg)





SG Mödingen/Finningen – Bissingen 0:4





Eine deutliche Abfuhr setzte es für den gastgebenden Aufsteiger im Duell mit dem TSV Bissingen. Die Gäste gingen nach einer halben Stunde per Handelfmeter in Führung. Nach dem Seitenwechsel reichten den Kesseltalern ganze acht Spielminuten, um alles klar zu machen: Sebastian Kommer, Manuel Tutschka und Daniel Braun trafen für ihren Klub zum deutlichen Auswärtserfolg. (dirg)

Zusamaltheim – Mörslingen 3:1







Dem SC Mörslingen gelang der bessere Start. Torschütze zum 0:1 war Thomas Hirner. Danach kam Zusamaltheim besser ins Spiel und durch Christian Pessinger zum Ausgleich. Nach der Halbzeit konnte der VfL weiter nachlegen – Jonas Wünsch erzielte die Führung. Den 3:1-Schlusspunkt setzte Fabian Rau. (we)