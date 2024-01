Ein erster Gundelfinger Test in Kaufering

Fußball: Der FC Gundelfingen legt nach der Winterpause wieder los.

Die ersten Laufeinheiten haben die Bayernliga-Fußballer des FC Gundelfingen hinter sich, auch mit dem Ball durften sie bereits wieder üben. Nun gilt es, in den „Wettkampfmodus“ zu kommen, um am 2. März dem Spitzenreiter Schwaben Augsburg Paroli bieten zu können. Dann geht auch in der Bayernliga die längst begonnene Rückrunde weiter. Der neue Chefcoach Stefan Heger hat am Samstag (11 Uhr) die erste Gelegenheit zu sehen, welche Trainingsinhalte seine Schützlinge bereits umsetzen.

Bis 31. Januar plant Gundelfingen einen Zugang

Dann tritt der FCG beim abstiegsgefährdeten Landesligisten VfL Kaufering an, ehe es anschließend noch zu einem Kurztrip mit Übernachtung ins Allgäu weitergeht. Die Partie in Kaufering bestreiten die Grün-Weißen noch mit unverändertem Kader, doch kurz vor Ablauf der Wechselfrist zum 31. Januar könnte noch ein neuer Spieler zum FCG stoßen. „Wir sind noch mit einem Stürmer in Kontakt“, verrät der Sportliche Leiter Stefan Kerle schon mal, „ansonsten ist nichts mehr geplant.“ (wab)