"Dillinger" Teams sind Herr im eigenen Haus

Der FC Lauingen war im ersten Durchgang dieses Landkreis-Derbys in der Fußball-Kreisliga West die Mannschaft mit mehr Ballbesitz und einem Chancenplus. Die Gäste spielten aber aus einer kontrollierten Defensive heraus und blieben bei Kontern gefährlich. So dauerte es bis kurz vor dem Pausenpfiff mit der Heimführung. Nach einem langen Ball in die Naht der Viererkette umkurvte Lucas Müller den Bachtal-Keeper Maximilian Ackermann – 1:0. Zum zweiten Durchgang kam der FCL willensstark aus der Kabine und wurde in der 58. Minute belohnt, als sich Elias Griener im Strafraum der Gäste durchsetzte und aus spitzem Winkel zum 2:0 verwandelte. Nur fünf Minuten später erhöhte Philipp Goldau per Elfmeter nach Foul an Lucas Müller auf 3:0. Der eben eingewechselte Stefan Pertler scheiterte in der 68. Minute am SpVgg-Pfosten. Einen Treffer verdient hätte Hannes Gentners Direktabnahme aus 25 Metern, doch Ackermann zeigte eine Glanzparade (78). Die letzte Chance bot sich Tim Gehring, der beim zweiten Ball zur Stelle war – wieder klärte Ackermann (90.). (JOH)

FC Lauingen: Nimanaj; Jabbie (46. Gentner), L. Müller (67. Gehring), D. Müller (20. Golfau), Griener E., Nuraj (60. Marek), Zengerle (77. Jabbie), Schreitmüller (67. Pertler), Przyklenk, Völker, Hoti SpVgg Bachtal: Max. Ackermann; Lotterer, Rettenberger, Keller, Schäffler, Mair, Kirchner, Heck, Schirrotzki, Weinelt, Hummel; Reichardt, Lukschnat, Schießle, Keller, Gräßle Tore: 1:0 Lucas Müller (44.), 2:0 Elias Griener (58.), 3:0 Philip Goldau (63./FE) Rot: Christian Kirchner (SpVgg/45.) SR: Christian Bosch (BC Huisheim) Zuschauer: 190

Weisingen – Mindelzell 2:1

Endlich ist der Knoten beim FC Weisingen geplatzt! Im Kellerduell gegen den SV Mindelzell konnte die Heimelf nach langer Durststrecke wieder einen Dreier feiern und zog in der Tabelle am Gegner vorbei. Weisingen war während der kompletten ersten Hälfte die bestimmende Mannschaft. Die Gäste kamen überhaupt nicht gefährlich vors Heimtor. Ihr Keeper verhinderte mehrfach Einschläge. Gegen Manuel Fischers klugen Flachschuss zum 1:0 nach toller Vorarbeit von Philipp Spring war er jedoch machtlos (13.). Nach dem Wechsel wurde Mindelzell stärker und übernahm die Kontrolle, die besseren Chancen hatte zunächst aber Weisingen durch Diego Seiler Hermida. In einer kleinen Schwächephase der Heimelf verhinderte Tobias Duderstadt vorerst noch das 1:1, das aber wenige Minuten später fällig war, als Mindelzell zu einem sehr billigen Tor durch Michael Oberhoffner kam (72.). In der Schlussphase überschlugen sich dann die Ereignisse: Zuerst nagelte Philipp Spring sehenswert einen Freistoß von der Strafraumkante ins Torwarteck (84.), ehe Max Junghanns noch zehn Minuten aufgebrummt bekam. Doch Weisingen wehrte sich mit allen Mitteln und brachte den zweiten Heimsieg über die Zeit. (DUT)

FC Weisingen: Duderstadt; Wiener, Klauser, Hering, Knötzinger, Spring, Hahn, Fischer, Seiler Hermida, Schumair, Junghanns; Kaltenstadler, Tesar, Hämmerle, Klauser, Ress Tore: 1:0 Manuel Fischer (13.), 1:1 Michael Oberhoffner (72.) 2:1 Philipp Spring (84.) SR: Manfred Häckel Zuschauer: 80

Glött – Wiesenbach 3:0

Im Klassiker zeigten sich die heimischen Lilien vor dem Tor der Gäste eiskalt und nutzten ihre Möglichkeiten konsequent aus. So stand am Ende ein überraschend deutliches 3:0 gegen ein Spitzenteam. Doch die Rickauer-Elf musste zu Beginn zunächst die Offensivwucht der SpVgg überstehen. Die erste Lilien-Chance ließ Felix Kastner in der 19. Minute frei am zweiten Pfosten noch ungenutzt. Besser machte es sein Offensivpartner Jonas Stutzmüller zehn Minuten später. Der Flügelstürmer schnappte sich nach einem Fehlpass der Gäste die Kugel und schloss vor Keeper Granit Bujupi überlegt zur Führung ab (29.). Der Treffer hinterließ bei Wiesenbach Spuren. Die SSV hingegen war richtig gut im Spiel und legte nach: „Schlitzohr“ Felix Kastner lauerte nach dem Schuss von Raphael Martin und staubte aus nächster Nähe zum 2:0 ab (35.). Die SpVgg vergab durch Martin Böck den möglichen Anschlusstreffer. Nach der Pause sahen die Zuschauer souverän auftretende Hausherren. Das 3:0 in der 54. Minute sollte bereits die Vorentscheidung sein. Die Freistoß-Hereingabe von Peter Eggle verlängerte Philipp Strehle ins lange Toreck. Auch in der Schlussphase verteidigten die Lilien-Kicker gut gestaffelt. Die letzte Möglichkeit für Wiesenbach vereitelte Trenker stark gegen Daniel Heininger, so blieb es beim „zu null“ für die Aschbergler. (RÖB)

SSV Glött: Trenker; Eggle, M. Krist, F. Bacherle, Taner, Kopp, Keil (65. B. Krist), Stutzmüller (80. Kastner), Kastner (62. Schmid), Martin (69. Strehle), Strehle (60. Daferner) Tore: 1:0 Jonas Stutzmüller (29.), 2:0 Felix Kastner (35.), 3:0 Philipp Strehle (54.) SR: Patrick Rossow (FC Stätzling) Zuschauer: 120

Altenmünster – TG Lauingen 2:1

Zu spät aufgewacht sind die zuletzt dreimal siegreichen Gäste bei ihrer 1:2-Niederlage in Altenmünster. Erst als Furkan Akaydin in der 77. Minute auf 2:1 verkürzte, konnte sich der mitgereiste Anhang von Türk Gücü Lauingen noch Hoffnungen auf einen Punktgewinn machen. Doch dieser wäre aufgrund der Spielanteile und der herausgespielten Chancen sehr glücklich gewesen. Der SC Altenmünster konnte zwar nicht an die Form der vergangenen Begegnungen anknüpfen, hatte aber in seinem Spielertrainer Robert Markovic-Mandic einen Akteur mit Torinstinkt auf dem Platz. Beim 1:0 in der 40. Minute hatte der Coach allerdings Glück, dass der Ball von einem Bein eines Gästespielers abgefälscht wurde. Auf dem falschen Fuß wurde TG-Torhüter Manuel Breskott beim 2:0 erwischt, als Markovic-Mandic den Ball aus sieben Metern über die Linie drückte (51.). (her)

SC Altenmünster: Schmid; Haselmeier, Kling, Osterhoff, Tuksar, S. Kaifer, Markovic-Mandic, Schuster, Glenk, G. Bevanda, Kasmayr; Ruth, T. Kaifer, Wüst, Crudo, T. Bevanda TG Lauingen: Breskott; Enes Arslan, E. Öz, Wiedenmann, Safak, Baki, Askar, Kaya, Akaydin, Cukur, Ece; Eren Arslan, Yüce Tore: 1:0 Robert Markovic-Mandic (40.), 2:0 Robert Markovic-Mandic (51.), 2:1 Furkan Akaydin (77.) SR: Manuel Bahmann Zuschauer: 80

Kreisliga Nord

Möttingen – SV Kicklingen-F. 4:0

Nichts zu holen gab es für die ersatzgeschwächten Kicklinger in der Fußball-Kreisliga Nord am Samstagnachmittag. Ein Doppelpack von Patrick Wunder gleich zu Beginn sowie das 3:0 direkt nach dem Wechsel stellten die Weichen zum Heimsieg von Möttingen. Auch in der zweiten Halbzeit hatten die Gastgeber die besseren Chancen und trafen kurz nach Wiederbeginn durch Nico Baumann zum vorentscheidenden 3:0 (47.). Den Sack endgültig zu machte Dominic Schäble mit dem 4:0-Endstand (85.). (TOHI)

SV Kicklingen-Fristingen: Schneider; Rathgeber (69. Becker), J. Manier, Haase (46. Hitzler), Bihler (58. Hörbrand), P. Jung, S. Jung, Prießnitz, L. Manier, Fuchsluger, Lehmann (46. Kocan); Tore: 1:0 Patrick Wunder (8.), 2:0 Patrick Wunder (20.), 3:0 Nico Baumann (47.), 4:0 Dominic Schäble (85.); Schiedsrichter: Jonathan Maier (SV Neuburg/Kammel); Zuschauer: 110

Mertingen – Holzheim 2:2

Auch wenn es 80 Minuten nicht gut für ihn aussah, gab der SV Holzheim nicht auf. Und belohnte sich in der Schlussphase für seine gute Moral. In den ersten 45 Minuten bot der Gast allerdings nicht viel und agierte zu hektisch. Robert Schuster verwandelte die letzte Aktion vor dem Halbzeitpfiff zum 1:0 (44.). Nach der Pause passierte lange nichts, ehe Spielertrainer Sven Rotzer auf 2:0 erhöhte. Johannes Scheider verkürzte zehn Minuten vor Ende auf 2:1. Und als Gabriel Anger in der 90. Spielminute zum 2:2 ausglich, konnte der SV Holzheim sogar noch einen Punkt mit nach Hause nehmen. (TF)

SV Holzheim: Hofmeister; Graf, J. Scheider, Rupp, St. Allmis, T. Allmis, Anger, Petermann, Somodi, Nolde, Peter; Miller, Pennacchia, S. Allmis, Jaud Tore: 1:0 Robert Schuster (44.), 2:0 Sven Rotzer (66.), 2:1 Johannes Scheider (80.), 2:2 Gabriel Anger (90.) Zuschauer: 110