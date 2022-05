Derby in Wertingen mit Endspiel-Charakter

Fußball: Die beide Bezirksligisten TSV Wertingen und SC Altenmünster brauchen einen Sieg im Abstiegskampf. Auch drei Kreisligisten aus dem Landkreis sind am Mittwoch im Einsatz.

Gefühlsmäßig wandern die Bezirksliga-Fußballer des TSV Wertingen aktuell von Endspiel zu Endspiel. In den vergangenen Wochen warteten einige Spiele gegen direkte Konkurrenten in Folge auf die Zusamstädter. Am Mittwochabend (18.30 Uhr) ist das Derby gegen Gast SC Altenmünster das nächste Kapitel im diesjährigen Abstiegskrimi.

Doch die Mannschaft von Trainer Roman Artes scheint mit der Drucksituation gut umgehen zu können. In den jüngsten fünf Partien sammelten die Wertinger neun Punkte und mussten dabei den Platz nie als Verlierer verlassen. Dank dieser Serie arbeitete sich der TSV auf einem Nichtabstiegsplatz vor, was am Ende das Erreichen des großen Ziels, den Klassenerhalt in der Bezirksliga Schwaben Nord, bedeuten würde.

Gerettet sich die Wertinger aber noch lange nicht. Nur drei Punkte Vorsprung hat die Artes-Truppe auf einen Abstiegsplatz, nur einen Zähler auf den Relegationsplatz.

Wertingen und Altenmünster sind punktgleich

Umso wichtiger wird damit das Derby gegen den SC Altenmünster. Die Gäste stehen aktuell punktgleich mit den Wertingern über dem Strich, der die Relegation gegen den Abstrich bedeutet. Nur wer diese Begegnung am Mittwochabend siegreich gestalten kann, wird dies vermutlich auch nach der Englischen Woche von sich behaupten können.

Beim Hinspiel in Altenmünster konnten sich die Wertinger stark ersatzgeschwächt aufgrund einer guten kämpferischen Einstellung mit 2:0 durchsetzen. Die Treffer markierten Ende August 2021 Lukas Schwarzfischer und Marcel Mayr.

Für Ordnung auf dem Spielfeld am Judenberg sollte jedenfalls gesorgt sein. Die Schiedsrichteransetzung für die kommende Begegnung kann sich nämlich durchaus sehen lassen. Mit dem 26-jährigen Elias Tiedeken vom TSV Neusäß hat der Bayerische Fußballverband einen Unparteiischen angesetzt, der in den vergangenen vier Spielzeiten einige Partien Erfahrung in der Regionalliga Bayern, der höchsten Amateurliga Bayerns, gesammelt hat.

Hinspiel: Wertinger 2:0-Auswärtssieg; Es fehlen: Weigl, Rasic, Müller, Schwarzfischer (alle verletzt), S. Riesinger (krank), Eising (berufliche Gründe)

Kreisliga West

Balzhausen – Türk Gücü Lauingen

Die Gastgeber überzeugten zuletzt mit einer soliden Leistung beim Heim-0:0 gegen den Tabellenzweiten FC Gundelfingen U 23. Zumindest ein Punkt lautet dann auch Balzhausens Ziel gegen den Dritten TGL, der 2022 bislang noch ungeschlagen ist. (dz)

Hinspiel: 3:0 für TGL

Kreisliga Nord

Schretzheim – Kicklingen-Fristingen

Während die Gäste in diesem Dillinger Stadtteil-Derby (Mittwoch, 18.30 Uhr) bequem im Mittelfeld rangieren, sind die Kleeblättler auf jeden Punkt gegen den Abstieg dringend angewiesen. Nach seinen beiden Niederlagen am Wochenende hat sich der Druck auf den BCS erhöht, selbst wieder erfolgreich zu sein. Die Gäste aus Kicklingen um den Ex-Schretzheimer Jonas Manier reisen nach einem 2:1-Sieg gegen Donaumünster-Erlingshofen an. Im gesicherten Mittelfeld können sie ohne Druck aufspielen – und dem Lokalrivalen ein Bein stellen auf dessen Weg zum Klassenerhalt.

Das Derby wurde nach der Absage im Herbst zunächst am Grünen Tisch für Schretzheim gewertet, anschließend aber doch auf den grünen Rasen zurückverwiesen. Erst jetzt ist Gelegenheit, die Begegnung nachzuholen. Die beiden ligahöchsten Dillinger Fußball-Teams stehen sich dann zum Saisonfinale am 22. Mai beim Rückspiel in Kicklingen bereits erneut gegenüber. (mafrö)