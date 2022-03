Duderstadt reagiert blitzschnell

Fußball: Weisingens Keeper Tobias Duderstadt hat großen Anteil am 2:2-Remis bei Kreisklasse-West-Tabellenführer SpVgg Bachtal.

Drei Spiele mit Landkreis-Beteiligung stand am Wochenende in der Fußball-Kreisklasse West II auf dem Programm. Dabei ertrotzte der FC Weisingen ein 2:2-Remis bei Tabellenführer SpVgg Bachtal. Die SSV Dillingen musste nach 3:0-Führung am Ende noch um ihren Erfolg gegen Baiershofen (3:2) bangen. Und Ziertheim-Dattenhausen überließ die drei Punkte den Gästen von der Spielgemeinschaft Bächingen/Medlingen (2:4).

Ziertheim – Bächingen/FCM 2:4

Obwohl die Partie für Gastgeber Ziertheim-Dattenhausen durchaus positiv begann, stand er am Ende mit leeren Händen da. Nico Zacher erzielte mit dem ersten Heimangriff das 1:0 (17.). Die SG aus Bächingen und Medlingen wurde im Anschluss stärker und drehten das Spiel durch zwei Treffer von Alexander Nusser (27./34.) auf 1:2. Kurz vor der Pause gelang Fabian Greil mit einem Distanzschuss gar der 1:3-Halbzeitstand. Nach dem Wechsel zeigte Ziertheim Moral und steigerte seine Leistung. Benedikt Jankowetz belohnte dies mit dem 2:3 (54.). Im weiteren Verlauf blieb Ziertheim jedoch der eigentlich verdiente Ausgleichstreffer verwehrt. Kurz vor Ende machte dann Gast Ahmad Kaedi mit dem 2:4 den Deckel drauf (84.). (JUHE)

Dillingen – Baiershofen 3:2

Bereits zur Pause schien die Begegnung für die SSV Dillingen entschieden. Spielertrainer Dominik Riedinger (9.), Grzegorz Grzywna (16.) und Alexander Kinder (28.) hatte eine 3:0-Führung herausgeschossen. Der Gast aus Baiershofen steckte freilich nicht auf und kam durch Johannes Reitschuster (52.) und Alexander Jall (83.) zum Anschluss. Der 3:3-Ausgleichstreffer blieb Grün-Weiß aber verwehrt. Im Tabellenmittelfeld bleibt Dillingen zwar Zehnter, pirschte sich aber jetzt bis auf zwei Punkte an den Achten Baiershofen heran. (dz)

Bachtal – Weisingen 2:2

Im ersten Spiel des neuen Jahres kam Liga-Primus SpVgg Bachtal nicht über ein Unentschieden gegen den FC Weisingen hinaus. Auf der Staufener Halde entwickelte sich vor einer ansprechenden Kulisse ein Kampfspiel, was auch dem holprigen Platz geschuldet war. Etwas überraschend brachte Tobias Käsmayr die Gäste nach 37 Minuten in Führung, als er bei einer eigentlich schon geklärten Aktion nachsetzte. Die SpVgg war vor allem bei Standards gefährlich. Einen flachen Freistoß von Matthias Weinelt fischte Gäste-Keeper Tobias Duderstadt sensationell aus dem Eck. Nach dem Seitenwechsel erhöhte die Heimelf den Druck und wurde mit dem 1:1 von Samuel Merk belohnt (59.). Auf der Gegenseite nutzte Manuel Fischer in der 79. Minute eine zu kurz geratene Rückgabe aus und markierte die erneute Gästeführung. Die Bachtaler drängten nun vehement auf das gegnerische Tor. Bei einem Schuss von Sebastian Winterlik war erneut Duderstadt mit einer Blitzreaktion zur Stelle. In Minute vier der Nachspielzeit durften die Hausherren doch noch jubeln: Florian Fetzer stand goldrichtig und schob zum 2:2-Ausgleich ein. Referee Franz Kaltenegger war der Partie trotz einiger kniffliger Entscheidungen ein souveräner Leiter. (buch)

A-Klasse West III

Kicklingen-F. II – Roggden 4:1

Den Start in die Rückrunde der Fußball-AK West III hatte sich die Elf um T. Fuchslugger zunächst einmal anders vorgestellt. Bereits nach 14 Minuten mussten die Gastgeber einem Rückstand hinterherlaufen, nach dem Haydar Kokar Roggden in Führung gebracht hatte. Nach Großchancen durch Markus Hitzler und Tobias Fuchslugger belohnte Letzterer den Aufwand seiner Mannschaft mit dem Treffer zum 1:1-Halbzeitstand (30.). In der zweiten Hälfte der Partie agierten zunehmend die Kicklinger. Nach 60 Minuten traf Hitzler zum verdienten 2:1-Führungstreffer. Kurze Zeit später ergab sich die Möglichkeit, den Vorsprung per Foulelfmeter zu erhöhen, wurde aber vergeben (65.) Einen Augenblick später stand Tobias Fuchsluger goldrichtig und konnte eine schöne Flanke von André Fuchsluger einköpfen, ehe dieser nach Vorarbeit von B. Gumpp zum 4:1-Endstand traf. (TOHI)