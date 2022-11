„Dillinger“ Schützenhilfe

Fußball-A-KlasseWest II: Schretzheim II bezwingt den Konkurrenten von Tabellenführer SV Donaualtheim.

FC Lauingen II – Bachtal II 5:0

Der zehnte Saisonsieg für die in der Fußball-A-Klasse West II drittplatzierte FCL-Reserven fiel deutlich aus. Für einen 2:0-Pausenvorsprung gegen Gast Bachtal II garantierten Michael Riß und Felix Egger mit ihren Toren. Die Entscheidung fiel in der 71. Minute mit dem 3:0 durch Melvin Cunha. Zum Schluss erhöhten die Lauinger durch Björn Bayer und Tim Weber gar noch auf 5:0. (doze)

Glött II – Donaualtheim 0:4

Den erwarteten Ausgang nahm die Partie zwischen Außenseiter Glött II und dem Tabellenführer aus Donaualtheim. Die Gastgeber mussten auf mehrere Stammkräfte verzichten. Bitter für die Lilien, dass die ersten beiden Treffer des SVD (6. Marcello Pinto-Münz; 36. Pascal Scheider) auch noch aus klarer Abseitsstellung erzielt wurden. Auch wenn der Tabellenführer vieles schuldig blieb, war er letztlich überlegen. Erst beim sehenswerten 0:3 durch Alexander Martens (43.) blitzte das Können der Gäste auf. Nach dem Wechsel verflachte die Partie zunehmend. In der Schlussphase legte Steffen Reiter auf 0:4 nach. Während Donaualtheim mit großen Schritten die Kreisklasse anpeilt, muss Glött II in der Winterpause den Reset-Knopf drücken. (RÖB)

FC Günzburg II – Aislingen II 1:4. Beim Gästesieg kamen zunächst die Platzherren zweimal brandgefährlich vor das gegnerische Gehäuse. Nach einer knappen halben Stunde nutzten die Kapellenbergler gleich ihre erste Gelegenheit zur Führung: Nach einem Eckball netzte Christian Sadler ein. Kurz vor der Pause visierte Spielertrainer Mehmet Bademli mit seinem Freistoß das Lattenkreuz an. Seine zweite Chance führte dann zum 0:2: Niklas Emminger hatte das Leder von der linken Seite nach innen zu seinem Coach geschoben, der kühlen Kopf bewahrte und traf. Emminger war auch an dritten SVA-Treffer beteiligt: Diesmal bediente er über rechts Stefan Stark. Neun Minuten vor Spielschluss verkürzten die Gastgeber per SVA-Eigentor auf 1:3. Doch Youngster Sebastian Gerstmeier stellte sechs Zeigerumdrehungen später den alten Spielstand wieder her – 1:4. (EST)

TV Gundelfingen – Unterbechingen 3:2. Nach einer Viertelstunde gingen die Gäste durch Felix Gütinger in Führung, die aber nur kurz Bestand hatte, weil Modou Niang für die TVGler zum 1:1 einnetzte. Mit einem verwandelten Foulelfmeter von Karim Soroczynksi drehten die Gundelfinger die Partie. Die Antwort Unterbechingens war der 2:2-Ausgleich durch ihren Torjäger Valentin Förg. Die heimischen „Turner“ wollten aber unbedingt den Dreier. Den für den Heimsieg nötigen Treffer markierte kurz vor dem Schlusspfiff Marius Berchtold. (doze)

Schretzheim II – Zusamzell/Reutern 3:1

In der 26. Minute erzielte die SG aus Zusamzell und Reutern das erste Tor des Tages, als der „zweite Ball“ über Umwege zu Velioniskis kam. Und es drohte noch dicker für den BCS II zu kommen: Nach einem Foul von Jonas Abenhausen zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Khanh Vu im Schretzheimer Tor sorgte nun für den Wendepunkt der Partie: Mit einer tollen Parade vereitelte er den Strafstoß. Direkt danach übernahm Schretzheim die Spielkontrolle und drängte auf den Ausgleich. Mit der letzten Aktion vor der Halbzeit war es dann so weit: Manu Schuster markierte das 1:1. Ebenso gut wie die erste Halbzeit geendet hatte, begann die zweite: Maxi Streiber flankte auf Sandro Sturm, und der Torjäger netzte zur 2:1-Führung ein (47.). Schretzheim spielte jetzt sehr überlegen, und nur drei Minuten später „klingelte“ es erneut: Wieder Streiber auf Sturm, wieder Tor – 3:1. So ging der Tabellenzweite als Verlierer vom Platz. (MÜDA)