Ein Derby in Weisingen und zwei weitere Samstagspiele

Fußball-Kreisligen: Am Aschberg in Weisingen ist Spitzenreiter SSV Glött klarer Favorit. Der SV Kicklingen-Fristingen will endlich den ersten Sieg im Jahr 2023 einfahren.

Bereits am Samstagnachmittag (15 Uhr) treffen sich die Nachbarn FC Weisingen und SSV Glött zum Aschberg-Derby. Während die Lilien den Sonnenplatz der Fußball-Kreisliga West einnehmen und nun der Gejagte sind, kämpfen die Gastgeber um den Anschluss an das rettende Ufer.

Weisingen war die letzte Mannschaft, die es schaffte, Glött einen Punkt abzuknöpfen. Seit dem Hinspiel-Unentschieden im Aschberg-Derby hat die SSV zwölf Siege in Folge eingefahren, während beim FCW Sand ins sportliche Getriebe geriet. Dem Aufsteiger bleibt nicht mehr viel Zeit, um den drohenden Abstieg abzuwenden. Im Duell David gegen Goliath hoffen die Gastgeber auf den Lucky Punch, um ihr aktuell mageres Punktekonto aufzustocken.

SSV-Coach Markus Rickauer will von Siegesserien und Rechenspielen nichts wissen. „Was für mich zählt, ist immer das nächste Spiel – und nichts anderes. Wir wissen genau, was uns in Weisingen erwartet. Das ist für uns nach den erfolgreichen Spitzenspielen gegen Lauingen und Thannhausen die wohl schwerste Aufgabe.“ Er hat den Großteil seines Kaders zur Verfügung. Mit Kapitän Dominik Wohnlich fehlt aber weiterhin ein brandgefährlicher Flügelstürmer. Dafür ist Jonas Stutzmüller richtig gut in Form. Von Pius Galgenmüller erhofft sich Rickauer ebenfalls viel. Beide profitierten zuletzt von der starken Physis eines Peter Matkey. Dessen Rückkehr macht sich für die SSV Glött mehr und mehr bezahlt. (DUT/RÖB)

Es fehlen: FCW: Tobias Duderstadt, Max Junghanns; Glött: Wohnlich (Muskelfaserriss) Hinspiel: 2:2-Unentschieden

Kreisliga West

TG Lauingen – Balzhausen

Die Heimaufgabe am Samstag (15.30 Uhr) scheint lösbar für Türk Gücü Lauingen: Gast Balzhausen ist seit Ende Oktober 2022 ohne Sieg und unterlag zuletzt Schlusslicht Bachhagel 0:1. Die Gastgeber als Tabellenneunter haben allerdings nur einen Punkt mehr auf dem Konto als der Elfte aus Balzhausen. (dz)

Hinspiel: 2:1-Auswärtssieg für TGL

Bachtal – Reisensburg-L.

Zu einem weiteren „Endspiel“ im Kampf um den Klassenerhalt empfängt die SpVgg am Samstag (15.30 Uhr) die SG Reisensburg/Leinheim in Staufen. Die Gäste haben sich mit zuletzt zwei Siegen ein kleines Polster auf die Abstiegsränge erarbeitet. Vor allem defensiv konnte das Team um Trainer Bernhard Maidorn dabei überzeugen, im Angriff hapert es dagegen beim schwächsten Liga-Sturm mit erst 15 erzielten Toren. Auch die Bachtaler treten mit der Empfehlung von zwei Erfolgen an. Während die Schützlinge von Spielertrainer Patrick Mair gegen Ichenhausen auch spielerisch zu gefallen wussten, wurde der Sieg davor in Balzhausen vor allem dank Kampfgeist errungen. Beide Tugenden gilt es nun in die Waagschale zu werfen. Bis auf die weiter angeschlagenen Patrick Leder und Lukas Wickmair sowie den langzeitverletzten Christian Keller steht der komplette Kader zur Verfügung. (CHRIS)

Es fehlen: Lukas Wickmair, Patrick Leder, Christian Keller (alle verletzt) Hinspiel: 1:0 für Reisensburg-Leinheim

Mindelzell – FC Lauingen

Nach seinem wichtigen 5:2-Heimerfolg im Verfolgerduell gegen Wiesenbach – dank einer starken zweiten Halbzeit – gastiert der FC Lauingen am Sonntag (15 Uhr) beim SV Mindelzell. Die Gastgeber konnte beim 1:1-Unentschieden in Altenmünster ebenfalls punkten. Mindelzell belegt aktuell den Abstiegsrelegationsrang vor Weisingen und der SpVgg Bachtal. Beim Hinspiel im Auwaldstadion brachte der SVM den Mohrenstädter die erste Saisonniederlage bei. (JOHA)

Hinspiel: 0:1-Heimniederlage des FC Lauingen

Kreisliga Nord

Holzheim – Oettingen

Bereits um 14 Uhr erfolgt am Sonntag in Holzheim der Anpfiff der Begegnung mit dem Tabellenzweiten aus Oettingen. Dank 44 erzielten Treffern gehört TSV offensiv zur Crème de la Crème der Fußball-Kreisliga Nord. Die Gastelf von Coach Christoph Greiner weist bisher elf Erfolge, sechs Unentschieden sowie drei Niederlagen auf. In den jüngsten fünf Spielen sammelte der TSV Oettingen 13 Zähler ein. Holzheim hat die 1:4-Niederlage beim FSV Reimlingen inzwischen aufgearbeitet und will nun vor allem versuchen, den Oettinger Angriff in Schach zu halten. (TF)

Hinspiel: 1:1-Unentschieden

SV Kicklingen-F. – Alerheim

Gleich zwei Gründe, am Sonntag ab 15 Uhr gegen den Tabellensechsten SG Alerheim erstmals im Jahr 2023 voll zu punkten, hat der SV Kicklingen-Fristingen: Zum einen ging das Hinspiel klar verloren, zum anderen benötigen die Gastgeber inzwischen dringend jeden Zähler für den Ligaerhalt. Gar nicht so weit weg von einem Erfolg war Kicklingen vor Wochenfrist in Oettingen. Bei der vermeidbaren 0:2-Niederlage ließ man in einer intensiven Partie hochprozentige Chancen liegen. Das Hinspiel gegen Aufsteiger Alerheim verloren die Kicklinger ersatzgeschwächt. Wichtig ist nun, die Gästeoffensive um Sebastian Hertle kaltzustellen, um dann den lang ersehnten ersten Dreier des Jahres 2023 einzufahren. (TIRE)

Hinspiel: 3:0-Heimsieg für Alerheim