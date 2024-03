Die Weichen stehen auf Klassenerhalt

Plus Fußball-Frühjahrscheck: Bein Nord-Kreisligisten SSV Höchstädt hat der Spielertrainer vorzeitig verlängert. Sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge und ein volles Restprogramm.

Zum Start in die Frühjahrsrunde belegt die SSV Höchstädt den sechsten Platz der Fußball-Kreisliga Nord. Trainer Michael Mayerle, der auch zur Spielzeit 2024/25 als kickender Coach die Mannschaft betreuen wird, schafft die Fitness-Grundlagen mit drei Trainingseinheiten pro Woche, da die Restsaison mit drei Nachholspielen ein straffes Programm vorsieht. Und einige leistungsstarke Spieler verletzungsbedingt länger ausfallen.

Die SSV Höchstädt rangiert als Aufsteiger auf einem starken sechsten Tabellenplatz – mit 22 Punkten aus 14 Spielen und einer Tordifferenz von 17:23. Zuhause haben die Rothosen aus fünf Spielen acht Punkte eingesammelt. Auswärts sind bei neun Partien 14 Punkte auf der Habenseite.