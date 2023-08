Die Rückkehrer Dillingen und Höchstädt sind gut angekommen

Fußball: Wieder auf Kreisliga-Ebene auf Torejagd, sind die beiden Aufsteiger Höchstädt und Dillingen bislang noch ungeschlagen – und wollen es am Sonntag weiter bleiben.

Für Rückkehrer SSV Höchstädt füllt sich der Saisonstart in der Fußball-Kreisliga Nord sehr wohlig an: Sieben Zähler aus bislang drei Partien wurden eingesammelt, die Truppe von Trainer Michael Mayerle ist noch ungeschlagen. Und möchte es beim Auswärtsauftritt am Sonntag (15 Uhr) beim TSV Möttingen weiter bleiben.

Nach der Pause mit einem spielfreien Wochenende wollen sich die Rothosen schnellstmöglich von den „gefährlichen“ Plätzen am Tabellenende absetzen. Die zuletzt urlaubenden Mihael Zecevic und Tino Gritzuhn kehren in den Kader zurück. Bei einigen angeschlagenen Akteuren entscheidet sich der Einsatz erst nach dem Abschlusstraining.

Gastgeber Möttingen hat erst zwei Spiele absolviert. Nach einer Niederlage gegen die SG Alerheim (0:1) überzeugte der TSV zuletzt und besiegte Bezirksliga-Absteiger TSV Nördlingen II spektakulär auf dessen Platz mit 4:3. Nach Stationen in Nördlingen sowie Rain kehrte der starke Johannes Rothgang nach der Corona-Pause zu seinem Heimatverein zurück und fungiert seit Saisonbeginn als Spielertrainer im Duo mit dem an der Seitenlinie agierenden Trainer Andreas Keßler. (JOEB)

TG Lauingen – GW Ichenhausen

Die Gäste sind – neben Holzheim, Balzhausen und Krumbach – eines von noch vier sieglosen Teams in der Kreisliga West. Allerdings hat Grün-Weiß auch erst drei Partien ausgetragen. Den einzigen Punkt gab es beim Heim-1:1 gegen Balzhausen. Türk Gücü strebt den dritten Saisonsieg an, um sich in der oberen Tabellenhälfte festzusetzen. (dz)

Mindelzell – Dillingen

Während die meisten Liga-Konkurrenten dieses Wochenende schon zu ihrem fünften Saisonspiel auflaufen, ist es für Aufsteiger SSV Dillingen erst der dritte Einsatz. Was die Kreisstädter (vier Punkte) allerdings nach ihrem verzögerten Start gezeigt haben, lässt sie auch in Mindelzell auf einen Dreier hoffen. Der Gastgeber ist mit vier Punkten aus vier Spielen nur Tabellenzehnter. (dz)

Krumbach – FC Lauingen

Während der Trainingswoche galt es für den FC Lauingen, die bittere, weil vermeidbare 1:2-Heimniederlage gegen Jettingen II aus den Köpfen zu bekommen. Aufsteiger SpVgg Krumbach um seinen Coach Christian Müller ist zwar mit vier Niederlagen in die neue Saison gestartet und damit punktloses Schlusslicht, aber die Gegner zählten allesamt zu den stärksten der Liga. Lauingen hat sich vorgenommen, den „letzten Ball“ besser an den Mann zu bringen und die Chancen konsequenter zu nutzen. (JOHA)

Holzheim – Thannhausen

Der SVH will seinen schwachen Saisonstart hinter sich lassen und gegen die TSG Thannhausen gewinnen. Ein ambitioniertes Vorhaben, schließlich reist der Gast als Tabellenzweiter und noch ungeschlagen an der Aschberg. Nach bislang zwei Remis und zwei Niederlagen wäre es der erste Saisonsieg für das Holzheimer Team um Trainer Thomas Weber. Der ehemalige Bayernligist TSG Thannhausen (14 Saisontore; fünf davon Daniel Bobitiu) hat am Sonntag daheim 4:1 gegen Offingen gewonnen. Beim Spiel am Mittwochabend in Mindelzell war allerdings nur ein 1:1-Remis drin. (TF)