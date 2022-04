Derby-Remis vor 350 Zuschauern in Holzheim

Fußball-Kreisliga Nord: Jonas Manier rettet Kicklingen den Punkt beim SV Holzheim.

Oettingen – Binswangen 5:2

Seine nächste Niederlage in der Fußball-Kreisliga Nord kassierte der TSV Binswangen. Die Gäste hatten erste Chancen, ehe Oettingen mit seiner ersten Aktion einen Elfmeter zugesprochen bekam – und verschoss. Das 1:0 ließ aber nicht lange auf sich warten. Winkler und Fiegel hatten jeweils per Kopfball die Chance auf den Ausgleich. Der fiel nicht, sondern Oettingen erhöhte mit Toren nach einer guten halben Stunde sowie kurz nach der Pause auf 3:0. Die Binswanger zeigten sehr gute Moral: Nach einem starken Pass von Winkler verkürzte Chromik. Nur wenige Minuten später legte Winkler erneut gut quer und Fiegel erzielte den 3:2-Anschluss. Nun war es ein offenes Spiel. Die Gastgeber agierten aber an diesem Tag eiskalt und erzielten noch zwei Tore zum 5:2-Endstand. (jowi)

TSV Binswangen: B. Winkler; J. Winkler (87. Wüst), Fehle (87. Maier), Besel, Mück (65. Förg/69. Miller), Glogger, M. De Pieri, C. De Pieri (65. Letzing), Chromik, Fiegel, Wüst (75. Singler); Tore: 1:0 Lucas Wessel (21.), 2:0 Yannick Klungler (32.), 3:0 Yannick Klungler (46.), 3:1 Benedikt Chromik (50.), 3:2 Christopher Fiegel (60.), 4:2 Philipp Dinkelmeier (80.), 5:2 Marc Löfflad (88.); SR: Reinhard Badke; Zuschauer: 155

Holzkirchen – Schretzheim 3:1

Die ersatzgeschwächte Schretzheimer Mannschaft konnte beim Bezirksliga-Absteiger bis zur Pause gut mithalten und ging mit einem verdienten 0:0 in die Kabine. Nach dem Wechsel wurde Holzkirchen stärker, Spielertrainer Philipp Buser traf in der 52. Minute zum 1:0. Stürmer Köhnlein erhöhte zehn Minuten später per Fallrückzieher auf 2:0. Der BCS kam noch mal zurück, als Jonas Behringer dem 2:1-Anschlusstreffer markierte (69.). Die Entscheidung fiel in der 81. Minute, als Marcel Köhnlein zum zweiten Mal erfolgreich war und die Begegnung damit für den Favoriten entschied. (MÜDA)

BC Schretzheim: Aninger; Badalli, Feistle, Behringer, Krauter, Humml, Tautfest, Schreiber, Ilias, Minnich, Sturm; Maier, Scharf; Tore: 1:0 Philipp Buser (52.), 2:0 Marcel Köhnlein (62.), 2:1 Jonas Behringer (69.), 3:1 Marcel Köhnlein (81.); SR: Mario Romano; Zuschauer: 100

Holzheim – Kicklingen-F. 2:2

Die zahlreichen Zuschauer sahen ein umkämpftes, aber faires Derby, aus dem die ersatzgeschwächten Gäste glücklich einen Punkt mit nach Hause nahmen. Beide Mannschaften begannen die Freitagabend-Partie kontrolliert, ehe Kicklingens Spielertrainer Jonas Manier durch einen Freistoß für den ersten Torjubel bei Spielern und Anhang der Gäste sorgte (38.). Holzheim gelang aber kurz darauf der Ausgleich: Nach Foul an Daniel Scheider verwandelte Radu Somodi den fälligen Strafstoß (43.). Nach der Pause stellten die Gastgeber die deutlich aktivere Mannschaft. Fabian Miller köpfte nach einer Flanke von SVH-Kapitän Stefan Allmis zur verdienten Führung ein. Wie aus dem Nichts gelang Jonas Manier per Traumfreistoß in den Winkel das 2:2. In der Schlussphase war Holzheim weiter am Drücker, konnte sich aber keine großen Torchancen mehr erspielen. (TF)

SV Holzheim: Hofmeister; Haringer, J. Scheider, Rupp, D. Scheider, St. Allmis, T. Allmis, Peter, Bader, Somodi, Czernoch; Miller, Schnörch, Pennacchia; SV Kicklingen-Frisitingen: Reschnauer; Leon Gallenmiller, Schön, J. Manier, Bihler, Lukas Gallenmiller, P. Jung, S. Jung, Prießnitz, Schäffenacker, Meier; Frey, Becker, Schneider; Tore: 0:1 Jonas Manier (38.), 1:1 Radu Somodi (43./FE), 2:1 Fabian Miller (57.), 2:2 Jonas Manier (69.); Gelb-Rot: Daniel Scheider (90.+2/SVH); SR: Ralf Sedlatschek; Zuschauer: 350