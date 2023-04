Die Topteams Höchstädt und Schretzheim straucheln

Fußball-Kreisklasse Nord II: Die SSV Höchstädt verliert daheim, der BC Schretzheim spielt nur remis.

Schretzheim – FC Donauried 1:1

Der Gast kam besser in diese Partie der Fußball-Kreisklasse Nord II und agierte von Beginn an aggressiv. Schretzheim brauchte etwas Zeit, um sich zu sammeln, wurde dann aber stärker. Nach einem Foul an Jonas Behringer verwandelte Jakob Feistle den Elfmeter zum 1:0. Postwendend nutzte der FC Donauried durch A. Behrens einen Torwartfehler zum Ausgleich (30.). In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor. Der FCD stand tief, verteidigte und kämpfte um jeden Ball. Schretzheim war zu ideenlos und vergab die wenigen Torchancen leichtsinnig. Es bedarf in den kommenden Wochen einer deutlichen Leistungssteigerung, wenn der BCS weiter um die Meisterschaft mitspielen will. (MÜDA

Wortelstetten – Steinheim 3:2

Die Heimelf startete besser in die Partie. Kapitän Jürgen Müller sorgte nach einem klugen Pass des starken Werner Schmid für die SVW-Führung. Steinheim wurde nur bei Standards gefährlich und kam kurz vor der Pause nach einem Eggenmüller-Eckball durch Maximilian Graf zum Ausgleich. Der eingewechselte Jonas Schindler vollstreckte einen Eckball nach Kopfballvorlage von Tobias Fech zum 2:1 (53.). Eine Viertelstunde später trat Schindler auch als Vorlagengeber in Aktion und bereitete das 3:1 durch Werner Schmid mustergültig vor (65.). Fast im Gegenzug bekam der Gast einen Foulelfmeter zugesprochen: Oliver Heinze verwandelte souverän – 3:2. In der restlichen Spielzeit konnte das Tabellenschlusslicht aus Steinheim das SVW-Tor nicht mehr ernsthaft gefährden. (stew)

FC Pfafffenhofen-UZ– Altisheim-L. 0:0

Gegen den Absteiger Altisheim-Leinheim aus dem Nachbarlandkreis Donau-Ries kamen die gastgebenden Zusamtaler nicht über eine torlose Punkteteilung hinaus. Ein weiteres Mal offenbarte die Elf von Trainer Christoph Kirmse ihre Angriffsschwäche. (doze)

Ehingen-O. – Unterringingen 2:1

Die 70 Zuschauer sahen einen ersten Durchgang mit seltenen Höhepunkten. Ehingen tat sich extrem schwer gegen kämpferische Gäste. Torhüter Julian Grohall musste in der 25. Minute sein ganzes Können aufbieten. Ehingen hatte erst in der 42. Minute eine gefährliche Situation: Simon Leser fand per Freistoß die Lücke, etwas überraschend stand es 1:0. Es kam noch besser. Nach guter Vorarbeit von Michael Kottmair war Reinhold Armbrust zum 2:0 zur Stelle. Nach der Pause steckten die Gäste nicht auf und verkürzten durch Philipp Weng (60.). In der Folge entwickelte sich ein enges Spiel. (muerai)

Eggelstetten – Wertingen II 1:1

Dank einer Steigerung in Hälfte zwei holte Wertingen II verdient einen Punkt. Das Heimteam kam besser ins Spiel und ging durch Felix Dirr in Führung (17.). Nach dem Wechsel waren die Gäste etwas stärker. Es begann mit dem Schuss an die Latte von Ivan Rasic (47.). 15 Minuten vor Ende glich der TSV verdient aus: Ein Freistoß von Florian Eising strich flach in den Strafraum, wo der Ball über Rasic den Weg zu Johannes Bröll fand, der kompromisslos einschoss. Kurz vor Ende hatte Eggelstetten das 2:1 auf dem Fuß, doch Simon Pfänder lenkte den Dirr-Schuss an den Außenpfosten. (THMI)

Höchstädt – Oberndorf 0:2

Der Gast verteidigte kompakt und agierte vorne effizient. So war der Auswärtssieg nicht unverdient. Höchstädt hatte zwar mehr Spielanteile und dominierte über weite Strecken, konnte aber seine zahlreichen Torchancen nicht verwerten. Zu guter Letzt übersah der Referee, dass Sebastian Wanek glasklar im Sechzehner von den Beinen geholt wurde. In der 76. Minute spielte Oberndorf schnell nach vorne, und Christian Neubaur erzielte per Direktabnahme ins lange Eck das 0:1. Nur vier Minuten später traf Fabian Kretschmer aus der Distanz zum vom VfB umjubelnden 0:2-Endstand. (JOEB)

Unterthürheim – Binswangen 0:2

Im ersten Durchgang spielte sich das Geschehen zumeist im Mittelfeld ab. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld erzielte Jonas Winkler das 0:1 (20.). Die Gäste waren auch in der zweiten Hälfte das bestimmende Team und erhöhten in der 71. Minute durch ihren Torjäger Philipp Wagner auf 2:0. Mit der großen Chance zum Anschlusstreffer scheiterte Alexander Drexler per Foulelfmeter an Gästekeeper Benni Winkler. In der Schlussphase spielten die Schwarz-Gelben den verdienten Sieg sicher nach Hause. (TSV)