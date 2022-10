Die Höchstädter Rothosen feiern

Fußball-Kreisklasse Nord II: Höchstädt legt beim Topspiel stark los, gewinntin Schretzheim letztlich 3:1 und übernimmt die Tabellenführung.

Schretzheim – Höchstädt 1:3

Schon nach zwei Minuten lag Höchstädt im Topspiel der Fußball-Kreisklasse Nord II in Führung (Sebastian Wanek). Danach hatte der BC Schretzheim mehr von der Partie und belohnte sich in der 22. Minute mit dem 1:1 (Martin Schromm). SSV-Stürmer Mark Wimmer brachte die Rothosen wieder nach vorne – 1:2 (34.). Nach einer Tätigkeit sah Mihael Zecevic kurz vor der Halbzeit „Rot“. Nach dem Wechsel hatten die Kleeblätter mehr Ballbesitz, Höchstädt stand tief und konterte immer wieder gefährlich. Die hitzige Partie wurde wieder von Fouls unterbrochen und war geprägt von vielen harten Zweikämpfen. In der 81. Minute erzielte Höchstädt nach einem Konter das 1:3 (Benedikt Wurm). Der BCS warf nochmals alles nach vorne, agierte aber zu ideenlos. (MÜDA)

Ehingen/O. – Wertingen II 2:2

Die zweite Mannschaft des TSV Wertingen bleibt Verfolger Nummer eins der Topteams Höchstädt und Schretzheim. Nach einer torlosen ersten Halbzeit schepperte es kurz nach der Pause so richtig. Nur wenige Sekunde nach dem Wechsel brachte Torjäger Bastian Völk die Gäste in Führung. Diese hielt allerdings nicht lange an, denn innerhalb von nur drei Minuten drehten Tobias Meitinger und Christoph Besser das Spiel. Nur sechs Minuten später glich Wertingens Kapitän Philipp Fischer zum 2:2-Endstand aus. (THIM)

Unterthürheim – Steinheim 4:1

Alex Lechner brachte die Heimelf in der 33. Minute, nach einigen vergebenen Chancen, verdient in Führung. Eine seiner wenigen Chancen nutzte das Schlusslicht in der 61. Minute zum Ausgleich: Kevin Enneser war nach einer Ecke mit dem Kopf erfolgreich. Die Rot-Weißen antworteten prompt. Nach einem schönen Spielzug über links traf Fabian Knötzinger sehenswert per Seitfallzieher – 2:1 (64.). David Witteck mit einem Eigentor und Moritz Bestle kurz vor Schluss sorgten dann noch für ein standesgemäßes Endresultat. (tsvu)

Wortelstetten – Oberndorf 1:2

Es war eine bittere Niederlage für spielerisch keinesfalls unterlegene Gastgeber. Nach 25 Minuten hätte die Heimelf in Führung gehen müssen, doch der Abschluss war kläglich. Im Gegenzug schob Florian Grenzebach nach einem kapitalen Fehler im SVW-Spielaufbau zur Gästeführung ins verwaiste Tor ein. Mit dem Halbzeitpfiff fiel fast das 0:2, ein schöner Schrödl-Schlenzer landete am Pfosten. Nach Wiederanpfiff erzielte Silas Balletshofer mit einem tollen 16-Meter-Schuss den verdienten Ausgleich. Auf schwierigem Geläuf profitierte Oberndorf von einem Ausrutscher in der Heimabwehr und traf durch Christian Neubaur zum 1:2 (80.). VfB-Keeper Mayr verhinderte bei einem Schmid-Kopfball den erneuten Ausgleich (86.9. (svw)

Altisheim – FC Donauried 3:0

Hellwach präsentierten sich die Hausherren und lagen schon nach zwei Minuten durch Tore von Max Grünenwald und Valentin Ricker mit 2:0 in Front. Von diesem Schock erholten sich die Donaurieder nicht mehr. Absteiger Altisheim ließ im zweiten Abschnitt noch das 3:0 durch Ricker folgen. (doze)

Unterringingen – Binswangen abgesagt

Wegen anhaltender Regenfälle war der Platz in Unterringingen unbespielbar. Am Sonntagvormittag wurde dem TSV Binswangen die Spielabsage mitgeteilt. (doze)

FC Pfaffenhofen-UZ – Eggelstetten 2:1

Mit einem starken Heimauftritt sicherte sich der FC Pfaffenhofen-UZ die drei Punkte. Nach zehn Minuten gingen die Platzherren durch Peter Ziegler in Führung. Der gleiche Spieler lieferte später die Vorlage für Johannes Lindenmeier – 2:0 (36.). Postwendend bekam Eggelstetten einen Foulelfmeter zugesprochen, den Andreas Unsöld verwandelte. Zum Ausgleich reichte es aber nicht mehr. (doze)