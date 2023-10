Ein früher und ein später Wertinger Treffer

Fußball-Bezirksliga Nord: Spitzenreiter TSV Wertingen knackt beim 2:0 gegen Hollenbach die 40-Punkte-Marke.

40 von 45 möglichen Punkten lautet die rekordverdächtige Bilanz des TSV Wertingen zum Abschluss der Hinrunde der Fußball-Bezirksliga Nord. In einem kampfbetonten Spiel gegen Landesliga-Absteiger TSV Hollenbach gelang die Schneider-Truppe, die auf ihren verletzten Standardspezialisten Christoph Prestel verzichten musste, ein 2:0-Heimerfolg.

Wertingens Torjäger macht das 1:0

Mit dem ersten gut gespielten Angriff gingen die Zusamstädter in Führung. Manuel Rueß setzte sich willensstark auf der rechten Seite durch, legte ab auf Marcel Mayr, der direkt zu David Spizert durchsteckte. Der Torjäger vollstreckte gekonnt ins lange Eck (13.). Der weitere Verlauf der ersten Halbzeit war ausgeglichen. In der 25. Minute stand Hollenbachs Michael Schäfer in guter Abschlussposition, traf aber den Ball nach einer flachen Hereingabe nicht. Nach einer halben Stunde hätte es für die Gastgeber Strafstoß geben können, als Maximilian Beham bei einer Freistoßflanke mit beiden Armen weggedrückt wurde. Doch der ausbleibende Elfmeterpfiff glich sich fünf Minuten später aus, als auf der anderen Seite Hollenbach einen Elfmeter forderte. Maximilian Fischer hatte seinen Fuß im Strafraum gegen Christoph Burkhard auf Kopfhöhe. Er traf zwar den Ball, doch die Wertinger hätten sich nicht beschweren dürfen, wenn der Referee auf gefährliches Spiel entschieden hätte.

In der Nachspielzeit trifft Schiermoch für Wertingen

Im zweiten Durchgang gab zunächst der Gast den Ton an und setzte die Zusamstädter früh unter Druck. Die beste Chance zum Ausgleich hatte Michael Fischer, er köpfte jedoch aus kurzer Distanz knapp über das Gehäuse (64.). In der Schlussphase konterten die Wertinger immer wieder die weit aufgerückten Hollenbacher aus, doch David Spizert, Christoph Müller und Marco Schiermoch vergaben beste Chancen. In der Nachspielzeit führte dann aber ein weiterer Wertinger Konter zum Erfolg: Max Knöpfle steckte durch auf Marco Schiermoch – 2:0!

TSV Wertingen: Scherl; Wiedemann, Fischer, Knöpfle, Beham, Rueß, Gebauer, Kotter, Gerold (83. Müller), Mayr (87. Schiermoch), Spizert (90. Rasic) Tore: 1:0 David Spizert (13.), 2:0 Marco Schiermoch (90.+2) SR: Vladyslav Klymov (TSV Firnhaberau) Zuschauer: 300