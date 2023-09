Die Kicker aus Syrgenstein machen den Sack erst spät zu

Fußball-Kreisklassen: Die SpVgg Bachtal setzt sich im West-Topspiel gegen Villenbach durch. Donaualtheim bleibt im Norden punktlos.

Bachtal – Villenbach 3:0

Im Spitzenspiel der Fußball-Kreisklasse West II setzte sich die SpVgg Bachtal gegen Aufsteiger SV Villenbach durch. Nach zehn Minuten tauchte Tim Liebert zum ersten Mal frei vor dem Gästekeeper auf, konnte diesen aber nicht überwinden. Besser machte es Tim Schirrotzki, als er einen Spielzug über Simon Hummel und Jakub Ruf zur Führung vollendete (29.). Kurz vor der Pause brachte Liebert einen Kopfball nicht im Tor unter. Im zweiten Abschnitt hielten die Gäste gut dagegen, ohne jedoch größere Möglichkeiten zu verzeichnen. Die Hausherren kamen über Liebert und Hummel zu einer Doppelchance, SVV-Schlussmann Wagner hielt jedoch bravourös (70.). Erst in der 85. Minute machte Steffen Schießle mit einem Traumtor den Sack zu. In der Nachspielzeit besorgte Martin Lukschnat nach tollen Zuspiel von Spielertrainer Mair den Endstand. (CHRIS)

Bächingen/FCM – Burgau 1:2

In einem intensiven Spiel auf Augenhöhe nahmen die Gäste etwas glücklich drei Punkte aus Bächingen mit. Die Gastgeber begannen stark und gingen nach zehn Minuten durch Marcus Mattick in Führung. Er hatte auch das zweite Tor auf dem Fuß, zielte aber direkt auf den Torwart. Stattdessen kamen die Burgauer durch einen Sonntagsschuss von Patrik Merkle wie aus dem Nichts zum Ausgleich (43.). In der Folge verlief das Spiel ausgeglichen, doch Burgau hatten das bessere Ende für sich. Nach einem Fehler der SGBM im Spielaufbau ging der agile Luca Rogg links durch und legte den Ball nach innen zu Samuel Cilek – 1:2 (60.). In der letzten halben Stunde rannten die Gastgeber gegen defensiv stehende Gäste vergeblich an und hatten Pech, dass Fabian Greil und Daniel Vogel das Gästetor zweimal haarscharf verfehlten. (CST)

Wasserburg – Weisingen 0:0

Der FCW hat das Siegen offenbar verlernt. Auch im sechsten Saisonspiel gab es noch keinen Dreier, obwohl Manuel Fischer in Durchgang eins sowie Lukas Gallenmiller in der zweiten Hälfte durchaus ein Tor hätten erzielen können. Doch es fehlte die Kaltschnäuzigkeit im Abschluss. Die Abwehr um Kapitän Patrick Hahn stand sicher, und so konnte zumindest das erste „zu null“ in dieser Spielrunde gefeiert werden. Was auch ein Verdienst von Sascha Wild war, der in der Nachspielzeit einen tückischen Distanzschuss – die einzige gefährliche Aktion der Hausherren – sehenswert entschärfte. (DUT)

Ziertheim/D. – Baiershofen 0:3

Schlusslicht Ziertheim wartet somit weiter auf seinen ersten Saisonsieg. In der Anfangsphase kam die Heimelf besser in die Partie, konnte daraus jedoch keine zwingenden Chancen erspielen. Anders die Gäste, welche durch Gabriel Streil den 0:1-Halbzeitstand markierten (30.). Mitte der zweiten Hälfte sorgte Weidner nach einer Ecke für die Vorentscheidung. Alexander Plail traf in der Nachspielzeit noch zum 0:3. (jugo)

TGB Günzburg – Aislingen 5:3

Die Gäste führten durch Niklas Hahn und Michael Feistle zweimal – 0:1 (9.) bzw. 2:3 (58.). Weil aber bei den Hausherren Hakan Polat gleich viermal erfolgreich war, reichte es am Ende nicht für Punkte. Aislingens dritter Torschütze war Florian Uhl zum 2:2 (56.). Den 5:3-Schlusspunkt für TGB setzte M. Halatli in der Nachspielzeit. (dz)

Neumünster-U. – Wittislingen 0:1

Drei wichtige Zähler entführte Wittislingen . Allerdings war es ein hartes Stück Arbeit für die Lanzinger-Schützlinge, ehe der Erfolg sicher war. In der 89. Minute markierte Johann Glas auf Vorlage von Basilio Selis das einzige Tor. (doze)





Kreisklasse Nord I