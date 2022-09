Derby am Aschberg endet ohne Sieger

Fußball-Kreisliga: Aufsteiger FC Weisingen erkämpft sich in Glött ein 2:2-Remis. Der FCL muss nach 0:1 gegen Mindelzell die Tabellenführung abgeben.

Glött – Weisingen 2:2

Die Zuschauer sahen ein heiß umkämpftes, aber auch sehr zerfahrenes Aschberg-Derby der Fußball-Kreisliga West. Spielerisch konnten beide Teams kaum überzeugen. Vor allem die favorisierten Hausherren blieben weit hinter ihren eigenen Ansprüchen zurück und mussten sich letztlich mit einem Remis begnügen. Die Lilien dezimierten sich zudem durch einen unnötigen Platzverweis kurz vor der Pause. Dabei starteten sie stark in die Partie und erzielten schon nach 13 Minuten die Führung: Von Ostertag bedient, nutzte Pius Galgenmüller seinen Freiraum und zog per Flachschuss von der Strafraumkante aus ins lange Toreck ab. Statt weiter Ball und Gegner laufen zu lassen, stellte Glött plötzlich sein Offensivspiel ein. Weisingen hingegen, bis dato noch überhaupt nicht im Spiel, kam wie aus dem Nichts zum Ausgleich. Ein vermeidbares Foulspiel von SSV-Keeper Dominik Trenker an Manuel Fischer ermöglichte dem FCW per Elfmeter die Chance zum 1:1. Fischer selbst verwandelte sicher (36.). Der Aussetzer von Galgenmüller, der bis dahin ein klasse Spiel gemacht hatte, erwies seinem Team dadurch einen Bärendienst – „Rot“. Auch in Unterzahl diktierte Glött nach dem Wechsel das Geschehen wieder. Der erneute Führungstreffer nach einer Taner-Ecke durch Philipp Strehle per Kopfball war die Konsequenz (60.). Die folgende Lilien-Drangphase überstand der FCW und glich in der 75. Minute nach einer Freistoßflanke durch Maximilian Knötzinger sogar noch zum umjubelten 2:2 aus. In der hektischen Schlussphase spielten beide Mannschaften auf Sieg. (RÖB)

SSV Glött: Trenker; Eggle, M. Krist, F. Bacherle, Taner (75 B. Krist), Kopp, Keil, Galgenmüller, Stutzmüller (70. Martin), Ostertag (54. Strehle), Kastner FC Weisingen: Duderstadt, Hahn (86. Ph. Spring), Wiener, Klauser, Junghans, Hämmerle (66. Tesar), Ph. Spring (60. Bockrath), Knötzinger, Hering, Seiler Hermida, Fischer Tore: 1:0 Pius Galgenmüller (13.), 1:1 Manuel Fischer (36./FE), 2:1 Philipp Strehle (60.), 2:2 Maximilian Knötzinger (75.) Rot: Pius Galgenmüller (40./SSV Glött) SR: Stefan Waschhauser (SpVgg Kleinkötz) Zuschauer: 220

FC Lauingen – Mindelzell 0:1

Im ersten Durchgang war der Tabellenführer zwar die Mannschaft mit mehr Spielanteilen und Ballbesitz, Zählbares sprang aber nicht heraus. Die Gäste standen relativ stabil in der Defensive und konterten. Eine FCL-Möglichkeiten zur Führung hatte Abwehrrecke Hannes Gentner, doch sein Kopfball wurde noch vor der Linie geklärt (10). Zwei Minuten später verzog SVM-Akteur David Berger freistehend. Auch im zweiten Durchgang blieben die Mindelzeller durch Konter gefährlich und wurden in der 58. Minute mit dem 0:1 belohnt – allerdings aus abseitsverdächtiger Position durch David Berger. In der 75. Minute hatte Algert Hoti den Ausgleich auf dem Fuß, zielte aber knapp über das Mindelzeller Gehäuse. Nach einer längeren Spielunterbrechung (Verletzung eines Mindelzellers) hatte Lauingen Möglichkeiten zum 1:1 durch Goalgetter Alban Nuraj (77./79). Der Gästekeeper fischte auch einen Freistoß von Janik Schreitmüller aus dem Winkel und war auch gegen Christoph Marek zur Stelle. Letztlich wollte Lauingen der Ausgleich nicht mehr gelingen – und die Tabellenführung ist fürs Erste weg. (JOH)

FC Lauingen: Nimanaj; L. Müller, D. Müller, E. Griener, Nuraj, Zengerle (73. Marek), Schreitmüller, Gentner (78. Przyklenk), Gehring (58. Hoti) Pertler (65. Jabbie), Völker Tor: 0:1 David Berger (62.) SR: Uwe Kümmel Zuschauer: 120

Balzhausen – TG Lauingen 1:2

Schon bis zur Pause stand das Ergebnis in Balzhausen fest. Dank der Tore von Sinan Kaya und Firat Ece zum 0:1 und 1:2 schaffte Türk Gücü Lauingen seinen vierten Sieg im neunten Saisonspiel. (doze)

Türk Gücü Lauingen: Breskott; Enes Arslan, E. Öz, Eren Arslan (62. Wiedenmann), T. Öz, Baki, S. Kaya (85. Bisgin), H. Kaya, Akaydin, Yüce (66. Cukur), Ece (90. Gözübüyük) Tore: 0:1 Sinan Kaya (30.), 1:1 Johannes Keisinger (32.), 1:2 Firat Ece (38.) SR: Andreas Schaudig Zuschauer: 75

Reisensburg – Bachtal 1:0

Die SpVgg aus dem Bachtal war nahe dran an ihrem zweiten Saisonsieg, musste dann aber knapp geschlagen die Heimreise antreten. Im Kellerduell bei der SG Reisensburg-Leinheim wurde damit die Chance vergeben, im Kampf um den Ligaerhalt Boden gegen einen direkten Konkurrenten wettzumachen. So hält der Aufsteiger nach dem neunten Saisonspieltag weiterhin die Rote Laterne. Das Tor des Tages markierte Reisensburgs Leopold Munk bereits Mitte der ersten Halbzeit. Alle Bemühungen der Mannschaft von SpVgg-Trainer Roland Häge um den Ausgleich blieben letztlich erfolglos. Kommenden Sonntag kommt Altenmünster als nächster Gegner nach Landshausen. (doze)

SpVgg Bachtal: Max. Ackermann; Lotterer (88. Kirchner), Rettenberger, Keller, Schäffler, Mair, Schießle, Weinelt, Hummel (61. Lukschnat), Leder (67. Schirrotzki), Gräßle (79. Ruf) Tor: 1:0 Leopold Munk (23.) SR: Alexander Hartmann Zuschauer: 150

Kreisliga Nord

Oettingen – Holzheim 1:1

Gastgeber TSV Oettingen zeigte sich in der Anfangsphase dieses Spiels der Fußball-Kreisliga Nord dominant und übte Druck auf die Holzheimer aus. Aber auch die Gäste waren nicht chancenlos. Radu Somodi traf sogar mittels Elfmeter zum 0:1. Gegen Ende der ersten Halbzeit spielte sich das Geschehen meist nur noch im Mittelfeld ab. Nach der Pause startete Oettingen motiviert, scheiterte aber zunächst an SVH-Keeper Hofmeister. Dann gab es auch einen Elfmeter für die Heimmannschaft – und den 1:1-Ausgleich (Max Holzmeier). Letztlich nahm der SV Holzheim verdient einen Punkt mit nach Hause, auch aufgrund seiner kämpferischen Leistung gegen den Tabellenzweiten. (TF)

SV Holzheim: Hofmeister; Graf, J. Scheider, D. Scheider, St. Allmis, T. Allmis, Haringer, Miller, Somodi, Nolde, Peter; Petermann, S. Allmis, Feistle, Schade Tore: 0:1 Radu Somodi (33.), 1:1 Max Holzmeier (58.) SR: Patrick Huber Zuschauer: 110

Alerheim – Kicklingen-F. 3:0

Nach der etwas ungewohnten Spielvorbereitung ohne Abschlusstraining, welches aufgrund zahlreicher krankheitsbedingter Ausfälle abgesagt wurde, reisten angeschlagenen Gäste nach Alerheim. Trotzdem stimmte die Einstellung. Die Kicklinger spielten in der ersten halben Stunde gut mit. Das 1:0 nach 38 Minuten gab dann aber Alerheim Rückenwind. In der zweiten Halbzeit drückten die Hausherren zunehmend auf das Gästetor und belohnten ihren Aufwand mit dem 2:0 in der 73. Minute – die Vorentscheidung war gefallen. Kurz vor Ende der Begegnung mussten die tapferen Kicklinger gar noch einen dritten Gegentreffer einstecken. (TOHI)

SV Kicklingen-Fristingen: Linder; Rathgeber, Dirr, Günzel, Miller, Schön, Löffler, P. Jung, S. Jung, Grimminger, L. Manier; Schneider, Fuchsluger, Meier, Steinbinder Tore: 1:0 Sebastian Hertle (37.), 2:0 Rainer Grimminger Eigentor (73.), 3:0 Jannik Hahn (88.) SR: Hanno Weber Zuschauer: 100