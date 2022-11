Die Remis-Könige spielen 1:1 in Mörslingen

Fußball-A-KlasseWest III: Das Lokalduell mit Lutzingen endet „standesgemäß“. Spitzenreiter TSV Bissingen dreht sein Heimspiel erst in den Schlussminuten.

Mörslingen – Lutzingen 1:1

In der ersten Spielhälfte dieses Lokalderbys der Fußball-A-Klasse West III konnten beide „Remis-Könige“ ihre Chancen nicht verwerten. Erst zehn Minuten nach dem Wechsel brachte Michael Beer die Gäste in Führung. Vor 100 Zuschauer gelang Martin Eberle der Ausgleich für den Gastgeber, der einen wichtigen Punkt für den Klassenerhalt brachte, während Lutzingen im sicheren Mittelfeld rangiert. Es war bereits das sechste Unentschieden der Mörslinger in dieser Saison – und das fünfte für die SGL. (PAGE)

Bissingen – Kicklingen II 3:2

Bissingen drehte in den Schlussminuten die Partie und ging als glücklicher Last-Minute-Sieger vom Platz. In einer ausgeglichenen und ereignisarmen ersten Hälfte stand Daniel Braun nach einem schönen Spielzug goldrichtig und erzielte aus kurzer Distanz das 1:0 (44.). Die Gäste kamen sehr entschlossen aus der Kabine. Markus Hitzler (57.) und Jochen Schildenberger (63.) sorgten für eine nicht unverdiente Gästeführung. Nachdem der Tabellenführer einen Foulelfmeter nicht verwandeln hatte können (71.), fehlten ihm in der Offensive zunächst die Ideen und die Durchschlagskraft. Es dauerte bis zur 89. Minute, ehe Sebastian Kommer überlegt das 2:2 gelang. In einer starken Einzelaktion enteilte Braun der Kicklinger Abwehr, überwand aus halblinker Position den Gästekeeper und avancierte zum TSV-Matchwinner. (WM)

Mödingen/Finnin. – Zusamaltheim 7:2

Einen Sahnetag erwischte der Aufsteiger. Nach knapp 20 Minuten lagen die Hausherren durch Tore von Fabian Spegel, Tim Löhnert und Sebastian Sing mit 3:0 in Front. Im Gefühl der sicheren Führung schlichen sich Fehler ein, die die Gäste nutzten. Mit zwei Treffern brachte Christian Pessinger seinen VfL auf 2:3 heran. Die Antwort der Gastgeber folgte schnell durch zwei Treffer von Goalgetter Roman Aufheimer. Zusamaltheim steckte auf und fing sich noch zwei weitere Gegentreffer durch Sebastian Sing und Andreas Richter zum hohen 7:2-Endstand ein. (doze)

Roggden – Mertingen II 1:1

Da war mehr drin für die SVR-Mannschaft von Trainer Stefan Saule. Durch einen herrlichen Heber führte der SVR ab der 33. Minute 1:0, konnte beste Chancen zur Vorentscheidung aber nicht nutzen. So kam es, wie es kommen musste: Siegfried Mathie glich für die Mertinger in der 74. Minute aus. (tori)

SC Unterliezheim – Villenbach 0:3

Trotz eines couragierten Auftritts reichte es für den SCU nicht zum Punktgewinn. Villenbach ging nach einer Ecke durch Lukas Filbrich (19.) in Führung. Wiederum Filbrich baute diese auf 0:2 aus (43.). Danach vergab der SCU durch Christian Hurler (45.), Veh (59.) und Beck (72.) Großchancen, ehe Jan Bschorer noch traf: jedoch nur ins eigene Tor (86.). (BEHE)