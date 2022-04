Ein „Danke Schiri“ gilt Richard Mayrshofer

Plus Fußball: Der langjährige Steinheimer Referee hat sich auf vielen Ebenen Verdienste erarbeitet.

Zur Anerkennung von langjährigem und herausragenden Leistungen für das Schiedsrichterwesen ehrt der Bayerische Fußball Verband geeignete Kandidaten im Rahmen der Aktion „Danke Schiri“. Aus der Schiedsrichter-Gruppe Donau erhielt jetzt der langjährige Referee Richard Mayrshofer (Steinheim) für seine Lebensleistung diese Auszeichnung.