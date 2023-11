Die befürchtete Wertinger Niederlage

Fußball-Bezirksliga Nord: Spitzenreiter TSV Wertingen unterliegt zum Start in die Rückrunde den erstarkten Neuburger Gästen mit 0:2.

Die Siegesserie des TSV Wertingen ist gerissen und jene des VfR Neuburg geht weiter. Das erste Spiel der Bezirksliga-Nord-Rückrunde in der Saison 2023/24 hatte es in sich. Es war eine sehr umkämpfte Partie bei widrigen äußerlichen Bedingungen auf dem Wertinger Judenberg. Der Tabellenführer hatte große Chancen, doch ein Tor wollte für ihn nicht fallen. Die Gäste nutzen dies, waren effektiver und gewannen schließlich 2:0.

Bereits nach zwei Minuten eröffnete sich dem Spitzenreiter eine Topchance zur Führung. Marcel Mayr war nach einem langen Ball von Alexander Wiedemann durch, sein Schuss blieb jedoch am Neuburger Schlussmann Moritz Maiershofer hängen. Knappe zehn Minuten später ging der VfR mit seinem ersten Torschuss in Führung: Sebastian Habermeyer erhielt 18 Meter vor dem Tor in zentraler Position den Ball und traf platziert ins linke untere Eck.

Chancen für Wertingen nicht verwertet

Sechs Minuten nach dem Neuburger 1:0 ergab sich die nächste gute TSV-Gelegenheit. Nach einem Freistoß von Christoph Prestel kam Maximilian Beham zum Nachschuss, doch der Kapitän brachte den Ball nicht aufs leere Gehäuse. Auch zehn Minuten vor der Pause wollte das Leder nicht über die Linie, als Maximilian Fischer aus kürzester Distanz zum Kopfball kam. Die zweite Halbzeit war geprägt von vielen Foulspielen und persönlichen Strafen auf beiden Seiten. Nach einer Stunde zeigte sich Neuburg einmal in der Offensive. Habermeyers Flachschuss wurde jedoch zur Ecke abgefälscht und einen Kopfball von Mamadou Diallo konnte Sandro Scherl zur Ecke lenken. In der 68. Minute versuchte es Wertingens Max Knöpfle aus der Distanz, sein Schuss strich knapp über die Latte.

Nur zwei Minuten später kam ein Neuburger im Zweikampf mit Knöpfle zu Fall und es gab Elfmeter für den VfR. Habermeyer trat an und traf frech per Lupfer in die Mitte zum 0:2. Gegen Ende der Begegnung dezimierten sich beide Seiten. In der 79. Minute war Efekan Eroglu mit einer Zeitstrafe nach grobem Foulspiel an Andreas Kotter noch gut bedient. Wertingen agierte kurz in Überzahl. Trainer Daniel Schneider wechselte sich ein – in der Hoffnung, seiner Mannschaft in der Offensive helfen zu können. Ab der 86. Minute hatte jedoch auch der TSV einen Mann weniger, als der bereits verwarnte Maximilian Fischer mit einem absichtlichen Handspiel im Mittelfeld mit „Gelb-Rot“ vom Platz geschickt wurde.

Zweite Wertinger Niederlage dieser Saison

In der 90. Minute brach der eingewechselte Christoph Müller in den Strafraum ein, legte zurück auf Wiedemann, der aus guter Abschlussposition über das Tor schoss. Diese letzte Szene war bezeichnend für die Wertinger Chancenverwertung und so kassierte der TSV gegen effektive Neuburger seine zweite Saisonniederlage.

TSV Wertingen: Scherl; Prestel (62. Müller), Beham, Fischer, Wiedemann, Gerold (71. Rasic), Kotter, Mayr (84. Schneider), Gebauer (62. Schiermoch), Spizert, Knöpfle Tore: 0:1 Sebastian Habermeyer (13.), 0:2 Sebastian Habermeyer (FE/71.) Gelb-Rot: Maximilian Fischer (TSVW/86.) Schiedsrichter: Christian Stober (SV Türkgücü Königsbrunn) Zuschauer: 150