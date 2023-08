Dramatische Schlussphase in Lauingen

FC Lauingen

Lauingen

Im ersten Durchgang hatten derzwar mehr Spielanteile und ein Chancenplus. Die größte Möglichkeit vor der Pause dieser Partie derWest verpasste Eliasknapp (30). Auch nach dem Wechsel hättenoderdie Gastgeber in Führung bringen können. Diewar dann dramatisch: Unmittelbar nach dem umstrittenen Platzplatzverweis fürManuel(84.) setzte der Jettingerden Freistoß zum 0:1 in den Winkel. Praktisch im Gegenzug wurde Eliasim Strafraum regelwidrig gestoppt. Den fälligen Foulelfmeter verwandeltesouverän – 1:1 (85). Bitter für den FCL, dass der VfR kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit einen ebenfalls strittigen Freistoß durchzum 1:2 nutzte.war nochmals alles nach vorne: Der Kopfball des mitaufgerücktem FCL-Keepers Arbnor Nimanaj nach einer Pertler-Ecke kratzte die VfR-Abwehr gerade noch von der Linie. (JOHA)

FC Lauingen: Nimanaj; Kasakowski, Neziri (55. Pertler), E. Griener, Zengerle, Egger (55. Marek), Strak, Gentner, Lauft, Hummel (67. Schaaf/69. Egger), Baki (82. D. Müller) Tore: 0:1 Severin Kuffner (85.), 1:1 Felix Egger (87./FE), 1:2 Sebastian Isemann (89.) Rot: Manuel Kasakowski (84./FCL) SR: Vladyslav Klymov Zuschauer: 100

Wiesenbach – Holzheim 2:0

Mit einem Lazarett verletzter und angeschlagener Spieler beendet der SV Holzheim die „englische Woche“. Dabei rückte die 0:2-Niederlage bei keineswegs übermächtigen Wiesenbachern durch eine schwerere Knieverletzung von Stefan Allmis in den Hintergrund. Martin Böck schoss die SpVgg schon nach einer Viertelstunde in Führung. Die beste SVH-Chance in den ersten 45 Minuten war ein strammer Schuss von Fabian Miller. Erneut Miller verpasste das Ziel kurz nach dem Wechsel. Das zweite Tor des Tabellenführers fiel etwas überraschend. Nach einem Steckball wurde Keeper Florian Hofmeister umspielt und Paul Miller nickte nach Hereingabe zum 2:0-Endstand in die Maschen (70.). (bg)

SV Holzheim: Hofmeister; Peter (30. S. Allmis/68. Brandt), D. Scheider, Pennacchia (25. Mohammadi), T. Allmis, St. Allmis (76. S. Allmis), Miller, Buchholz, Czernoch, Graf, Rupp (71. Pennacchia) Tore: 1:0 Martin Böck (15.), 2:0 Paul Miller (70.) SR: Uwe Kümmel (RSV Oggenhausen) Zuschauer: 50

Ziemetshausen – TG Lauingen 4:2

Am Ende nutzt es nichts, dass Türk Gücü in Ziemetshausen einen 0:2-Rückstand durch zwei Treffer von Yigitcan Yüce zwischenzeitlich ausgleichen konnte. In der Endphase konnten die Platzherren noch zu- und zwei Tore zum Heimsieg nachlegen. (dz)

TG Lauingen: N. Tasdelen; Kaylan, Wiedenmann, Bisgin, Eren Arslan, Enes Arslan, Askar, Yüce, Cukur, S. Tasdelen; Alsebae, Ö. Safak, Öz, O. Safak Tore: 1:0 Tarik Music (16.), 2:0 Jonas Seibold (21.), 2:1 Yigitcan Yüce (24.), 2:2 Yigitcan Yüce (59.), 3:2 Julian Weber (80.), 4:2 Jonas Seibold (90.+6) SR: Patrick Beutmiller (FC Pfaffenhofen-UZ) Zuschauer: 200

Dillingen – SpVgg Krumbach 4:1

Dillingen

Dominik Riedinger

Krumbachs

Marco Giesel

Adonis Isufi

Seinem Premiere-Remis ließ Aufsteigersofort den ersten Saisonsieg folgen. Berat Kasumi nutzte einen Foulelfmeter zur frühen Führung (17.). Das 2:0 durchkurz nach dem Wechsel beantwortetemit dem schnellen 2:1-Anschlusstreffer (52.). In der Endphase machten dann aber Florend undalles klar für die Platzherren. Es war ein verdienter SSV-Erfolg. (dz)