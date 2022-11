Donaualtheim müht sich zum 2:1

Fußball-A-Klasse West III: Wütende „Turner“ aus Gundelfingen machen in Unterzahl Druck. Co-Tabellenführer Zusamzell feiert ein Schützenfest beim Schlusslicht.

Donaualtheim – TVG 2:1

Eine starke Phase nach der Pause reichte dem Co-Tabellenführer SVD in der Fußball-A-Klasse West II zum Heimsieg. In der zerfahrenen ersten Hälfte hatte die Heimelf zwar Vorteile, durch Steffen Reiter jedoch nur eine gute Torchance. Mit Schwung kam Donaualtheim aus der Kabine: Steffen Reiter (48.) und Manuel Hartmann (51.) setzten nach schönen Spielzügen den Doppelschlag zur 2:0-Führung. Gundelfingen gelang wie aus dem Nichts durch Matthias Riss der Anschlusstreffer (58.). Nach einer Roten Karte für Gast Marius Berchtold wegen Beleidigung warfen die „Turner“ in Unterzahl alles nach vorne, der SV Donaualtheim rettete mit Glück und Geschick den knappen Heimsieg auf die restliche Spielzeit. (RETH)

FC Lauingen II – Gundremmingen 3:0

Beim Aufsteigerduell setzten sich die Lauinger deutlich durch. Philipp Schachner netzte nach drei Minuten zum 1:0 ein, in der 38. Minute sorgte Lukas Hummel für die 2:0-Pausenführung. Schließlich gelang Torjäger Felix Egger (75.) der 3:0-Endstand. (doze)

Glött II – Aislingen II 3:1

Den Lilien gelang die Revanche für die Hinspielniederlage. Dabei entpuppten sich die Gäste als harter Brocken. Die Erfahrung und Kaltschnäuzigkeit der Glötter um Eisenbart und Wörner gaben den Ausschlag. Schon beim 1:0 hatte Christian Eisenbart den richtigen Riecher und wartete nach einer Ecke am zweiten Pfosten (25.). Erst nach dem Wechsel nahm der Druck der Grün-Weißen deutlich zu. Der Ausgleich nach gut einer Stunde per Foulelfmeter (Thomas Bronnhuber) war verdient. Die SSV-Kicker hatten in dieser Phase mit großen Problemen zu kämpfen, konnten sich aber auf ihren aushelfenden Torjäger Sebastian Wörner verlassen. Der Fußball-Rentner sorgte nach Vorarbeit von Daniel Grimminger für die schnelle Antwort – 2:1 (66.). Wörner legte nach einem Hörmann-Eckball die 3:1-Vorentscheidung nach. (RÖB)

Schretzheim II – Freihalden 6:1

Ein Eigentor führte zum 1:0 (6.). Auch danach war das Kleeblatt spielbestimmend und ging mit einer souveränen 3:0-Führung in die Kabine. Sandro Sturm und Kapitän Jonas Abenhausen nach einem Freistoß von Denis Kurz hatten getroffen. Auch nach dem Wechsel waren die Kicker von Coach Rechthaler besser und nutzten diese Überlegenheit durch Torjäger Sandro Sturm (52.) Emanuel Ilias (58.) zur 5:0-Vorentscheidung. Der Ehrentreffer der Gäste (66.) kontere Sturm erzielte mit seinem dritten Treffer (75). (MÜDA)

Bachtal II – Unterbechingen 1:2

Drei wichtige Punkte entführte Unterbechingen beim Tabellendritten. Vor allem in Abschnitt eins überzeugten die Gäste und erlangten durch Tore von Julian Ruf einen 2:0-Vorsprung. Die Bachtaler antworteten in der 74. Minute mit dem Anschlusstreffer (Andreas Lukschnat), doch mehr ließen die Gäste nicht zu. (doze)

Rettenbach II – Zusamzell/R. 3:11

Es war eine einseitige Partie beim Schlusslicht. Bis zur Pause trafen für Zusamzell Franc Bytyqi (10., 19., 29.) und Hassan el Moudni (13.), ehe die Gastgeber durch Razvan Moral und Endrit Hoxha auf 2:4 herankamen. In der zweiten Hälfte ging das muntere Toreschießen weiter. Weitere drei Mal Franc Bytyqi (75., 85., 89.), Daniel Kränzle (79., 81., 87.) und David Eckert (51.) für die Gäste sowie Endrit Hoxha zum zwischenzeitlichen 3:8 (84.) machten die Treffer. Damit bleibt die SG punktgleich mit Donaualtheim an der Tabellenspitze. (hka)