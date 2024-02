Fußball

07:59 Uhr

Die Einstellung beim FC Gundelfingen stimmt

Plus Fußball: Beim FV Illertissen II gelingt dem FC Gundelfingen mal wieder ein Sieg und Patrick Högg gelingt dabei ein Doppelpack. Die Personalsituation ist aber angespannt.

Von Walter Brugger

„Nehmt das positive Gefühl mit nach Hause“, gab Spielertrainer Stefan Heger den Bayernliga-Kickern des FC Gundelfingen auf den Weg. 2:0 (1:0) hatten die Grün-Weißen gerade das Testspiel beim Landesligisten FV Illertissen II gewonnen und damit erstmals seit Ende Oktober wieder einen Sieg gefeiert, insofern war der Ratschlag durchaus ernst gemeint. Und obwohl es während der 90 Minuten nicht immer so schien, als wäre Heger sehr zufrieden, relativierte er hinterher: „Wenn mir Fehler auffallen, dann spreche ich das sofort an. Wille und Einstellung waren aber schon mal sehr gut.“

Viele Gundelfinger fehlen noch

Das sei auch die Basis, auf der Heger und sein „Co“ Antzis Chalkidis aufbauen werden. Allerdings gibt es noch einen Punkt, der den beiden aktuell etwas Kopfzerbrechen bereitet. „Leider fehlen immer noch zu viele Spieler, wir sind einfach nicht komplett“, so Heger, der in Illertissen eigentlich sehen wollte, wie sich Winterneuzugang Deniz Erten in der Spitze behauptet. Der 22-Jährige musste jedoch passen, weil sich über Nacht Krankheitssymptome eingestellt hatten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen