Die Lokalrivalen in der Region Dillingen bleiben unter sich

Fußball-Kreisliga: Die Gruppe West sieht am Sonntag Derby in Landshausen, Glött und Weisingen. Dabei steht ein Aufsteiger besonders unter Zugzwang.

Nach dem wichtigen Last-Minute-Heimsieg gegen Tabellenführer Thannhausen gastiert der FC Lauingen in einem Derby der Fußball-Kreisliga West am Sonntag (15 Uhr) beim FC Weisingen. Der zeitgleiche Auftritt von Türk Gücü Lauingen beim anderen Neuling SpVgg Bachtal ist ein weiteres Landkreis-Duell (in Landshausen). Auch das Heimspiel der SSV Glött gegen den SC Altenmünster hat durchaus Lokalkolorid.

Bachtal – TG Lauingen

Beide Teams haben keinen guten Saisonstart hinter sich. Während die SpVgg punktlos das Tabellenende ziert, konnte die „türkische Kraft“, ihres Zeichens immerhin Vorjahresdritter, bislang auch erst drei Zähler ergattern. So steht für beide Parteien am Sonntag viel auf dem Spiel. Für die Bachtaler muss es fast schon zwingend für den ersten Saisondreier reichen, will man nicht den Anschluss an das hintere Mittelfeld verlieren. SpVgg-Coach Roland Häge muss dabei urlaubsbedingt auf seinen Abwehrchef Christian Kirchner verzichten, dafür rückt Co-Trainer Jan Gräßle nach Verletzungspause wieder in den Kader. (CHB)

FC Weisingen – FC Lauingen

Die Hausherren stehen vor schweren Wochen, in denen es für den Aufsteiger ausschließlich gegen Topteams geht. Der FC aus Lauingen reist nach seinem Sieg gegen Thannhausen zudem mit breiter Brust an. Dem FC in Weisingen hingegen gehen langsam die Spieler aus, denn Tobias Käsmayr wird dieses Kalenderjahr ebenfalls nicht mehr auflaufen können. Das Heimteam von Coach Andreas Ried musste zuletzt beim Bezirksliga-Absteiger in Altenmünster eine knappe 1:2-Auswärtsniederlage einstecken. Ähnlich wie gegen Türk Gücü Lauingen wollen die Aschbergler nun aber vor heimischem Publikum wieder punkten. Da hat das FCL-Trainerteam Tausend/Scheitenberger naturgemäß andere Pläne und will mit seinem Team auch auswärts an die Leistungen der jüngsten beiden Heimspielen anzuknüpfen. (DUT/JOH)

SSV Glött – Altenmünster

Die SSV Glött steht vor traditionsreichen Begegnungen. Der Anfang macht am Sonntag im Lilienstadion das Duell mit dem SC Altenmünster, welches im nordschwäbischen Fußball eine lange Geschichte aufweist. Die meisten der heiß umkämpften Partien fanden in der Bezirksliga statt. Nun treffen sich die Konkurrenten nach vier Jahren in der Kreisliga wieder. Beide mussten zu Beginn dieser Saison bereits Rückschläge hinnehmen. Der SCA hängt mit sechs Zählern seinen eigenen Ansprüchen etwas hinterher. Der gut bestückte Kader des Bezirksliga-Absteigers wurde im Sommer mit Bayernligaspieler Robert Markovic-Mandic vom TSV Schwabmünchen verstärkt. Der Angreifer fungiert zugleich als Spielertrainer. Dennoch hatten die Zusamtaler mit Startproblemen zu kämpfen. Doch zuletzt gelang nach drei Niederlagen in Serie gegen Weisingen der zweite Saisonsieg. Der knappe Erfolg wurde teuer bezahlt. Abwehrchef und Kapitän Sebastian Kaifer fehlt in Glött rotgesperrt. Die Gastgeber setzen auf die zurückgewonnene Offensivstärke. Der Auftritt in Reisensburg hat gezeigt, was die Jungs um Kastner, Wohnlich und Co. in vorderster Reihe drauf haben. SSV-Trainer Rickauer muss am Sonntag auf Justin Morais verzichten. Dafür steht Urlauber Mehmet Taner und womöglich Martin Raphael nach langer Verletzungspause wieder zur Verfügung. (RÖB)

Es fehlen: Oberfrank, Mielke (beide langzeitverletzt), Ostertag (Muskelverletzung), Morais

SV Holzheim – Holzkirchen

Nach dem letztlich glücklichen 1:1-Remis gegen Kicklingen bekommt es Holzkirchen in Holzheim mit dem zweiten Landkreis-Vertreter in der Kreisliga Nord zu tun. Der Gast-SVH rangiert aktuell mit neun Zählern auf Rang vier und zwei Punkte vor dem gastgebenden SVH, der Sechster ist. Ein Heimsieg – und Holzheim wäre nicht nur vorbei, sondern könnte auch den Anschluss ans vordere Tabellenfeld herstellen. (doze)

Kicklingen-F. – Buchdorf/D.

Weiterhin ungeschlagen ist der SV Kicklingen-Fristingen in der Kreisliga Nord. Nach einer starken ersten Hälfte führte die Prießnitz-Manier-Elf zur Pause in Holzkirchen, kam letztlich aber nicht um ein 1:1 heraus. Am Sonntag (15 Uhr) ist die SG Buchdorf/Daiting zu Gast in der Bertenau. Der Aufsteiger ist bisher noch ungeschlagen und steht mit zehn Punkten sogar vor den Kicklingern auf Rang zwei hinter Tabellenführer Reimlingen, was ein spannendes Verfolgerduell verspricht. (TIRE)