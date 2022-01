Die Trainingsbälle im Kreis Dillingen warten schon

Plus Fußball: Acht Kreisligisten aus dem Landkreis beginnen in den kommenden Tagen mit der offiziellen Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde. Freiwillige Laufeinheiten waren im Januar bei den meisten Vereinen angesagt.

Normalerweise hätte der Hallenfußball im Januar Hochkonjunktur gehabt. Doch Corona machte den Hobbykickern bekanntlich einen Strich durch diese Rechnung. Kein Wunder, dass die Vorfreude auf Spiele im Freien wie schon im vergangenen Winter, als die Pandemie ebenfalls ihr Unwesen trieb, von Woche zu Woche größer wird. „Ich hoffe nur, dass wir auch bald wieder spielen können“, sagt Abteilungsleiter Ercüment Eliset vom West-Kreisligisten Türk Gücü Lauingen.