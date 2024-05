Dillingen schwächst sich Städteduell selbst

Fußball-Kreisligen: Die SSV Dillingen führt beim FC Lauingen schon 3:0, handelt sich dann aber zwei „Gelb-Rote“ ein – und den 3:3-Ausgleich in der Nachspielzeit.

Kreisliga West

FC Lauingen – Dillingen 3:3

Die 150 Zuschauer sahen ein bis zum Abpfiff spannendes Derby der Fußball-Kreisliga West im Lauinger Auwaldstadion. Dillingen führte nicht unverdient bereits mit drei Treffern. Aber nach zwei gelb-roten Karten für die SSV war der FC Lauingen wieder im Spiel und erzwang mit großen Willen noch das Remis. Den ersten Abschluss hatte Fabian Zengerle, SSV-Keeper Felix Körber klärte den Distanzschuss zur Ecke (3). Auf der Gegenseite setzte sich Angreifer Fisnik Lloqanaj im FCL-Strafraum durch und traf überlegt gegen Heimtorwart Arbnor Nimanaj zum 0:1 (7.). Dann war wieder Körber auf dem Posten, diesmal gegen Felix Eger. Erneut Fisnik Lloqanaj gelang auch der 0:2-Pausenstand. Den besseren Start in Hälfte zwei hatte Dillingen und zog nach einem Konter durch Alexander Kinder scheinbar vorentscheidend 3:0 in Front. Dann zeigten die Gäste, wie man sich selbst um den verdienten Lohn der Arbeit bringen kann: Zweimal „Gelb-Rot“ binnen fünf Minuten. In doppelter Überzahl verkürzte Christoph Marek per Kopf auf 1:3. Der FCL erhöhte mehr und mehr den Druck und kam in der 88. Minute zum 2:3-Anschlusstor (Freistoß Daniel Müller). In der ebenso hektischen wie langen Nachspielzeit markierte Felix Egger auf Ecke von Manuel Kasakowski per Fallrückzieher den umjubelten 3:3-Ausgleich. (fcljh)

FC Lauingen: Nimanaj; L. Müller, Neziri (63. Sopjani), Schaaf (46. Völker), Taqi, Kasakowski (46. Lauft), Zengerle, Egger (46. Marek), Strak, Gentner (46. Müller D.), Baki SSV Dillingen: Körber; Hidmann, Kasumi, Riedinger, Lloquanaj, Gehring, Sailer, Hander, Isufi A., Isufi L., Hoti (46. Kinder) Tore: 0:1 Fisnik Lloqanaj (7.), 0:2 Fisnik Lloqanaj (39.), 0:3 Aleander Kinder (51.), 1:3 Christoph Marek (80.), 2:3 Daniel Müller (88.), 3:3 Felix Egger (90.+10) Gelb-Rot: Alexander Kinder (69./SSV), Marcel Hander (73./SSV) SR: David Fischer (TSV Oettingen) Zuschauer: 150

Mindelzell – TG Lauingen 2:3

Die Partie nahm erst nach dem Wechsel so richtig Fahrt auf, als David Berger die Gastgeber mit zwei Toren in Führung brachte. Doch Türk Gücü hat ja einen Yigitcan Yüce: Der Torjäger sorgte per Doppelschlag (72./75.) für den verdienten Ausgleich. Und als der eingewechselte Timur Cukur in der Nachspielzeit zum 3:2-Auswärtserfolg traf, war der Jubel bei den Gästen groß. TGL zog damit in der Tabelle an Dillingen vorbei auf Rang sieben. (dz)

Türk Gücü Lauingen: Dülgür; Kaylan (90.+2 Gönenc), Safak, Wiedenmann, Enes Arslan (68. Bal), Jawad (64. Cukur), Askar, Ellici, Yüce, S. Tasdelen, Kaya (58. Nuh Arslan) Tore: 1:0 David Berger (48.), 2:0 David Berger (59.), 2:1 Yigitcan Yüce (72.), 2:2 Yigitcan Yüce (75.), 2:3 Timur Cukur (90.+2) SR: Manfred Stix (SV Donaumünster-E.) Zuschauer: 140

Jettingen II – Holzheim

Anpfiff ist am Pfingstmontag um 14 Uhr.

Kreisliga Nord

Marktoffingen – Höchstädt 3:0

Dem FSV war deutlich anzumerken, wie dringend er Punkt gegen den Abstieg brauchte, während Höchstädt wieder einmal nicht überzeugen konnte. Bei zwei noch ausstehenden Saisonspielen sollten ein Fünf-Punkte-Polster auf die Abstiegszone der SSV aber dennoch ausreichen, weil sich etliche Teams hinter dem Tabellenachten einreihen und sich gegenseitig noch Zähler abnehmen werden. (dz)

SSV Höchstädt: Kommer; Zengerle (65. T. Korittke), N. Korritke (69. M. Mayerle), Stelzle, S. Wanek, Zecevic, Wurm, Rettinger (46. A. Nuraj), Kölle, Weißbecker, Wimmer Tore: 1:0 Martin Regele (50.), 2:0 Timo Willig (52.), 3:0 Julian Peiker (90.+3/Foulelfmeter) SR: Lukas Fischer (SV Freihalden) Zuschauer: 80